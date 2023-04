Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die aktuelle Handelswoche beendet der digitale Währungsmarkt weitgehend unverändert. Erneut ist es an der Zeit, den Blick nach vorne zu richten. Denn der Bitcoin Kurs stieg beispielsweise auf Wochensicht um rund 0,5 %. Demgegenüber konnte die zweitwertvollste Kryptowährung Ethereum sogar um rund 4 % zulegen. Da Kryptowährungen 24/7 gehandelt werden, gibt es auch am morgigen Ostermontag keinerlei Einschränkungen, während zumindest in Deutschland die Aktien-Börsen noch geschlossen sind. Doch welche Krypto News könnten in den nächsten sieben Tagen die Märkte bewegen?

Makroökonomische Daten: Die März-Inflation in den USA

Am Mittwoch werden Krypto-Händler besonders sorgfältig auf die neuen Inflationszahlen aus dem März schauen, und hoffentlich eine Abkühlung sehen, die die Federal Reserve von weiteren aggressiven Zinserhöhungen abbringt. Die Ökonomen gehen aktuell davon aus, dass die Kerninflation beim CPI im Vergleich zum Vormonat um 0,4 % steigt, was einem jährlichen Anstieg von 5,6 % entspricht. Die Veröffentlichung der Inflationsdaten folgt dem jüngsten US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der lediglich eine leichte Abschwächung am Arbeitsmarkt offenbart – die Lage ist weiterhin angespannt. Damit deutet immer mehr auf eine Zinserhöhung der Fed auf der kommenden Mai-Sitzung hin.

Der CPI (Consumer Price Index) ist ein wichtiger Indikator für die Inflation in den USA. Dieser misst die Veränderung der Preise für Waren und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten gekauft werden. Die Zusammensetzung des CPI ist breit gefächert und umfasst eine Vielzahl von Gütern und Dienstleistungen. Der CPI ist ein wichtiger Indikator für die Preisentwicklung in der Wirtschaft und wird zuvorderst von der Fed berücksichtigt, wenn es um die geldpolitischen Entscheidungen geht.

Ethereum Upgrade: Shanghai am 12. April – bullisch oder bearisch?

Am 12. April 2023 soll das größte Ethereum-Upgrade seit dem Merge namens „Shanghai“ auf der Blockchain implementiert werden. Neben technischen Verbesserungen in puncto Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit wird das Upgrade insbesondere das Ethereum-Staking betreffen, zumindest legt der Markt den Fokus hierauf. Mit dem EIP-4895 Upgrade wird es erstmals für Staker möglich sein, gestakte Ether auszuzahlen. Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Abhebung von gestakten ETH nach dem Upgrade. Es ist somit unwahrscheinlich, dass es zu einem massiven Ether-Abverkauf kommt. Dennoch lässt sich die Reaktion der Marktteilnehmer schwer eruieren. Mittelfristig bleibt das Staking von Ethereum, vorbehaltlich einer neuen regulatorischen Bewertung, bullisch.

The #Ethereum Shanghai Upgrade is coming next week!



It could bring $2.4B in Selling pressure to the market. — Crypto Rover (@rovercrc) April 5, 2023

FOMC-Protokoll aus dem März: Bleiben die Notenbanker hawkisch?

Am Mittwoch veröffentlicht die Federal Reserve das Protokoll der März-Sitzung, das Aufschluss über die weitere Geldpolitik geben kann. Die einstimmige Entscheidung der Fed-Politiker, im März die Zinssätze zu erhöhen, zeigt die klare Priorisierung der Notenbanker trotz Bankenkrise. Augenscheinlich möchte man die Zinsen bis zum Jahresende auf hohem Niveau behalten. Dennoch könnten die sogenannten „Fed Minutes“ mehr Aufschluss und Tiefe hinsichtlich der Gedanken der Notenbanker geben.

Die Fed Minutes sind das Protokoll der geldpolitischen Sitzungen des Federal Open Market Committee (FOMC), dem Ausschuss der Federal Reserve für die Geldpolitik. Die Fed Minutes werden in der Regel zwei Wochen nach jeder Sitzung veröffentlicht und geben einen detaillierten Einblick in die Diskussionen und Entscheidungen. Hierbei handelt es sich um eine Zusammenfassung der Treffen. Die Fed Minutes werden ergo von Analysten und Investoren aufmerksam verfolgt, da diese Hinweise auf die zukünftige Ausrichtung der Geldpolitik geben können.

Berichtssaison startet: Die Banken im Fokus der Anleger

Die Bankenkrise bewegte zuletzt die Märkte und etablierte das Narrativ von Bitcoin als Krisenwährung. Nun startet in der kommenden Woche die nächste Berichtssaison in den USA. Den Auftakt machen traditionell die Banken, denen in dieser Quartalssaison große Bedeutung zukommt. Denn Investoren dürften einen sorgfältigen Blick auf die finanzielle Gesundheit der US-Banken werfen. Großbanken wie JPMorgan oder die Citigroup werden am Freitag die neuen Zahlen melden. Wie reagieren die Anleger auf die Q1-Zahlen?

Krypto-Presales: Letzte Chance vor Preissteigerung bei LHINU, DLANCE & ECOTERRA

Mehrere Krypto-Presales werden in der nächsten Woche weitere Meilensteine erreichen und aller Voraussicht nach positive News verkünden. Denn aktuell steigt die Dynamik bei manch einer neuen Kryptowährung:

In den letzten Tagen nahm die Dynamik im Vorverkauf von Love Hate Inu zu. Denn der Meme-Coin mit Utility hat schon über 3,3 Millionen $ eingesammelt. Aktuell können Anleger den nativen Token, der im Mittelpunkt einer Plattform für Meinungsbildung und Online-Umfragen steht, für 0,000105 $ akkumulieren, während der Preis in weniger als fünf Tagen auf 0,000115 $ steigt. Bei einem ICO-Preis von 0,000145 $ schmelzen die Buchgewinne so langsam dahin – schnell sein könnte sich lohnen, erst recht nach der Bekanntgabe des CEOs, der ein alter Bekannter in der Meme-Coin-Welt ist.

Über 75.000 $ konnte man mittlerweile einsammeln. In der vergangenen Woche trendete DeeLance bereits auf dem indischen Twitter- einem Zukunftsmarkt, wenn man an das Modell der Jobvermittlung glaubt. DeeLance setzt auf eine dezentrale Web3-Plattform, um mit Metaverse, NFTs, günstigen Gebühren und vielem mehr Unternehmen und Freiberufler zusammenzubringen – besser und effektiver als je zuvor.

Umweltfreundliches Verhalten wird immer wichtiger, dem Kampf gegen den Klimawandel kommt steigende Bedeutung zu. Mit dem innovativen Konzept der Kreislaufwirtschaft sollen die Menschen und Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Recycling bewegt werden. Nun bekamen die Verantwortlichen hinter ECOTERRA die Möglichkeit, renommierte Marken wie Heineken oder Vittel in die Plattform aufzunehmen. In Zukunft heißt es: Recyclen und Belohnungen verdienen. In rund neun Tagen steigt der Preis – mit einem Raising Capital von mittlerweile 150.000 $ haben Früh-Investoren in der nächsten Woche das letzte Mal die Chance, ECOTERRA für 0,004 $ zu kaufen.

