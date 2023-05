Krypto News: Viraler Presale von DeeLance geht in die 3. Phase – Garantierter Preisanstieg um 66 %

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die bahnbrechende Web3-Plattform DeeLance für die Vermittlung von Freelancern und Remote-Arbeit hat gerade einen großen Meilenstein in ihrem Krypto-Presale erreicht. Der Vorverkauf des Start-ups für seinen nativen $DLANCE-Krypto-Token hat gerade 800.000 $ erreicht, was bedeutet, dass der Vorverkauf Phase 3 ereicht hat und der Preis pro Token auf 0,033 $ gestiegen ist. Aber Investoren haben immer noch die Möglichkeit, in einer sehr frühen Phase einzusteigen.

Im Laufe der nächsten vier Phasen wird der Preis von $DLANCE schrittweise auf 0,048 $ angehoben, bevor er später in diesem Jahr an den großen Kryptobörsen um 0,057 $ gelistet wird. Anleger, die in Phase 3 einsteigen, können sich also über einen Buchgewinn von 66,6 % freuen, bis $DLANCE an den Exchanges handelbar ist.

DeeLance baut ein innovatives, krypto- und NFT-gestütztes Metaverse auf, das Freiberufler und Arbeitgeber zusammenbringt und verspricht, die Remote-Arbeit für immer zu verändern. Stellen Sie sich das Metaverse von DeeLance als einen Blockchain-getriebenen, auf Arbeit fokussierten digitalen Raum vor, der sowohl Freiberufler als auch Arbeitgeber mit niedrigeren Gebühren als die bestehenden großen Web2-Freelancer-Websites befähigen soll.

Angesichts des beeindruckenden Wertversprechens ist es kein Wunder, dass viele Analysten vorhersagen, dass $DLANCE, und sein web3-Ökosystem in der nächsten Zeit explodieren wird.

If you missed 100x on $PEPE don't worry, $DLANCE has the same hype



The Biggest Buy Competition with 500k $DLANCE Reward, very impressive



DeeLance Presale is live https://t.co/1eI7Jhh2qn



Big influencers lined up, No tax, CMC Pre-listed, 5% Referral Reward &… pic.twitter.com/61h89JZ0Ju — PurpleDude (@purpledudenft) May 6, 2023

DeeLance bringt die Transparenz und Sicherheit der Blockchain zu den Freelancern

„Der Kern des bahnbrechenden Ansatzes von DeeLance ist die Tokenisierung von freiberuflichen Arbeitsprodukten in NFTs, die eine sichere und zuverlässige Übertragung des Eigentums an der Arbeit ermöglichen“, erklärten Alekh, Community Head von DeeLance, und Ivan, Community Manager, kürzlich in einer Präsentation bei ICO Speaks.

Die beiden erklärten, dass der innovative Ansatz von DeeLance „seit langem bestehende Herausforderungen im Bereich der digitalen Freiberuflichkeit, wie z. B. Urheberrechtsverletzungen und Zahlungsbetrug, angeht und allen Beteiligten ein noch nie dagewesenes Maß an Sicherheit und Seelenfrieden bietet“.

Vereinfacht ausgedrückt, bringt DeeLance die Transparenz und Sicherheit der Blockchain in die Welt der Freelancer, was sowohl den Auftragnehmern als auch den Arbeitgebern zugute kommt. Im Gegensatz zu vielen bestehenden Plattformen für Freelancer, bei denen es schwierig sein kann, sich anzumelden und die einen großen Teil des Verdienstes eines Freiberuflers einbehalten, ist DeeLance leicht zugänglich und bietet äußerst niedrige Gebühren.

„Auf der DeeLance Freelancing-Plattform ist der Anmeldeprozess einfach. Es sind keine Browser-Plugins, Apps von Drittanbietern oder Kreditkartendaten erforderlich. Die Gebühren sind niedrig, die Zahlungen sind schnell, werden mit Krypto abgewickelt, alles ist transparent und sicher mit dem Treuhandsystem und den Smart Contracts“, bemerken Alekh und Ivan.

$DLANCE jetzt kaufen.

DeeLance Metaverse – Sozialisieren, Arbeiten und Verdienen

Bei DeeLance’s innovativem kryptobetriebenem Metaverse „dreht sich alles um Socialize, Work and Earn“, erklärten Alekh und Ivan gegenüber ICO Speaks.

Das Duo skizzierte, wie das Metaverse versucht, eine Gemeinschaft aufzubauen, in der Benutzer anpassbare Avatare haben, soziale Kontakte knüpfen und Verbindungen mit anderen herstellen können, kommerzielle Grundstücke oder Büroräume kaufen, Büroräume mieten und ihre Produkte auf Plakatwänden bewerben können, während sie mit dem $DLANCE-Token exklusiven Zugang zu VIP-Erfahrungen im Metaverse und zu einzigartigen Tools und Dienstleistungen erhalten.

