Krypto News: Viele neue AI-Chatbot-Coins entpuppen sich als Scams

PeckShield, ein auf Blockchain-Sicherheit spezialisiertes Unternehmen, hat Alarm geschlagen, nachdem es Hunderte von Token entdeckt hat, die fälschlicherweise behaupten, mit dem durch künstliche Intelligenz (KI) angetriebenen Chatbot ChatGPT verbunden zu sein“. In einem Beitrag vom 20. Februar teilte das Unternehmen mit, dass mindestens drei „BingChatGPT“-Token Teil eines Honeypot-Betrugs zu sein scheinen. Eine Honeypot-Strategie ist eine Art intelligenter Vertrag, der einen Nutzer dazu verleitet, Ether (ETH) zu spenden, die der Angreifer anschließend abfängt und einsammelt.

PeckShield berichtet, dass mindestens zwei der identifizierten Token bereits fast 100 % ihres Wertes verloren haben, während ein dritter Token einen Verlust von 65 % aufweist. Bei dieser Art von Schema wird ein Vermögenswert mit der Absicht erworben, ihn schnell zu einem höheren Preis zu verkaufen. In der Regel inszenieren die Organisatoren eines Pump-and-Dump-Schemas eine Kampagne mit irreführenden Behauptungen und Hype, um Investoren zum Kauf von Token zu verleiten, und verkaufen dann diskret ihre Anteile an dem Plan, wenn die Preise steigen. Dies geschieht, um aus dem Betrug einen Gewinn zu erzielen.

Laut PeckShield ist mindestens einer der böswilligen Akteure hinter den Token als „Deployer 0xb583“ bekannt, und er ist für die Schaffung von „Dutzenden von Token mit einer Pump-and-Dump-Strategie“ verantwortlich. PeckShield hat keine Erklärung dafür geliefert, warum die böswilligen Akteure den Namen BingChatGPT für ihre Token verwenden; es ist jedoch möglich, dass die Betrüger versuchen, aus der Ankündigung vom 7. Februar Kapital zu schlagen, dass die ChatGPT-Technologie von OpenAI in Bing sowie in den Edge-Webbrowser von Microsoft integriert wird.

Es ist möglich, dass die Verwendung des Namens „Microsoft Token“ darauf abzielt, den Opfern vorzugaukeln, sie stünden in irgendeiner Weise mit Microsoft in Verbindung, um aus dem Hype um KI-Chatbots Kapital zu schlagen. Eine am 16. Februar vom Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis veröffentlichte Studie besagt, dass etwa 10.000 neue Token, die im Jahr 2022 geschaffen werden, alle Merkmale eines Pump-and-Dump-Verfahrens auf der Kette aufweisen. Diese Information wurde kürzlich veröffentlicht.

Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen wurden im Jahr 2018 1,1 Millionen Token veröffentlicht, aber nur 40.521 hatten einen „Einfluss auf das Krypto-Ökosystem.“ Dies bedeutet, dass es in der Woche nach ihrer Einführung mindestens 10 Tauschvorgänge an vier aufeinanderfolgenden Handelstagen gab.

Das Unternehmen sagte, dass von den 40.521 Token, die im Jahr 2022 eingeführt wurden und genügend Schwung hatten, um eine Untersuchung wert zu sein, 9.902 oder 24 Prozent einen Preisrückgang in der ersten Woche hatten, der auf ein wahrscheinliches Pump-and-Dump-Verhalten hindeutet.

Darum sind Pump-and-Dump Kryptoprojekte ein massives Problem für die Branche:

Pump-and-Dump-Kryptoprojekte sind ein massives Problem für die Branche, da sie das Vertrauen der Anleger in Kryptowährungen untergraben und das Image der Branche beschädigen. Ein Pump-and-Dump-Schema ist ein System, bei dem Investoren in ein Projekt investieren, um den Preis künstlich zu erhöhen und dann schnell verkaufen, um einen schnellen Gewinn zu erzielen. Diese Art von Betrug ist in der Kryptowährungsbranche weit verbreitet, da sie aufgrund ihrer dezentralen und unregulierten Natur anfälliger für Manipulationen ist.

Eines der größten Probleme bei Pump-and-Dump-Kryptoprojekten ist, dass sie oft von Betrügern durchgeführt werden, die gefälschte Informationen verbreiten, um die Investoren zu täuschen. Dies kann dazu führen, dass Anleger Geld in ein Projekt investieren, das nicht existiert oder keine legitime Geschäftsidee hat. In einigen Fällen können Betrüger auch gefälschte Coins oder Tokens erstellen, um Investoren zu täuschen.

Ein weiteres Problem bei Pump-and-Dump-Kryptoprojekten ist, dass sie das Vertrauen der Anleger in die Kryptowährungsbranche beeinträchtigen können. Anleger, die ihr Geld in ein Betrugsprojekt investieren, werden wahrscheinlich vorsichtiger sein und möglicherweise sogar ganz auf Kryptowährungen verzichten. Dies kann das Wachstum der Branche beeinträchtigen und langfristig negative Auswirkungen auf die Branche haben.

Auch der Umstand, dass Pump-and-Dump-Kryptoprojekte den Ruf von Kryptowährungen beschädigen, ist sehr negativ zu betrachten. Es gibt viele legitime Kryptoprojekte, die versuchen, eine echte Geschäftsidee umzusetzen und die Branche voranzutreiben. Wenn jedoch mehrere Pump-and-Dump-Projekte auftauchen, kann dies das Image von Kryptowährungen im Allgemeinen beeinträchtigen, da Investoren möglicherweise glauben, dass die Branche von Betrug und Manipulation durchdrungen ist.

Zudem kann ein zu hoher Anteil von Pump-and-Dump-Kryptoprojekten auch dazu führen, dass Regulierungsbehörden auf den Plan treten. Wenn Betrüger nicht gestoppt werden, können Regulierungsbehörden härtere Regulierungen und Gesetze einführen, die die Kryptowährungsbranche einschränken und das Wachstum der Branche behindern können.

