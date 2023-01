Krypto News: Trust Wallet Token (TWT) steigt um mehr als 10 % während Fight Out 3,5 Millionen Dollar Marke knackt

Der Trust Wallet Token (TWT) lässt sich von der Euphorie am Kryptomarkt anstecken und springt in den letzten 24 Stunden um mehr als 10 % nach oben. Derzeit notiert der TWT bei 1,69 USD und liegt damit im 7-Tages-Schnitt um mehr als 12 % im Plus. Damit beläuft sich die Marktkapitalisierung der im Umlauf befindlichen TWT auf mehr als 700 Millionen Dollar und auch das Handelsvolumen hat sich vervielfacht auf 149 Millionen USD in 24 Stunden. Damit liegt der Trust Wallet Token wieder auf Platz 64 im Ranking der größten Kryptowährungen. Auch bei Fight Out ist man extrem bullisch gestimmt. Hier hat der Presale des FGHT-Tokens vor wenigen Stunden die 3,5 Millionen Dollar Marke geknackt.

Sei dabei, wenn Fight Out die Fitnessbranche auf den Kopf stellt. Jetzt noch vor der Preiserhöhung einsteigen.

Der Anstieg der letzten Tage war dringend nötig für den TWT. Der Coin verhält sich zwar auch seit dem Jahreswechsel wieder bullischer, hat aber einen deutlich anderen Zyklus als die meisten anderen Währungen, die doch immer ziemlich stark an den Bitcoin-Kurs gekoppelt sind. Fällt der Bitcoin, drückt er in der Regel auch die meisten anderen Kryptowährungen mit nach unten. Bei einer starken Performance wird er dagegen oft von vielen Altcoins outperformt. Am deutlichsten wurde das zuletzt beim FTX-Crash. Hier hat der Bitcoin die meisten digitalen Währungen mit nach unten gerissen, während TWT ein Allzeithoch gebildet hat, da die Unsicherheit den Wunsch nach einer Trust Wallet verstärkt hat.

Mach dein Portfolio fit für die nächste Kursrallye mit dem FGHT-Token. Jetzt noch vor der Preiserhöhung einsteigen.

Was jetzt den anderen Coins zugute kommt, wirkt sich dagegen wieder schlechter auf den TWT Kurs aus – Das Vertrauen der Anleger kommt langsam zurück und auch wenn der Coin derzeit nur rund 38 % unter seinem Allzeithoch von 2,72 USD liegt, während zahlreiche andere Coins noch 60 – 90 % darunter liegen, wird hier wohl nicht so schnell ein neues Allzeithoch in Sicht sein. Hier müsste schon weiteres Vertrauen verloren gehen, wonach es derzeit nicht unbedingt aussieht.

Fight Out mit mehr Gewinnpotenzial?



Während es beim Trust Wallet Token zur Zeit wenig Anzeichen dafür gibt, dass der Kurs bald ein neues Allzeithoch erreichen könnte, stehen die Zeichen bei Fight Out immer bullischer. Hier wurde in den letzten Stunden die 3,5 Millionen Dollar Marke beim Presale des FGHT-Tokens geknackt, obwohl der Vorverkauf erst seit wenigen Wochen läuft. Das deutet auf hohes Interesse an dem Coin hin und könnte ein Indiz dafür sein, dass der Coin nach dem Listing extrem stark ansteigen könnte.

Move 2 Earn der neuen Generation

Bei Fight Out handelt es sich um ein Move 2 Earn Projekt der nächsten Generation, wenn man so will. Hier erhält man zum Start einen Avatar-NFT, der an die Trainingserfolge der realen Person anknüpft.

Jetzt FGHT-Token im Presale sichern und bei der nächsten möglichen Kursexplosion dabei sein.

Wer im Metaverse mehr Stärke für seinen Avatar möchte, muss im echten Leben mehr Krafttraining absolvieren. Damit werden User spielerisch an mehr Bewegung und die Steigerung der eigenen Fitness herangeführt, wodurch die Absprungrate in Fitnessstudios schon bald zurückgehen könnte. Außerdem liefert Fight Out seinen Nutzern auch individuelle Trainingspläne, die an ihr Fitnessniveau und ihre Ziele angepasst sind. Damit schafft das Team auch einen starken Nutzen jenseits des Coin-Earnings.

Nächste Preiserhöhung steht kurz bevor

Der FGHT-Token wurde in der ersten Stufe für 0,0166 USDT im Vorverkauf angeboten und aktuell beläuft sich der Preis auf 0,01764 USDT. In weiteren Phasen wird der Preis noch regelmäßig angehoben, bis der Coin schließlich im April 2023 für 0,0333 USDT gelistet werden soll. Für Investoren der ersten Stufe bedeutet das bereits einen Buchgewinn von rund 100 %.

Steht FGHT kurz vor der Kursexplosion? Sei dabei und sichere dir deine Coins noch im Presale.

Die nächste Preiserhöhung wird in wenigen Stunden durchgesetzt, wodurch alle, die noch vorher einsteigen, auch bereits einen Buchgewinn mitnehmen können. Nach dem Listing im April hat der Coin durch den innovativen Ansatz von Fight Out und den starken Usecase das Potenzial, noch deutlich höher anzusteigen. Analysten gehen hier von einer Steigerung von bis zu x50 aus.

Jetzt FGHT-Token im Presale sichern.



Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.