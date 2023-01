Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Die Kryptowährungsbranche hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung durchgemacht und hat sich zu einem wichtigen Teil des Finanzsektors entwickelt. Täglich gibt es neue Entwicklungen und Nachrichten, die die Branche beeinflussen und die Anleger auf Trab halten. Inmitten all dieser Veränderungen ist es wichtiger denn je, stets über die neuesten Entwicklungen im Bilde zu sein.

Um Ihnen zu helfen, den Überblick zu behalten, haben wir eine Krypto-News-Vorschau zusammengestellt, die Sie über die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen in der Kryptowährungsbranche in der kommenden Woche informiert. Von neuen Projekt-Updates bis hin zu Markttrends – wir haben alles abgedeckt.

FED wird wichtige Zinsentscheidung bekannt geben und damit maßgeblichen Einfluss auf alle Märkte, einschließlich dem Kryptomarkt, nehmen

Am 1. Februar, wenn es in Europa spät in der Nacht und in Asien früh in der Nacht ist, wird die US-Notenbank ihren Leitzinsbeschluss bekannt geben, und die Leitung der Regulierungsbehörde wird über ihre künftige Geldpolitik Auskunft geben (oder zumindest einen Hinweis darauf geben). Die Europäische Zentralbank wird ihre Zinsentscheidung einige Stunden später, am Donnerstag, den 02. Februar, treffen.

Doch bevor wir Prognosen abgeben, wollen wir uns den Ereignissen der letzten fünf Tage zuwenden. Die am Donnerstag, den 26. Januar, veröffentlichten Daten zeigten, dass die US-Wirtschaft besser läuft als erwartet. Vorläufigen Schätzungen zufolge wuchs das BIP des Landes im vierten Quartal um 2,9 % im Jahresvergleich, während die Prognose bei 2,6 % lag. Gleichzeitig sanken die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung für die Woche bis zum 21. Januar auf 186K (Prognose 205K, der vorherige Wert lag bei 192K). Dies ist der niedrigste Wochenwert seit April 2022. Die zugrunde liegenden Aufträge für langlebige Güter übertrafen ebenfalls die Schätzungen und fielen um -0,1 % statt der erwarteten -0,2 %. Auch die Verkäufe neuer Eigenheime entwickeln sich gut: Sie stiegen im Dezember auf 616K gegenüber 602K im November.

Diese Zahlen lassen den Schluss zu, dass nicht alles so schlecht ist und es in den Vereinigten Staaten keine Rezession gibt. Und dass die aggressive Geldpolitik der Fed aus dem Jahr 2022 keine erstickende Wirkung auf die Wirtschaft hatte. Daher ist es möglich, zu ihrer Lockerung überzugehen. Einige Wirtschaftsexperten weisen jedoch darauf hin, dass die Verbrauchernachfrage an Schwung verliert (2,1 % im vierten Quartal gegenüber den Prognosen von 2,9 % und 2,3 % im Vorquartal). Daraus schließen sie, dass die Wahrscheinlichkeit einer leichten Rezession bestehen bleibt.

Derzeit geht der Markt davon aus, dass die Fed die Zinssätze auf ihrer Februar-Sitzung um 25 Basispunkte (BP) anheben wird. Der Zinssatz liegt derzeit bei 4,50 %, und der Marktkonsens geht davon aus, dass er im Jahr 2023 einen Höchstwert von 4,90-5,00 % erreichen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Zinssatz im März um weitere 25 Basispunkte angehoben wird, wird auf 85 % geschätzt. Einige Analysten sind jedoch der Ansicht, dass der Spitzenwert bei etwa 4,75 % liegen wird. Darüber hinaus könnte der Zinssatz bis Ende 2023 sogar auf 4,25-4,50 % gesenkt werden. Eine solche Dynamik wird natürlich nicht dem Dollar zugute kommen, sondern die konkurrierenden Währungen aus dem DXY-Korb und die risikoreichen Anlagen nach oben treiben.

Die kommende Woche wird zweifelsohne stürmisch und ereignisreich. Neben den Sitzungen der Fed und der EZB werden am 30. Januar Daten zum BIP, am 31. Januar zur Arbeitslosenquote und zur Inflationsrate und am 01. Februar zur Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland veröffentlicht. Ebenfalls am Mittwoch, den 01. Februar, werden wir erfahren, wie es um die Verbraucherpreise in der Eurozone bestellt ist und wie es um die Geschäftstätigkeit in den USA steht. Darüber hinaus erwarten wir am 01., 02. und 03. Februar traditionell eine beeindruckende Portion Statistik vom US-Arbeitsmarkt, darunter die Arbeitslosenquote und die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze außerhalb des Agrarsektors.

