Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Besonders prägend für die vergangenen sieben Tage war der Flash Crash, der in wenigen Minuten den Kryptos massiv an Marktkapitalisierung kostete. Denn beispielsweise fiel der Bitcoin in einer Stunde um rund 6 % oder mehr als 1000 $. Nun ist es am Sonntag jedoch an der Zeit, den Blick in die Zukunft zu richten. Denn seitdem verharrt der digitale Währungsmarkt in einer Schockstarre, Bewegung gab es in den letzten 48 Stunden kaum welche. In der Krypto News Vorschau schauen wir uns wichtige Ereignisse an, auf welche Krypto-Anleger in der kommenden Woche einen Blick werfen sollten.

US-Arbeitsmarkt im Fokus: Welche Impulse gibt es vor dem nächsten Fed-Meeting?

Analysten erwarten, dass in den USA im vergangenen Monat rund 200.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden – dies würde im Vergleich zum Januar mit einem Stellenzuwachs von 517.000 eine Abschwächung bedeuten. Dennoch bliebe der Arbeitsmarkt robust. Die Arbeitslosenquote soll demnach bei 3,4 % verharren, dem niedrigsten Stand seit über 50 Jahren. Sollte der Arbeitsmarktbericht erneut heiß ausfallen und möglicherweise mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, könnte dies die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die US-Notenbank noch restriktiver agiert.

#Weekahead | US Jobs Report and Powell Testimony Take Center Stage – Bloomberghttps://t.co/jUfczYruLR pic.twitter.com/c4WMobX6kH — Christophe Barraud (@C_Barraud) March 5, 2023

Eine starke Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt fördert nämlich das Lohnwachstum, sodass dies zur höheren Inflation beiträgt. Damit steigt der Druck auf die Fed, die Zinsen zu erhöhen. Trotz der geldpolitischen Straffungen der Fed blieb der Arbeitsmarkt in den USA robust. Bei der letzten Fed-Sitzung wurden die Zinsen um 0,25 % angehoben, ein Zinsschritt im gleichen Ausmaß wird aktuell auch für den März eingepreist.

Jerome Powell im US-Kongress: Überwiegt der hawkische Tenor?

Vor dem Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird, hat der Fed-Präsident Jerome Powell einen wichtigen Termin im US-Kongress. Hier wird er den halbjährlichen geldpolitischen Bericht der Zentralbank kommunizieren. Die Aussagen von Powell dürften vom Markt genau beobachtet werden – möglicherweise deutet der Notenbankchef hier bereits an, dass man sich auch einen weiteren großen Zinsschritt um 50 Basispunkte vorbehalte, da die jüngsten Daten weiterhin eine grassierende Inflation offenbaren.

Powell testimony to Congress this week.



"The Federal Reserve is "acutely aware" of the challenges high inflation poses to the economy"https://t.co/WQG050IdB4



Notice how financial conditions tightened during the bear market and loosened during the fake bull market. pic.twitter.com/zhfxunuFkx — Mac10 (@SuburbanDrone) March 5, 2023

Powell betonte in der Vergangenheit bereits mehrfach, dass der Kampf gegen die Inflation langwierig sei. Im Januar lag die Kernrate, ohne die volatilen Energie und Lebensmittel, sogar leicht höher als im Dezember – der Preisauftrieb manifestierte sich zuletzt.

Silvergate im Fokus: Welche negativen News hält die Krypto-Bank erneut bereit?

Rückblick: Die Krypto-freundliche Bank Silvergate könnte schon bald insolvent sein. Sorgen unter Marktteilnehmern nehmen zu, nachdem die Krypto-Bank ihren Jahresbericht nicht rechtzeitig veröffentlichte. Die Bank hinterfragt aktuell ihre Geschäftsstrategie, die Aktie crashte um über 50 %. Immer mehr Krypto-Akteure distanzieren sich von Silvergate, Liquiditätsprobleme dürften nun tendenziell zunehmen. Ein negativer Newsflow etablierte sich und bedingte auch einen massiven Abverkauf am digitalen Währungsmarkt.

1/3



Two banks made new all-time lows today. Both are significant and mean very different things.



Silvergate, is a significant crypto on-ramp.



Y'day's 10K questioned if it can continue. The stock was down 58%, and it has wider implications for the broader crypto industry. pic.twitter.com/Dxbxu1QrrX — Jim Bianco biancoresearch.eth (@biancoresearch) March 2, 2023

Ausblick: Die Ereignisse rund um Silvergate bleiben in der kommenden Woche von großer Bedeutung. Sollte die Bank weiterhin Hiobsbotschaften vermelden, könnte dies Auswirkungen auf den Krypto-Sektor haben. Anleger sollten die Entwicklungen rund um Silvergate aufmerksam verfolgen und ihre Handelsentscheidungen entsprechend anpassen – doch viel Negatives scheint mittlerweile eingepreist.

FUD bei Binance: Schwinden die Ängste der Anleger?

Rückblick: Ein Forbes-Artikel behauptete in der vergangenen Woche, dass Binance Kundengelder in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar veruntreut haben soll, obgleich man ständig beteuert, dass die Kundeneinlagen 1:1 gedeckt sind. Hier geht es um Zahlungen an Krypto-Hedgefonds, die Forbes in On-Chain-Daten aufgeschlüsselt hat. Der CEO von Binance CZ wies die Vorwürfe auf Twitter zurück – vielmehr handele es sich um völlig normale Abhebungen der Kunden.

The more they attack us, the stronger we become. — CZ Binance (@cz_binance) March 3, 2023

Ausblick: Die Vorwürfe gegen Binance könnten die Stimmung im Kryptomarkt auch in der kommenden Woche beeinträchtigen. Die Aufsichtsbehörden in den USA betrachten den digitalen Währungsmarkt aktuell mir Argusaugen, weitere Maßnahmen sind wahrscheinlich. Fraglich bleibt, ob Binance weitere Erklärungen abgibt, mehr Vorwürfe auftauchen und wie die Krypto-Community auf die Vorwürfe reagiert.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.