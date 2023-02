Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zentralbanken und Stablecoins

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich BIS hat ihre Schwerpunktebereiche für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Dabei stehen Stablecoins und digitale Zentralbankwährungen ganz oben auf der Agenda. Es soll um die Verbesserung von Zahlungssystemen und das Experimentieren mit digitalen Zentralbankwährungen gehen. Dafür ist die Bank bereits an mehreren Projekten beteiligt, bei denen auch andere Zentralbanken mitmachen.

In Kooperation mit der Bank of England und dem London Center des BIS Innovation Hub wird untersucht, wie die systematische Überwachung von Stablecoins ermöglicht werden könnte. Im Ergebnis sollen Aufsichts- und Regulierungsbehörden technologische Werkzeuge an die Hand bekommen, um Stablecoins systematisch zu überwachen und politische Rahmenbedingungen auf der Grundlage integrierter Daten erstellen zu können.

Mehrere Zentralbanken sind zurzeit mit Stablecoins beschäftigt. Der australische Bankenriese NAB will noch dieses Jahr einen eigenen Stablecoin auf den Markt bringen. Eine andere australische Bank, ANZ, hatte bereits 2022 den eigenen Stablecoin auf den Markt gebracht.

Nigeria erforscht Stablecoins, um damit seine Zahlungslandschaft zu erweitern und Hongkong will seine vorgeschlagene CBDC in eine Stablecoin umwandeln. Und Japan versucht seine Beschränkungen für Stablecoins zu lockern während Indien keine Eile bei der Entwicklung von CBDC sieht.

Credit Suisse könnte Zerschlagung drohen

Nach einem der schlimmsten Geschäftsjahre in der 167-jährigen Geschichte der Credit Suisse versucht CEO Ulrich Körner mit neuer Strategie und 4 Milliarden frischem Eigenkapital den Konzernumbau durchzuziehen. Seit 2022 verlor die Aktie über 70 % an Wert und hinkt noch immer der Konkurrenz weit hinterher. Auch die Bonität hat gelitten und die Finanzierungskosten der Bank dürften nochmals steigen.

Schlimmstenfalls könnte die Zerschlagung der Gruppe drohen und eines der im Hintergrund durchgeplanten Szenarien tatsächlich in Kraft tritt. Demnach könnte die USB die gesamte Credit Suisse übernehmen und dann selbst entscheiden, welche Teile der Bank überlebensfähig wären und welche Teile in einer Bad Bank abgewickelt werden müssten. Oder aber es kommt zu notwendigen Investitionen aus Saudi-Arabien oder Katar, die schon jetzt ein Fünftel der Aktionäre ausmachen.

Fujitsu und Web 3.0

Der japanische Technologieriese Fujitsu hat die Einführung seiner Plattform angekündigt, um Einzelpersonen und Unternehmen zu unterstützen, die Projekte mit der Blockchain starten möchten. Der Inkubator mit dem Namen Fujitsu Web3 Acceleration Platform will ein Ökosystem schaffen, um Start-ups und andere Unternehmen die Möglichkeit bekommen, Blockchain-basierte Projekte entwickeln zu können.

Das Projekt richtet sich an Universitäten und junge Unternehmen, die Blockchain für mehrere Anwendungsfälle erforschen. Fujitsu will Prototypen für Web 3.0 Anwendungsdienste und DAO Community-Dienste entwickeln. Mit der Konzentration auf den Vorteil dezentraler autonomer Organisationen DAO lassen sich Rechte an digitalen Inhalten verwalten und das digitale Vertrauen zu verbessern.

Einige Emerging Markets wackeln

Viele Analysten und Finanzexperten sehen Emerging Markets als große Chance in schwierigen Zeiten. Aber nicht alle ausgewiesenen Wachstumsmärkte in diesem Bereich stehen finanziell stabil genug da. Ski Lanka findet keinen Ausweg aus der Krise, berichtet ZDF Heute. Der Internationale Währungsfonds IWF will dem Land mit Geld unter die Arme greifen, aber China und Indien müssten dieser Finanzspritze zustimmen und danach sieht es bisher nicht aus.

Der IWF ist schon mehrfach eingesprungen, denn das Land hat mehr als 50 Milliarden US-Dollar Schulden. Doch diesmal sollen China und Indien einen Teil der Last mittragen und eine Umschuldung akzeptieren. Das klingt nur besser als ein Schuldenerlass, denn genau das ist es. Die Verhandlungen dafür gestalten sich dementsprechend schwierig. Alte Eliten verhindern noch immer Modernisierungen und damit den notwendigen wirtschaftlichen Aufschwung.

Ordinale Inschriften erobern NFT-Welt

Ordinal Inschriften sind ein Trend, der täglich zunimmt. Innerhalb von nur 5 Tagen stieg ihre Zahl von 7.000 auf 50.000 Inschriften. Gestern gab es schon 57.179 Inschriften auf der Bitcoin Blockchain. Das Bitcoin Ökosystem hat einen neuen Anwendungsfall, der im November 2022 bei Reddit ausformuliert wurde. Nach einer kleinen Weile der Akzeptanz in der Community, gibt es plötzlich einen riesigen Hype darum.

Im November erfolgte das Taproot-Upgrade, wodurch es jedem möglich wurde, sogenannten Inscriptions als Bitcoin NFTs zu erstellen. Dies ist von seiner technologischen Struktur her beim Bitcoin Netzwerk nicht möglich. Und so stellt das eine einmalige Geschäftsgelegenheit darf. Die Länge der Bitcoin-Transaktionen wurde fast auf die gesamte Größe eines Blocks verlängert und erlaubt das Abspeichern von Bitcoin NFTs direkt auf der Blockchain.

Jeder Inhalt, der als Ordnungszahl (Ordinals) auf der Bitcoin Blockchain gespeichert wird, kann individuell gestaltet werden. Und das wird von immer mehr Anwendern genutzt, um sich dauerhaft in der Blockchain zu verewigen. Kritiker sind besorgt, dass die gewünschte Dezentralität von Bitcoin damit verloren gehen könnte. Andere sehen einen Spam-Angriff, der aus ihrer Sicht vermieden und zensiert werden sollte.

Aus Play-to-Earn wird Play-and-Earn

Ein bestehendes Konzept, das sich praktisch selbst verbessert ist, selten am Markt zu finden. Doch genau das ist bei P2E vorgefallen. Nach rund 2 Jahren absoluter Marktdominanz hat sich die Form von Blockchain Games, wie wir sie bisher kannten, noch einmal verändert. Möglich gemacht hat das die Tokenisierung und weitere innovative Technologien wie Künstliche Intelligenz und Machine Learning.

Meta Masters Guild nutzt das bewährte Grundkonzept, bei dem Spieler für das aktive Beteiligen in Games mit Coins, Token oder NFT belohnt werden und verfeinert es mit dem starken Community Gedanken einer Gemeinschaft. Entwickler sind hier genauso als Benutzer zu finden, wie klassische Gamer und Hobby-Spieler.

Entstanden ist eine Gaming Gilde, bei der Gamer sowohl Incentivierungen erhalten, als auch am Erfolg der Gilde partizipieren, in dem sie ihre Weiterentwicklung unterstützen. Auf der Plattform von Meta Masters Guild werden zahlreiche Games angeboten. Den Anfang macht MetaKart ein rasantes Rennabenteuer, bei dem jeder Kart ein NFT darstellt. Auswählen können Gamer aus insgesamt 3 Kategorien und schon geht es auf in die nächste Runde.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.