Hello DeeLancers!



Ready to take your working experience to the next level in #DeeLance #Metaverse?



Challenge yourself, make new friends, explore exciting new dimensions, & get work opportunities!



Buy $DLANCE tokens today https://t.co/XHnTqVzMLN#Crypto #NFT pic.twitter.com/3n6uPokRXH — DeeLance (@deelance_com) May 7, 2023

DeeLance wird auch einen allgemeinen NFT-Marktplatz für beliebte digitale Güter wie Kunst, Fotografie, Sammelkarten, Tickets und Musik anbieten.

$DLANCE – Ein echter Utility Token

Der $DLANCE-Krypto-Token von DeeLance, der als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain ausgegeben wird, bildet das Herzstück des revolutionären Metaverses für Freelancer und Remote-Worker. $DLANCE ist die native Währung der DeeLance web3 Welt. Die Inhaber werden sich jedoch auch für NFT-Drops und Kollaborationen qualifizieren, so Alekh und Ivan gegenüber ICO Speaks.

„Presale-Käufer ($DLANCE) werden in der Lage sein, die Metaverse-VIP-Erfahrung freizuschalten, die es ihnen ermöglicht, erstklassiges virtuelles Land und Büroräume im Metaverse zu kaufen, Büroräume zu mieten und ihre Marke auf Plakatwänden für eine erhöhte Markenbekanntheit im Metaverse zu werben“, erklärten sie.

DeeLance erobert den Krypto-Space im Sturm

Angesichts des immensen Potenzials des Projekts ist es keine Überraschung, dass DeeLance den Krypto-Space im Sturm erobert hat. DeeLance nutzt bereits „eine Vielzahl von effektiven Methoden, einschließlich Affiliate-Programme, soziale Medien, Influencer und Content-Marketing“, sagten Alekh und Ivan gegenüber ICO Speaks und fügten hinzu, dass „wir auch AMA-Sitzungen durchführen, mit Pressemitteilungen und Kooperationen für Aufsehen sorgen und ein 100k-Giveaway gestartet haben“.

Und die Bemühungen des Projekts zahlen sich bereits aus. DeeLance wird auf einer Reihe von wichtigen Krypto-Nachrichten-Websites wie Cryptonews.com, Business2Community.com, Be[In]Crypto, CoinTelegraph sowie auf traditionellen Nachrichten-Websites wie Yahoo! Finance und Business Insider prominent erwähnt.

Obwohl der Vorverkauf erst vor ein paar Wochen gestartet wurde, hat DeeLance auf Twitter bereits fast 30.000 Follower, während die Telegram– und Discord-Kanäle jeweils über 12.000 und 4.000 Mitglieder haben. Da der Trend nach der Covid-19-Pandemie hin zur Fernarbeit anhält, dürften dezentralisierte Freelancer-Metaverse-Plattformen wie DeeLance in diesem Jahr erheblich an Zugkraft gewinnen.

Laut dem beliebten britischen Krypto-Vorverkaufsanalysten Jacob Crypto Bury hat Deelance „massives Potenzial“. Inzwischen könnte $DLANCE x18 Potenzial haben, wenn es nach dem beliebten deutschen Krypto-Analyst Smallcap DE geht.

Jetzt $DLANCE kaufen, solange der Preis noch niedrig ist

Interessierten Anlegern wird empfohlen, sich ihre Token schnell zu sichern, bevor der Preis erneut ansteigt. Sobald der Vorverkauf von DeeLance 1,2 Millionen Dollar erreicht hat, wird der Preis um weitere 15% auf 0,038 Dollar steigen.

DeeLance bietet 30% des Gesamtangebots von 1 Milliarde $DLANCE-Token im Laufe des Vorverkaufs an. 10% der $DLANCE-Token werden für Liquiditätspools verwendet, bis zu 2% werden für Belohnungen und Airdrops zugeteilt und 16% werden als Reserve für Centralized Exchange (CEX)-Listings gehalten.

$DLANCE, ein ERC-20-Token, der auf der Ethereum-Blockchain ausgegeben wird, kann einfach mit Ether (ETH) oder Tether (USDT) auf deelance.com gekauft werden. Diejenigen, die diese Kryptowährungen noch nicht besitzen, können $DLANCE auch mit ihrer Karte über DeeLance’s Fiat-Zahlungspartner Transak kaufen. DeeLance arbeitet mit den hoch angesehenen Krypto-Prüfungsfirmen Solid Proof und Coinsult zusammen.

