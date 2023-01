Krypto News vom Analysten: HSBC sagt für 2023 diese beiden Zukunftsmärkte voraus!

Beginnen wir gleich mit den schlechten Nachrichten für Anleger in 2023, denn die Dynamik hält an und die Eurozone steht in Zahlen ausgedrückt beim Thema Inflation weiter hinter den USA. Dort und in China geht die Erholung etwas flotter, liegt aber in beiden Ländern immer noch weiter unter den Normalwerten. Dieser zyklische Gegenwind, so HBSC, bestimmt den Finanzmarkt und die Preise der Vermögenswerte.

Die Hongkong & Shanghai Bank HSBC hat ihren Sitz in Großbritannien und ist ein international agierender Finanzdienstleister mit über 235.000 Mitarbeitern weltweit. Sie gehört nach Angaben des Financial Stability Boards zu einer der beiden bedeutendsten Banken der Welt und ihre ökonomische Aussicht hat in der Branche eine Stimme.

Das Wachstum der Wirtschaft wird sich weiter verlangsamen

Fokus auf Qualitätsaktien setzen, sagt HBSC

US-Aktien vor europäischen Assets bevorzugen

Asiens Wiedereröffnung stimmt hoffnungsvoll

Die Wiedereröffnung seitens China und anderer asiatischer Länder wird von Analysten mit Sehnsucht erwartet, schließlich stauen sich noch immer vor den wichtigsten Häfen, allen voran Shanghai, die Containerschiffe. Die Welt bezeichnet die Situation auch als Katastrophe mit Ansage.

Die Auswirkungen des gigantischen Schiffsstaus vor dem Hafen in Shanghai sind bei uns längst spürbar. Nicht nur, wenn Verbraucher vor einem leeren Regal im Supermarkt stehen. Es geht an Bauteilen, Prozessoren, Ersatzteile und wichtigen Rohstoffen rund um den Globus.

Gleichzeitig spüren wir die verhärtete Zinsfront und erst allmählich auch die positiven Folgen durch leicht sinkende Inflationswerte. Auch der US-Inflationsdruck ist geringer ausgefallen als befürchtet. Trotzdem kalkulieren die Analysten von HSBC mit 5 % Leitzinsen im ersten Quartal 2023.

Weniger Vertrauen in kurz- bis mittelfristige Anlagen

Das Londoner Bankhaus sieht einen Silberstreif am Horizont, denn die kurz- bis mittelfristigen Anlageformen und ihre Prognosen sind von leicht positiven Vorzeichen geprägt. Langfristige Anleihen bewerten man dagegen allerdings eher kritisch, da zu viele dynamische Faktoren auf den Markt einwirken, die derzeit nicht abgeschätzt werden können. Ist der Markt stabiler, sieht HBSC mehr Renditechancen bei Aktien und niedrig bewerteten Krediten.

Diese 4 Prioritäten sieht HBSC für Anleger

Portfolio diversifizieren Konzentration auf Qualitäts Assets In strukturelle Märkte investieren Nachhaltige Investitionen

Einerseits herrscht große Unsicherheit wegen der Gesamtlage in der Geopolitik und die hohe Inflation. Andererseits geht es vielen Unternehmen gut und die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Einige Vermögenswerte wurde zu Beginn des Jahres neu bewertet. Das hat laut HSBC dazu geführt, dass einige von ihnen deutlich günstiger sind und Anleger damit belastbarere Portfolios zusammenstellen können.

Die respektablen Renditen, die hier zu erwarten sind, zeigen sich wahrscheinlich erst deutlich später. Das ist aber immer noch besser, als mit fundamental falschen Daten in riskantere Positionen zu investieren. Globale Aktien scheinen derzeit völlig untergewichtet, dafür halten die Analysten von HSBC Anleihen zu hoch bewertet. Strukturell hervorheben möchte man aber die Branchen Nachhaltigkeit und Technologie.

Schwierige Konditionen zeigen sich laut der Großbank am Immobilienmarkt, denn dort gibt es bereits eine stark rückläufige Bautätigkeit und sinkende Verkäufe aufgrund überdurchschnittlich hoher Preiserwartungen aus den letzten Jahren. Auch aufgrund der Rohstoffknappheit liegen derzeit viele Bauprojekte auf Eis, was an den Märkten ebenfalls spürbar ist. Auch der Hypothekenmarkt ist geprägt von negativen Preiserhöhungen, die die Kreditnehmer teilweise bis zu 3 x in 2022 tragen mussten.