Dem Krypto-Markt steht eine turbulente Woche bevor

Bitcoin verhält sich am Vorabend der Fed-Sitzung aktuell sogar ruhiger als die Aktienindizes S&P500, Dow Jones und Nasdaq. Natürlich bleibt eine gewisse Korrelation zwischen ihnen bestehen, aber die Volatilität der wichtigsten Kryptowährung ist spürbar geringer geworden. Allerdings ist es durchaus möglich, dass dies nur die Ruhe vor dem Sturm ist. Den wird wie üblich die amerikanische Regulierungsbehörde mit ihrer Geldpolitik und dem USD-Leitzins auslösen.

Laut Cathy Wood, CEO von Ark Invest, wird der Kryptowährungsmarkt im Jahr 2023 in eine neue Phase eintreten. Der Anstieg von Bitcoin und anderen virtuellen Währungen wird das Ergebnis der geldpolitischen Lockerung der Fed in der zweiten Hälfte dieses Jahres sein. Dieser Schritt wird ein Auslöser für Investoren sein, die Aktienmärkte und digitale Währungen testen. (Der Bloomberg-Stratege Mike McGlone äußerte sich zuvor ähnlich und wies auf die Möglichkeit hin, dass BTC auf 30.000 Dollar steigen könnte).

Adam Farthing, Chief Risk Officer beim Kryptounternehmen B2C2, merkte an, dass die erste Kryptowährung die Schlüsselmarke bei etwa 25.000 Dollar überwinden muss, um die Rallye fortzusetzen. „Das wird eine harte Nuss sein“, teilte der Experte seine Meinung. Ihm zufolge wird das Interesse von Außenstehenden, die auf den Markt zurückkehren wollen, nach dem Überschreiten dieses Meilensteins wieder zunehmen.

Die Analysten der Maklerfirma Bernstein sind jedoch davon überzeugt, dass eine solche Rallye im Moment nicht zu erwarten ist, da es keine Anzeichen für „neue Finanzspritzen“ in die Branche gibt. Ihrer Meinung nach wird das institutionelle Kapital jedoch noch in diesem Jahr beginnen, mehr Interesse an Kryptowährungen zu zeigen, da sie eine zunehmend regulierte Anlageklasse werden. (Wir haben das Thema der Regulierung und ihren Konflikt mit der Hauptidee von Kryptowährungen in unseren Rezensionen wiederholt angesprochen).

MEMAG PreSale könnte Phase 4 vorzeitig beenden

Das dezentrale Gaming-Ökosystem von Meta Masters Guild hat in seinem laufenden Vorverkauf bereits mehr als 1,5 Millionen Dollar gesammelt. Aufgrund der aufregenden Spielperspektiven, die Meta Masters Guild bieten wird, befindet sich der MEMAG-Vorverkauf bereits in der dritten Vorverkaufsphase. Bei einem Preis von nur 0,007 $ in der ersten Phase hat MEMAG 70 Millionen Token verkauft und damit fast eine halbe Million Dollar eingenommen. In der zweiten Phase wurden weitere 630.000 Dollar durch die Zuteilung von 63 Millionen Token zu je 0,01 Dollar eingenommen.

Derzeit kann MEMAG in Phase vier des Vorverkaufs zu 0,016 $ gekauft werden. Es verbleiben nur noch 44 Millionen Token, bevor der Preis in der fünften Phase nochmals ansteigt. Obwohl eigentlich noch 11 Tage dieser PreSale-Phase verbleiben, ist es bei der aktuellen Nachfrage durchaus realistisch, dass das Phasenziel schon innerhalb der nächsten Woche erreicht wird. Ein Teil des Erfolgs des Vorverkaufs ist auf die Partnerschaft von Meta Masters Guild mit Gamearound zurückzuführen, einem der beliebtesten Web3-Spieleentwickler in diesem Bereich. Mit $MEMAG, der nativen Kryptowährung, können Investoren auf dieser Spieleplattform spielen und Belohnungen verdienen. MEMAG kann auch innerhalb des Ökosystems eingesetzt werden, um Zinsen zu verdienen.

Meta Masters Guild entwickelt eine Plattform, die sich auf Blockchain-basierte mobile Spielmodi konzentriert. Während der gesamte Kryptowährungsmarkt im Jahr 2022 eine Korrektur erfahren haben könnte, sind Web3 und Krypto-Gaming ein schnell wachsender Sektor. Im Jahr 2022 hat Andreessen Horowitz, ein amerikanisches Risikokapitalunternehmen, seine Investitionen in Web3-Gaming auf 7,6 Milliarden US-Dollar erhöht. Meta Masters Guild hat sich zum Ziel gesetzt, mit seiner Play-and-Earn-Plattform (P&E) im Zentrum der Web3-Gaming-Revolution zu stehen.

Play-and-Earn ist ein einzigartiges Konzept, das darauf abzielt, sowohl die Spieleigenschaften als auch die Verdienstmöglichkeiten in den Mittelpunkt zu stellen. Meta Masters Guild wird $MEMAG, ein ERC-20 Token, nutzen, um Belohnungen innerhalb der Plattform zu verteilen. Aber es wird sicherstellen, dass die Nutzer Zugang zu spannenden Spieloptionen erhalten.