Krypto News: Visa will seine Krypto-Initiative auf die Solana-Blockchain ausweiten

In einer jüngsten Erklärung hat VISA, das weltweit führende Zahlungsunternehmen, angekündigt, seine Krypto-Initiative durch die Ausweitung seines USDC-Abrechnungs-Pilotprogramms auf das Solana-Blockchain-Netzwerk zu intensivieren. Angesichts des zunehmenden Interesses großer Unternehmen am Blockchain-Bereich könnte Solanas steigende Popularität über das bloße Spektrum der Kryptowährungen hinaus einen bedeutenden Einfluss auf das traditionelle Zahlungssystem haben.

VISA’s Pionierarbeit: Integration von Blockchain für schnellere und effizientere Zahlungen

Die moderne Finanzwelt ist im ständigen Wandel, und große Unternehmen wie VISA stehen an vorderster Front dieser Transformation. In einem jüngsten Schritt, der die zukünftige Richtung von grenzüberschreitenden Zahlungen und Abwicklungen aufzeigt, hat VISA am 5. September bekannt gegeben, dass es seine USDC-Abrechnungs-Pilotprogramme auf das Solana-Blockchain-Netzwerk ausweitet. Die Entscheidung folgt VISA’s kontinuierlichem Streben nach innovativen Lösungen, um den Bedürfnissen seiner weltweiten Kundenbasis gerecht zu werden.

Der Hintergrund dieser Entscheidung zeigt das Potenzial von Solana: Eine Plattform, die Unternehmen die Datenverarbeitung auf hohem Niveau bietet, und das zu praktisch keinen Kosten. Solana’s Technologie ermöglicht es VISA, seinen Emittenten und Händlerakquisiteuren effiziente und kosteneffektive Zahlungslösungen anzubieten.

Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. In einer Pressemitteilung gab VISA bekannt, dass es in Partnerschaft mit den Händlerakquisiteuren Nuvei und Worldpay steht. Dieses kollaborative Engagement hat bereits Live-Pilotprogramme hervorgebracht, bei denen Millionen von USDC erfolgreich zwischen den Solana- und Ethereum-Blockchain-Netzwerken transferiert wurden. Das Ziel? Die Abwicklung von in Fiat-Währung denominierten Zahlungen über das VisaNet-System zu vereinfachen.

1/ Breaking: Visa Expands Stablecoin Settlement Pilot to Solana@Visa is scaling their USDC settlement pilot to include the Solana blockchain, enabling enterprise-grade throughput at virtually no cost for Visa issuers and merchant acquirers on Solana. https://t.co/rF5ouZaISM — Solana (@solana) September 5, 2023

Für den Endverbraucher mag der Zahlungsprozess einfach erscheinen: Ein Klick oder ein Tippen, und die Transaktion ist genehmigt. Aber hinter den Kulissen geschieht viel mehr. Zwischen der Autorisierung und dem tatsächlichen Geldtransfer von der Bank des Kunden zur Bank des Händlers liegt ein komplexes System von Abwicklungs- und Abrechnungsprozessen. VISA’s Treasury und Abwicklungssysteme bewältigen täglich Milliarden solcher Transaktionen. Durch die Integration von Blockchain-Plattformen wie Solana versucht VISA, diese Prozesse effizienter und schneller zu gestalten, insbesondere bei grenzüberschreitenden Zahlungen.

Cuy Sheffield, Head of Crypto bei Visa, brachte die Vision des Unternehmens zum Ausdruck, indem er betonte, wie stabile Coins und globale Blockchain-Netzwerke die Geschwindigkeit der grenzüberschreitenden Abwicklung verbessern können. Er betonte auch VISA’s Engagement für digitale Währungen und Blockchain-Innovationen und wie diese Technologien dazu beitragen können, den Geldtransferprozess zu optimieren.

Weshalb sich Unternehmen für Solana entscheiden

Der erste wichtige Aspekt, bei dem Solana punkten kann, ist auf jeden Fall die Regulierung. Die regulatorische Landschaft für Kryptowährungen bleibt ein komplexes und oft unübersichtliches Gebiet. Während einige Plattformen und Kryptowährungen immer noch um Anerkennung und Verständnis ringen, hat Solana einen klaren Vorteil erlangt, indem es sich erfolgreich in einer Weise positioniert hat, die das Vertrauen der Unternehmenswelt gewinnt.

Bitcoin, das erste und wohl bekannteste Krypto-Asset, hat trotz seiner Prominenz in vielen Ländern immer noch keinen klaren regulatorischen Status. Es schwankt zwischen den Definitionen als Währung, Rohstoff oder sogar als Wertpapier, je nachdem, welcher rechtliche Rahmen angewendet wird. Diese Unklarheiten können für Unternehmen problematisch sein, die in den Kryptoraum eintreten wollen, da sie nicht sicher sein können, wie ihre Investitionen oder Transaktionen von Regulierungsbehörden betrachtet werden.

1/ Shopify Solana Pay



Today, Solana Pay integrates with @Shopify, empowering the millions of entrepreneurs and merchants on Shopify to accept fast, web3 native payments with no transaction fees through the end of 2023. https://t.co/q63KeBllXB



Learn more pic.twitter.com/QEb1LzqS51 — Solana (@solana) August 23, 2023

Solana hingegen hat es geschafft, eine klarere Positionierung zu erlangen. Dies könnte zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass Solana von Anfang an mit einem anderen Fokus als Bitcoin entwickelt wurde. Während Bitcoin oft als „digitales Gold“ oder Wertaufbewahrungsmittel beschrieben wird, wurde Solana mit der Absicht entwickelt, ein effizientes und skalierbares Netzwerk für dezentralisierte Anwendungen und Smart Contracts zu bieten.

