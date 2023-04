Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die kommende Woche wird am Handelsmarkt und dementsprechend auch am Kryptomarkt aufgrund der Feiertage in den USA recht ruhig und kurz verlaufen, aber es wird dennoch wichtige Wirtschaftsdaten geben, die für den Kryptomarkt von Bedeutung sein könnten. Insbesondere werden der JOLTS-Bericht am Dienstag und der ADP National Employment Report am Mittwoch Einblicke in die Beschäftigungssituation im privaten Sektor geben. Diese Daten könnten Auswirkungen auf die Stimmung der Investoren haben und somit auch auf den Kryptomarkt.

Darüber hinaus werden die Einkaufsmanagerindizes (PMI) von S&P Global und dem Institute for Supply Management (ISM) am Donnerstag veröffentlicht, die die Stärke des Verarbeitungs- und Dienstleistungssektors in den USA aufzeigen werden. Wenn diese Daten schwächer als erwartet ausfallen, könnte dies die Erwartungen an ein schnelles Wirtschaftswachstum beeinträchtigen und somit den Kryptomarkt beeinflussen.

Ein weiteres Ereignis, das für den Kryptomarkt von Bedeutung sein könnte, ist das virtuelle Treffen der OPEC+ am Montag, bei dem über mögliche weitere Förderkürzungen diskutiert wird. Eine Entscheidung für eine weitere Kürzung könnte die Ölpreise erhöhen und somit die Inflationserwartungen anheizen, was sich auf den Kryptomarkt auswirken könnte.

Wichtiger Krypto-PreSale geht in nächste Phase

Doch auch kryptointrinsisch gibt es in der kommenden Woche interessante Entwicklungen. Das Kryptowährungsprojekt Love Hate Inu hat kürzlich seinen Vorverkauf gestartet und sammelte bereits mehr als 2,5 Millionen US-Dollar ein. In der nächsten Woche wird erwartet, dass sich der PreSale-Preis von LHINU, der Kryptowährung von Love Hate Inu, auf 0,000105 $ erhöhen wird, was Investoren anziehen könnte. Experten glauben, dass Love Hate Inu zu einer führenden Abstimmungsplattform auf dem Markt werden könnte. Der Vorverkauf läuft noch fünf Tage, bevor die nächste Preiserhöhung eintritt. Investoren, die in der Vorverkaufsphase investieren, könnten unter Umständen eine Rendite von 70 % erzielen. Das Projekt plant, 90 % des Gesamtangebots von 100 Milliarden LHINU-Token für die Öffentlichkeit im Vorverkauf zur Verfügung zu stellen.

Das Ziel des Projekts ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der Benutzer Belohnungen in Form von LHINU-Token verdienen können, indem sie an Umfragen teilnehmen. Durch den Einsatz der Ethereum-Blockchain hat Love Hate Inu das Ziel, eine sichere und transparente Plattform zu entwickeln, welche Manipulationen bei Umfrageergebnissen erschwert und widerstandsfähiger gegenüber Hacker-Angriffen ist. Eine einzigartige Funktion namens Vote-to-Earn soll dabei helfen, das Projekt fairer und demokratischer zu gestalten.

Love Hate Inu hat das Potenzial, eine neue und größere Zielgruppe anzusprechen, die an Umfragen und Spaß am Teilen von Memes interessiert ist. Das Projekt verbindet die Meme-Industrie mit dem Markt für Online-Umfragesoftware und hat das Ziel, eine Community von Menschen zu schaffen, die ihre Meinungen offen äußern können und eine vielfältige Palette von Themen diskutieren. Das Projekt strebt danach, eine offene und einladende Umgebung zu schaffen, in der alle Stimmen gehört werden und die Sichtweise jedes Mitglieds anerkannt wird.

Wichtige neue Arbeitsmarktdaten am Dienstag und am Mittwoch

In der kommenden Woche wird vor allem auch der Arbeitsmarkt in den USA im Rampenlicht stehen, da mehrere Berichte über die Beschäftigungslage erwartet werden. Am Dienstag wird das Arbeitsministerium den JOLTS-Bericht für Februar veröffentlichen, der die Anzahl der offenen Stellen, Neueinstellungen, Kündigungen und Entlassungen in diesem Monat erfasst. Die Experten gehen davon aus, dass die Anzahl der offenen Stellen leicht gesunken ist und bei 10,8 Millionen liegt, verglichen mit 10,824 Millionen im Januar. Trotz dieses Rückgangs liegt die Anzahl der offenen Stellen immer noch weit über dem Niveau vor der Pandemie, und es gibt fast zwei offene Stellen für jeden arbeitslosen Menschen.

Am Mittwoch wird der Personalvermittler ADP seinen nationalen Beschäftigungsbericht für März veröffentlichen, der die Beschäftigungszahlen in der Privatwirtschaft erfasst. Es wird erwartet, dass die Privatwirtschaft im März 200.000 neue Stellen geschaffen hat, nachdem der Zuwachs im Februar mit 242.000 Stellen höher als erwartet ausgefallen war. Diese Daten könnten die Grundlage für den Bericht des Arbeitsministeriums über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag bilden. Die Ökonomen prognostizieren, dass die Arbeitgeber in den USA im März 240.000 neue Stellen geschaffen haben, verglichen mit 311.000 im Vormonat. Die Arbeitslosenquote dürfte im März unverändert bei 3,6 % und damit nahe einem 50-Jahres-Tief liegen.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die US-Wirtschaft in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 insgesamt 815.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, was einem Durchschnitt von 407.500 pro Monat entspricht. Diese Zahl liegt leicht über dem durchschnittlichen monatlichen Zuwachs von 400.000 im Jahr 2022. Die Daten deuten darauf hin, dass der Arbeitsmarkt trotz der Bemühungen der Federal Reserve, die Inflation und die Wirtschaft durch eine Anhebung der Zinssätze abzukühlen, stark bleibt. Die Ergebnisse dieser Berichte werden einen großen Einfluss auf die Geldpolitik der Fed haben und auch auf die Stimmung der Investoren, die sich auf die Aktien- und Kryptowährungsmärkte auswirken kann.

Die Veröffentlichung von Daten zu Arbeitsmarkt und Beschäftigung in den USA kann auch für den Kryptomarkt von Bedeutung sein. Ein starker Arbeitsmarkt kann die Nachfrage nach Kryptowährungen erhöhen, da Verbraucher und Investoren möglicherweise mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Darüber hinaus kann ein solider Arbeitsmarkt dazu beitragen, das Vertrauen in die Wirtschaft und den Finanzmarkt zu stärken, was wiederum den Kryptomarkt unterstützen kann.

Die Beschäftigungsberichte können auch Auswirkungen auf die geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve haben, insbesondere in Bezug auf Zinserhöhungen. Wenn die Arbeitsmarktdaten besser als erwartet ausfallen und die Inflation weiterhin hoch bleibt, könnte die Federal Reserve die Zinssätze anheben, um die Wirtschaft abzukühlen und die Inflation zu dämpfen. Dies könnte zu einer erhöhten Volatilität auf dem Kryptomarkt führen, da höhere Zinssätze tendenziell eine Abwärtsbewegung auf den Kryptomarkt ausüben können.