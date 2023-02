Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die nächste Woche verspricht für Krypto-Anleger spannend zu werden, da sowohl makroökonomische Daten als auch vielversprechende Entwicklungen von Krypto PreSales erwartet werden. Diese Entwicklungen könnten Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben und somit für Anleger von Interesse sein. Insbesondere wird erwartet, dass der PCE-Preisindex für Januar veröffentlicht wird, der das bevorzugte Maß für die Inflation der Federal Reserve darstellt. Außerdem werden Krypto PreSales für neue Projekte erwartet, die das Interesse von Anlegern wecken könnten. Insgesamt könnte die kommende Woche für Krypto-Anleger eine Menge neuer Informationen und Möglichkeiten bieten.

BEA wird PCE-Preisidex veröffentlichen

Am kommenden Freitag wird das Bureau of Economic Analysis (BEA) zunächst den PCE-Preisindex veröffentlichen. Dieser Index ist ein wichtiges Maß für die Inflation und wird von der FED bevorzugt. Analysten gehen davon aus, dass der PCE-Preisindex im Januar um 0,3 % gestiegen ist, was im Vergleich zu den beiden Vormonaten einen leichten Anstieg darstellt. Auch auf Jahresbasis wird ein Anstieg der Preise erwartet, jedoch mit einer Verlangsamung des Wachstums auf 4,8 % im Vergleich zu 5 % im Dezember.

Bei den Kernpreisen, bei denen volatile Lebensmittel- und Energiekosten nicht berücksichtigt werden, wird im Januar ein Anstieg um 0,5 % erwartet, was einem Anstieg im Vergleich zum Dezember entspricht. Im Jahresvergleich wird jedoch eine Verlangsamung des Wachstums von 4,4 % auf 4,3 % erwartet, verglichen mit dem Höchststand von 5,4 % im Februar des vergangenen Jahres.

Der PCE-Preisindex ist deshalb das bevorzugte Maß für die Inflation der FED, weil er die Ausgabenentscheidungen der US-Verbraucher besser widerspiegelt. Im Vergleich zum Verbraucherpreisindex (CPI), der einen festen Waren- und Dienstleistungskorb verwendet, wird der Waren- und Dienstleistungskorb, aus dem sich der Index zusammensetzt, häufiger aktualisiert.

Diese Inflationsdaten sind von großer Bedeutung für die FED, da sie dazu beitragen, ihre zukünftige Zinspolitik zu gestalten. Eine höhere Inflation könnte die FED veranlassen, die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen und eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern. Eine solche Entscheidung könnte sich wiederum auf den Kryptomarkt auswirken, da eine Zinserhöhung in der Regel zu einem Rückgang der Kryptopreise führt, da Investoren auf der Suche nach höheren Renditen aus risikoreicheren Anlagen abwandern.

Der C+Charge PreSale geht in die nächste Runde

Der Kryptomarkt entwickelt sich ständig weiter und birgt viele vielversprechende Projekte. Eines dieser Projekte ist C+Charge, welches sich darauf konzentriert, Elektrofahrer dazu zu motivieren, Elektrofahrzeuge zu nutzen. C+Charge befindet sich derzeit in der dritten Phase seines PreSales, welche nur noch drei Tage andauert, bevor die vierte Phase beginnen wird. Ziel des Projekts ist es, Anreize in Form von Emissionsgutschriften zu bieten und eine App bereitzustellen, die den Besitz von Elektrofahrzeugen erleichtert.

Die Emissionsgutschriften sind Zertifikate, die es dem Inhaber ermöglichen, seinen CO₂-Fußabdruck auszugleichen, indem er grüne Projekte finanziert. C+Charge ermöglicht Elektroautofahrern, Kohlenstoffgutschriften zu verdienen, indem sie ihre Fahrzeuge aufladen. Das Projekt arbeitet mit Flowcarbon zusammen, um Goodness Nature Tokens (GNT) anzubieten, die 1:1 von überprüften Kohlenstoffgutschriftenprojekten unterstützt werden.

Interessierte Investoren haben die Möglichkeit, die Kryptowährung $CCHG bis zum 22.02.2023 zum attraktiven Preis von 0,016 $ in ihr Portfolio aufnehmen, bevor der Preis weiter steigt. Seit dem Start wurden rund 930.000 $ gesichert, und die CCHG-Token werden aktuell in der zweiten von vier Phasen für je 0,016 $ verkauft. In der letzten Phase wird CCHG 0,0235 $ kosten, was einer Steigerung von 80 % gegenüber dem aktuellen Preis entspricht. Vorverkaufs-Token haben zudem keine Sperrfrist und eine harte Obergrenze von 6,6 Millionen Dollar, wobei 40 % des maximalen Angebots von 1 Milliarde für den Vorverkauf vorgesehen sind.

Das C+Charge-Projekt ist ein vielversprechendes Projekt, da es sich auf grüne Projekte konzentriert und somit im Einklang mit den Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels steht. Innovative Projekte wie C+Charge tragen dazu bei, das Image von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie zu verbessern und können das Interesse von Investoren auf sich ziehen. Obwohl der Einfluss auf den Kryptomarkt noch unklar ist, wird das Projekt definitiv die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich ziehen, die an grünen Projekten interessiert sind.

Wichtige amerikanische Firmen werden ihre Gewinne veröffentlichen

In der kommenden Woche werden weitere Berichte großer Einzelhändler wie Walmart und Home Depot in der Gewinnsaison erwartet. Der größte Einzelhändler in den USA, Walmart, wird voraussichtlich einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,52 USD ausweisen, was jedoch einen Rückgang von 6% bedeutet und das dritte Quartalsrückgang in Folge wäre. Trotzdem gibt es eine positive Nachricht für das Unternehmen, da der Umsatz um etwa 5% auf knapp 160 Milliarden US-Dollar steigen wird.

Laut FactSet, einem Finanzdatenanbieter, haben 69 % der S&P 500-Unternehmen, die bislang ihre Gewinne gemeldet haben, ihre EPS-Erwartungen übertroffen. Diese Zahl liegt jedoch unter dem Fünf-Jahres-Durchschnitt von 77 % und dem Zehn-Jahres-Durchschnitt von 73 %. Die Herausforderungen in diesem Jahr, wie Lieferkettenprobleme und hohe Rohstoffkosten, haben einige Unternehmen vor Schwierigkeiten gestellt.

Während die meisten Unternehmen die EPS-Erwartungen übertroffen haben, sind die gemeldeten Gewinne der S&P 500-Unternehmen insgesamt nur um 1,1% gestiegen. Dies ist deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 8,6% und dem Zehnjahresdurchschnitt von 6,4%. Ein Grund für das geringere Wachstum könnte die wirtschaftliche Unsicherheit und die ständigen Schwankungen auf den Finanzmärkten sein, die viele Unternehmen vor Herausforderungen stellen.

Diese Daten könnten auch Auswirkungen auf die weitere Zinspolitik der FED haben, da das Ergebnis der Gewinnsaison ein wichtiger Indikator für die Gesundheit der Wirtschaft ist. Die Entscheidungen der FED in Bezug auf die Zinspolitik können wiederum Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben, da niedrigere Zinssätze in der Regel zu einem Anstieg der Nachfrage nach Kryptowährungen führen. Ein Anstieg der Zinssätze hingegen kann den Kryptomarkt belasten, da dies zu einer Verringerung der Nachfrage nach Kryptowährungen führen kann.