Unternehmen wie Shopify und Visa, die in den Kryptoraum expandieren wollen, sehen das Einhalten strenger Compliance-Standards als unerlässlich an. Hier bietet Solana’s klar definierte regulatorische Positionierung einen erheblichen Vorteil. Unternehmen können mit größerer Sicherheit in das Solana-Ökosystem investieren oder es für ihre Bedürfnisse nutzen, ohne befürchten zu müssen, dass sie sich auf dünnem Eis bewegen.

Smart Contracts: Solanas Trumpfkarte

In der stetig wachsenden Welt der Blockchain-Technologie haben Smart Contracts zudem das Potenzial, die Art und Weise, wie Geschäfte betrieben werden, grundlegend zu verändern. Solana hebt sich in diesem Bereich durch seine fortschrittlichen Smart Contract-Funktionen deutlich von vielen anderen Plattformen ab.

Smart Contracts sind im Grunde genommen selbstausführende Verträge, deren Bedingungen direkt in den Code geschrieben werden. Das bedeutet, dass, sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, der Vertrag automatisch und ohne Zwischenvermittler ausgeführt wird. Solana’s Plattform bietet nicht nur die Möglichkeit, diese Verträge zu erstellen, sondern sorgt auch dafür, dass sie schnell, effizient und sicher ausgeführt werden.

Für Unternehmen eröffnen sich dadurch ganz neue Horizonte. Traditionelle Verträge können langwierig, kostenintensiv und kompliziert sein, insbesondere wenn sie internationalen Handel oder komplexe Geschäftsbedingungen betreffen. Mit Solanas Smart Contracts können Unternehmen jedoch maßgeschneiderte Lösungen entwickeln, die genau auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Dies kann von automatisierten Zahlungen über Lieferkettenmanagement bis hin zu Treueprogrammen reichen.

Ebenfalls ein Vorteil von Solana in diesem Kontext ist die Skalierbarkeit. Bei vielen anderen Blockchain-Plattformen können Transaktionen teuer und langsam sein, insbesondere wenn das Netzwerk überlastet ist. Solana hingegen hat sich darauf spezialisiert, eine hohe Transaktionsgeschwindigkeit bei gleichzeitig niedrigen Kosten zu bieten. Dies ist besonders wichtig für Unternehmen, die große Mengen an Transaktionen verarbeiten müssen.

Zusätzlich zu den technischen Vorteilen stellt die Möglichkeit, Smart Contracts zu nutzen, auch eine Revolution in Bezug auf das Vertrauen dar. Durch die Unveränderlichkeit und Transparenz der Blockchain können alle Parteien sicher sein, dass, sobald die Bedingungen eines Smart Contracts erfüllt sind, dieser wie vereinbart ausgeführt wird, ohne die Möglichkeit von Manipulationen oder Missverständnissen.

Neue Bitcoin-Alternative könnte sich 2023 als noch bessere Investition als Solana herausstellen

Während das Krypto-Universum im Jahr 2021 durch den Aufstieg von Solana in Erstaunen versetzt wurde, zeichnet sich im Jahr 2023 eine neue potenzielle Sensation ab: Bitcoin BSC. Dieser neue Token hat sich darauf spezialisiert, das Beste aus zwei Welten zu kombinieren, nämlich die robuste Grundlage von Bitcoin und die technischen Vorzüge der Binance Smart Chain.

Ein Blick in die Vergangenheit von Bitcoin zeigt, dass die Kryptowährung im Jahr 2011 einen Wert von lediglich 0,99 $ pro Münze hatte. Bitcoin BSC, mit seinem Tickersymbol Bitcoin BSC, hat dieses nostalgische Preisniveau für seinen Presale übernommen. Die Hoffnung dahinter ist nicht nur, Anleger an die aufregenden Frühphasen von Bitcoin zu erinnern, sondern ihnen auch die Chance zu geben, zu Preisen einzusteigen, die bei Bitcoin schon lange der Vergangenheit angehören.

Doch der PreSale von $BTCBSC birgt noch mehr Besonderheiten. Mit einem Angebot von 6.125.000 Tokens für den Presale, was 29 % der gesamten Tokenversorgung ausmacht, ist ein Anfangsmarktkapital von 6.063.750 $ geplant. Der Presale selbst ist in zwei Phasen unterteilt: In der ersten Phase, dem Soft Cap, werden 4 Millionen Bitcoin BSC-Tokens zum Preis von 99¢ verkauft, wobei in der zweiten Phase weitere 2,125 Millionen Tokens zum gleichen Preis angeboten werden, um das HardCap zu erreichen. Alle unverkauften Tokens werden dem Staking-Vertrag von Bitcoin BSC hinzugefügt, wodurch die maximale Versorgung von 21 Millionen Tokens sichergestellt wird.

Staking stellt einen zentralen Aspekt von Bitcoin BSC dar. Nach Erreichen des HardCaps werden die restlichen 14,875 Millionen Tokens in einem sicheren und unveränderlichen Staking-Vertrag gesperrt. Dieser Vertrag ermöglicht es Nutzern, ihre $BTCBSC-Token aktiv einzusetzen und von den Verteilungen der Staking-Belohnungen zu profitieren.

Technisch gesehen basiert Bitcoin BSC auf der Binance Smart Chain, was zahlreiche Vorteile mit sich bringt, wie zum Beispiel niedrigere Transaktionsgebühren, schnellere Transaktionen und eine einfache Integration mit den gängigsten Wallets. Die Wahl für die Binance Smart Chain und das BEP-20-Token-Format zeigt, wie sehr sich das Projekt auf Benutzerfreundlichkeit und Effizienz konzentriert.