Außerdem sind die Kosten für Benzin, Lebensmittel, Kleidung und Betriebsausgaben dramatisch gestiegen, was die Konsumlaune generell abschwächt. Also wohl keine guten Branchen für ein derzeitiges Investment. Anders sieht es aber bei den beiden folgenden Märkten aus:

Nachhaltigkeit Technologie

Erneuerbare Energien: Effiziente Produktionsprozesse

Erfreulicherweise beginnen die Energiepreise, allen voran Öl und Erdgas, zu sinken. Dazu kommt das Paket der Bundesregierung, die für Dezember 22 den Abschlag der meisten Bürger für Energie übernommen hat. Damit wären wir auch in einem der starken Märkte, die HSBC für 2023 vorhersagt: Nachhaltigkeit.

Die Großbank spricht von einer Nachhaltigkeitsrevolution, die sich durch die von dem Ukraine Krieg verursachte Energiekrise entwickelt hat. Anleger wie Verbraucher hinterfragen ihre Entscheidungen in vielen Bereich häufiger und reagieren entsprechend ihren Überzeugungen. Das gilt auch für finanzielle Entscheidungen und den Vermögensaufbau. Ein Projekt aus dem Kryptomarkt, dass genau dem vorhergesagten Trend schon heute folgt ist C+Charge.

Es gilt jetzt, die Herausforderungen für einen nachhaltigen Klimaschutz anzugehen. Wie schwer sich Regierungen weltweit damit tun, hat die letzte Klimakonferenz gezeigt. Es muss also viel mehr getan werden, um die Anstrengungen nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern zu auszubauen. Mehr noch, denn HSBC sieht eine kurzfristige Ausweitung des Themas Nachhaltigkeit auf andere Branchen wie Düngemittel, Verpackung und Transport. Das wird die Märkte 2023 stärken und für gut bewertete Anlagen sorgen.

Wie schützt C+Charge das Klima?

C+Charge ist eine Bezahlplattform auf Basis der Blockchain, die ein einheitliches System zum Bezahlen von Aufladen für elektrische Fahrzeuge in Deutschland bietet.

Bislang ist es noch nicht einmal gesichert, dass Elektroauto-Besitzer problemlos im EU-Ausland mit den hiesigen Ladekarten und Apps auf die dortigen Ladesäulen zugreifen können. Quelle

Mit der Bezahlung allein ist es jedoch noch nicht getan, denn für eine nachhaltige Energiewende brauchen wir mehr Fahrzeuge, die ohne Verbrennermotor auskommen. Dass dieser Weg vor uns liegt, ist unbestritten, schließlich hat die Bundesregierung auf Ebene der Europäischen Union ein „Aus“ für Fahrzeuge mit herkömmlichen Antrieben bereits erlassen.

C+Charge bietet auch Betreibern von Ladesäulen und Ladepunkten hierzulande eine einheitliche Plattform, auf der können sie ihre gesamte Infrastruktur hochladen und zentral steuern bzw. warten. Das reduziert die Anzahl ausgefallener Ladesäulen und führt zu verbesserter Akzeptanz der Autofahrer. Denn noch immer gelten das mangelhaft ausgebaute Netz an Ladepunkten sowie die begrenzte Reichweite von E-Autos als die größten Hemmnisse für die Massentauglichkeit.

In Deutschland sind die Autofahrer:innen dem Elektroauto gegenüber mehr abgeneigt als in anderen Ländern. 58 Prozent haben in einer Umfrage mit gut 5000 Menschen in 22 Ländern angegeben, dass ihr nächstes Auto wahrscheinlich oder sicher nicht elektrisch fahren werde. Insgesamt betrug der Anteil der Befragten, für die ein E-Auto nicht infrage kommt, 39 Prozent. Quelle

Wie belohnt C+Charge Fahrer von E-Autos?

Damit die neue Mobilität im Alltag endgültig ankommt, muss vor allem die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden. Die Association des Constructeurs Européens d’Automobiles, der Europäische Automobilherstellerverband ACEA kam zu dem Ergebnis in einer Studie, dass nur 19,4 % aller EU-Ladepunkte in Deutschland installiert sind und sich diese Anzahl bis zum Jahr 2030 um mehr als das 22fache erhöhen müsste.

Quelle: https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/acea-studie-elektroauto-laden-europa-2022/

Neben der fehlenden Standardisierung für ein einheitliches Bezahlen geht es auch um Emissionszertifikate, die bisher nur die Unternehmen der Branche von der Bundesregierung erhalten. Vielen Autofahrer ist gar nicht bewusst, dass sie mit jeder Aufladung in die Taschen der Anbieter und Hersteller spielen, denn die können die Emissionsgutschriften an speziellen Handelsplätzen gewinnbringend verkaufen.

C+Charge macht Schluss mit dieser Ungerechtigkeit und beteiligt Verbraucher und Autofahrer über die Plattform mit Punkten für jede Aufladung. Diese Punkte lassen sich anschließend als NFT in CO₂-Zertifikate eintauschen und handeln. Der Vorverkauf läuft noch besser als erwartet, daher sind schon fast alle Token ausverkauft.

Steigen Sie in die nachhaltigen Wachstumsmärkte rund um E-Autos und Stromladungen mit C+Charge ein!

