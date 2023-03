Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nächste Woche wird der Verlauf der Bankenkrise in den Vereinigten Staaten für den Kryptowährungsmarkt von großer Bedeutung sein. Diese Krise hat bereits eine treibende Kraft für den Anstieg der Kryptowährungskurse dargestellt, insbesondere für Bitcoin, dessen Marktkapitalisierung seit Beginn des Jahres um 194 Milliarden Dollar zugenommen hat. Dieses Wachstum übertrumpft deutlich die Performance der führenden Bankaktien an der Wall Street, während die Befürchtungen einer weltweiten Bankenkrise steigen.

Aufgrund der Bankenkrise hat sich Bitcoin erstmals seit einem Jahr von den US-Aktien losgelöst. Im Vergleich zum S&P 500, der um 2,5 % zulegte, und dem Nasdaq, der um 15 % sank, stieg der Bitcoin-Kurs um etwa 65 %. Die Wall-Street-Banken verzeichneten fast 100 Milliarden Dollar an Marktwertverlusten, wobei die sechs größten US-Banken seit Jahresbeginn beträchtliche Einbußen hinnehmen mussten.

Die Krise verschlimmerte sich, als krypto-freundliche Banken wie Silvergate schließen mussten und die Signature Bank sowie die Silicon Valley Bank von Aufsichtsbehörden kontrolliert wurden. Die First Republic Bank entkam nur knapp dem Kollaps, dank einer Finanzhilfe von 30 Milliarden Dollar, die von anderen großen Banken bereitgestellt wurde. Diese aktuelle Situation ähnelt den Bankenkrisen in Zypern und Griechenland, während derer die Bitcoin-Kurse ebenfalls deutlich zulegten.

Das sich verschlechternde Bankensystem und die fallenden Realzinsen schaffen optimale Bedingungen für die Erholung von Bitcoin. Viele Anleger betrachten die Kryptowährung als Absicherung gegen systemische Risiken. Die US-Bankenkrise stärkt das Vertrauen in Bitcoin als Wertspeicher und Schutz gegen Inflation und Währungsbeeinflussung.

Angesichts der zunehmenden finanziellen Probleme bei den US-Banken und der steigenden Zinssätze, die die Situation verschlimmern, könnten die Banken möglicherweise einem Bank-Run nicht standhalten. Die Auswirkungen der bankrotten Banken haben sich in den letzten zwei Wochen auf die großen Wall Street-Banken ausgebreitet, während sich der Kryptomarkt stark erholte.

Wirtschaftswissenschaftler haben 186 Banken ausgemacht, die Risiken ähnlich der Silicon Valley Bank ausgesetzt sein könnten. Diese Banken könnten im Falle einer weiteren Verschärfung der Krise mit einem Bank-Run konfrontiert werden. Die Krise könnte dem Kryptomarkt zugutekommen, indem frisches Kapital angezogen wird, falls sich der Aktienabverkauf fortsetzt. Kürzlich durchbrach der Bitcoin-Kurs die 27.000-Dollar-Marke im Vorfeld der bevorstehenden FOMC-Sitzung der US-Notenbank nächste Woche, was die Bedeutung des weiteren Verlaufs der Bankenkrise für den Kryptomarkt hervorhebt.

FOMC-Meeting und weitere wichtige Zinssitzungen

In der nächsten Woche stehen bedeutende Beschlüsse der Zentralbanken an, die möglicherweise auch den Kryptomarkt beeinflussen könnten. Am Dienstag und Mittwoch trifft sich der Offenmarktausschuss (FOMC) der US-Notenbank Federal Reserve zum letzten Mal. Im Zuge dessen müssen die Entscheidungsträger der Fed über die Zinssätze diskutieren, nachdem der Bankensektor zuletzt durch den Zusammenbruch der SVB und weitere Unruhen in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Manche Experten vermuten, dass die FED angesichts der aktuellen Lage die Zinserhöhungen vorläufig auf Eis legen und die Zinssätze unverändert lassen könnte. Allerdings deuten Daten der CME Group darauf hin, dass die Mehrzahl der Händler nach wie vor eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten erwartet. Die Federal Reserve hat ihre Zinssätze in den letzten zwölf Monaten insgesamt um 450 Basispunkte erhöht, was eine der zügigsten Zinserhöhungen seit Jahrzehnten ist. Der Grund dafür ist die Eindämmung der steigenden Inflation in den USA.

Am Donnerstag wird die Bank of England (BoE) ihre jüngste geldpolitische Sitzung durchführen. Es wird allgemein angenommen, dass die BoE-Vertreter die Zinssätze um 25 Basispunkte auf 4,25 % erhöhen werden, was dem höchsten Wert seit 2008 entspricht. In derselben Woche haben die Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank (EZB) trotz Unsicherheiten im weltweiten Finanzsektor die Zinssätze um 50 Basispunkte angehoben. Der Hauptantrieb für diese Entscheidung ist die Reduzierung der Inflation in der Eurozone, die derzeit bei einer Jahresrate von 8,5 % liegt.

Die geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbanken werden bedeutende Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben. Im Falle einer möglichen Zinserhöhung der Federal Reserve und der Bank of England könnten Anleger dazu neigen, risikoreichere Anlagen wie Kryptowährungen zu verlassen und in sicherere Anlagen zu investieren. Dies könnte einen Rückgang der Krypto-Preise zur Folge haben. Andererseits könnte eine Entscheidung der Fed, die Zinssätze unverändert zu lassen, den Kryptomarkt stabilisieren oder sogar stärken, da dies ein Indikator dafür sein könnte, dass die Zentralbanken auf die jüngsten Unruhen im Bankensektor reagieren. In jedem Fall ist es von Bedeutung, die Entwicklungen der Zentralbanken und ihre Auswirkungen auf den Kryptomarkt sorgfältig zu verfolgen.