Technologiemärkte stark wegen Blockchain-Gaming

Die großen Tech-Konzerne sind unter Druck, ihre Aktien verlieren teils ordentlich und sorgen für einen nervösen Aufschrei unter manch Vermögensverwalter und Anleger. HSBC hält aber dagegen und sieht beispielsweise Smart Mobility und Total Security als wichtige Treiber des technologischen Wandels. Dieser findet im Bereich von Nachhaltigkeit statt, wie beispielsweise bei C+Charge oder IMPT und in der Start-up Szene, wo sich innovative Weiterentwicklungen und neue Blockchain-Konzepte entwickelt haben.

Gaming ist eine dieser großen Trendwellen im Tech-Sektor, der überdurchschnittliches Wachstum zeigt und von Analysten wie HSBC positiv bei der Vorhersage bewertet wird. Private Märkte führen die Liste an und werden laut dem Bankhaus nicht so stark unter Druck gesetzt wie die öffentlichen Märkte. Fundraising ist ebenfalls zurückgegangen, denn immer mehr Unternehmen wählen einen Utility-Token für ihre Finanzrunden aus, den sie exklusiv privaten Anlegern anbieten.

Meta Masters Guild: attraktives Angebot auf Sekundärmarkt

Lässt man die makroökonomischen Einflüsse mal außen vor und begibt sich auf den Sekundärmarkt, dann steht allen voran der Kryptomarkt besonders gut da. Grund dafür ist auch der unerwartet hohe Anstieg von Bitcoin, aber auch die technologischen Innovationen, die in vielen neuen Projekten zu finden sind. Längst hat sich die Bitcoin Blockchain als verteilte Datenbank etabliert, aber auch ihre Schwächen und Grenzen sind inzwischen bekannt.

Wie viele Krypto Start-ups setzt dieser Tage auch Meta Masters Guild auf einen Utility-Token und eine Vorverkaufsphase, die sich speziell an Kleinanleger aus dem Privatsektor richtet. Statt überdimensionierter Zielsummen bei der Marktkapitalisierung geht es viel mehr um ein robustes Konzept mit deutlichen Mehrwerten für die Kunden.

Die starke Korrelation zwischen öffentlichem Tech-Sektor mit Verlusten der Datenmonopolisten hat dazu geführt, dass sich eine neue Gruppe Anleger gebildet hat und die sucht nach soliden Erweiterungen zur Ergänzung ihres Portfolios.

Was ist Meta Masters Guild?

Die Entwicklung des Web 3 ist nicht mehr aufzuhalten, trotz vieler Skeptiker. Auch das Metaverse wird uns in den nächsten Jahren verstärkt im Alltag begegnen und ganze Industrien und Branchen verändern. So wie die Gaming-Branche, die raus aus abgedunkelten Zimmern kommt und sich zum etablierten Community-Abenteuer wandelt. Unter dem Einfluss von neuen Spielkonzepten, allen voran Play-to-Earn, lässt sich die Blockchain Technologie nutzen, um ein verbessertes Benutzererlebnis und mehr Sicherheit zu bieten.

Meta Masters Guild spricht Gamer und Anleger an, die Wert auf gute Unterhaltung, am liebsten mobil, legen. Dort finden regelmäßige Wettrennen auf fantastischen Rennstrecken in den verschiedenen Metaversen der Plattform statt. Die Sieger erhalten Krypto-Belohnungen, die über verschieden Wege zurück ins Ökosystem fließen können. Ein Kreislauf aus Gaming, Krypto und Trading entsteht, in dem die User auf jeden Fall die Gewinner sein werden.

Auf der Plattform stehen jedem Tokeninhaber eine Reihe außergewöhnlicher Funktionen zur Verfügung. Der Spaß am Spiel und rasanten Rennen in getunten Karts steht im Vordergrund. Jedes Kart ist ein NFT und lässt sich damit eindeutig seinem Besitzer zuordnen. Es besteht die Möglichkeit, diese zu verwahren oder zu traden. Zusätzlich zu den Coins stellt das ein passives Einkommen dar, über das die Gamer nach dem Verkauf ihrer NFT wahrscheinlich verfügen dürften.

NFT wie die von Meta Masters Guild sind begehrt, dass haben schon die Auktionen von Tamadoge auf OpenSea bewiesen. Die NFT-Kollektion gehört zu den am schnellsten ausverkauften Sammlungen überhaupt im Start-up Sektor. Den Utility-Token $MEMAG gibt es im Vorverkauf zu exklusiven Preisen, die weit unter dem anvisierten Listenpreis auf Exchanges liegen. Die offizielle Integration auf Handelsbörsen steht heute schon fest und erfolgt automatisch nach Ende des Pre-Sales.

Investieren Sie in den Tech-Sektor! Profitieren Sie von einem der Wachstumsmärkte 2023!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Webseite