Krypto News Vorschau: Das wird diese Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nachdem der Bitcoin die letzte Handelswoche oberhalb von 30.000 $ beendete und Ethereum nach dem Shanghai-Upgrade noch die wichtige psychologische Kursmarke von 2.000 $ zurückerobern konnte, gab es einen durchwachsenen Start in die neue Woche. Der gesamte Kryptomarkt korrigierte am Montag um über 2 %. Der Bitcoin fiel zwischenzeitlich deutlich unter die 30.000 $, konnte sich jedoch fangen und die Verluste teilweise aufholen. Dennoch steht eine entscheidende Woche für den digitalen Währungsmarkt bevor. Der Bitcoin sollte insbesondere das Kursniveau zwischen 29.300 und 30.000 $ verteidigen, da andernfalls eine deutliche Korrekturbewegung droht.

The $30,270-$32,150 resistance remains a tough hurdle for #Bitcoin where 770K addresses bought 360K $BTC.



Meanwhile, the $29,330-$30,200 support holds strong where 700K addresses bought 390K $BTC. Be cautious if this level breaks, the next key support is at $27,600-$28,450. pic.twitter.com/sw8UC0LbC9 — Ali (@ali_charts) April 16, 2023

Die folgenden Krypto News in der Vorschau sind diese Woche wichtig. Anleger sollten informiert sein, um fundierte Handelsentscheidungen in einem doch herausfordernden Markt zu treffen.

Grüner Coin mit 10x Potenzial – letzte Chance im Presale

Die Berichtssaison nimmt an Fahrt auf

In den vergangenen zwei Jahren gab es eine signifikant positive Korrelation zwischen Aktien und Kryptowährungen. Da für den Aktienmarkt die Berichtssaison von hoher Bedeutung ist, dürfte der Einfluss auch auf den digitalen Währungsmarkt hoch sein. Nachdem am vergangenen Freitag erste US-Banken solide Geschäftsergebnisse im ersten Quartal 2023 meldeten, nimmt die Berichtssaison jetzt an Fahrt auf. Traditionell sind es insbesondere die Technologiekonzerne, deren Earnings unmittelbar auf die Krypto-Kurse Einfluss nehmen.

Bereits am morgigen Dienstag wird mit Netflix ein Unternehmen aus Big-Tech in den USA die Quartalszahlen melden. Da die Erwartungen an viele Unternehmen mitunter niedrig sind, könnte durchaus die ein oder andere Überraschung die Märkte beflügeln. Auch Tesla wird bereits in dieser Woche die Zahlen melden. Das Gleiche gilt für weitere US-Banken wie Morgan Stanley, Goldman Sachs oder die Bank of America. Hier dürfte sich zeigen, ob weitere Risse im US-Bankensystem offenkundig werden oder das Narrativ von Bitcoin als Hedge in einer drohenden Bankenkrise (vorerst) ausgedient hat.

US-Geldpolitik & Zinsen: Erneuter Fokus auf die Fed

In rund 15 Tagen wird die Fed im Mai zum nächsten Zinsentscheid zusammenkommen. Investoren hoffen auf eine erste Zinspause, obgleich die Marktteilnehmer in überwiegender Mehrheit aktuell von einem Zinsschritt um 25 Basispunkte ausgehen. Da dieser Zinsschritt somit weitgehend eingepreist sein dürfte, könnte eine Pause bullisches Kurspotenzial freisetzen. Das Fed-Watch-Tool der CME Group offenbart mittlerweile für die Mai-Sitzung mit fast 90 % Wahrscheinlichkeit die Zinsanhebung um 0,25 %. Zahlreiche Fed-Offizielle werden sich in dieser Woche ein letztes Mal in Pressekonferenzen an die Öffentlichkeit wenden, sodass sich die Wahrnehmung der FOMC-Sitzung noch ändern könnte.

Eurozonen-Inflation & EZB-Zinsen

Auch in Europa kommt der Inflation und der Bekämpfung durch die EZB große Bedeutung für die Entwicklung der Märkte zu. Am Mittwoch werden um 11 Uhr die finalen Verbraucherpreisindizes für den Monat März veröffentlicht. Zuletzt lagen die Inflationsdaten in den vorläufigen Zahlen mit 6,9 % leicht unter der Median-Prognose. Nun rechnen die Ökonomen auch bei den finalen Daten mit 6,9 %. Sollte diese Einschätzung wahr werden, dürfte der Markt positiv reagieren. Ein Rückschlag könnte bearisches Kurspotenzial freisetzen, da weiterhin aggressive Zinserhöhungen indiziert werden.

Einen Tag später wird die EZB dann noch die Mitschrift der letzten Sitzung vom 16. März veröffentlichen – vergleichbar mit dem FOMC-Protokoll in den USA. Hier könnten sich wichtige Erkenntnisse entnehmen lassen, ob die Europäische Zentralbank nun zukünftig weniger straff agiert und möglicherweise zu 25 Basispunkte-Zinsschritten zurückkehrt. Neuste Umfragen gehen davon aus, dass die EZB drei weitere 0,25 % Zinserhöhungen durchführt, bevor man bei 3,75 % Leitzins bis zum Jahresende verharrt, um dann Anfang 2024 mit einer ersten Zinslockerung zu reagieren.

Grüner Krypto-Presale mit bullischem Momentum: Phase 3 bei Ecoterra erneut frühzeitig vor dem Abschluss

Aktuell beläuft sich das Raising Capital bei Ecoterra (ECOTERRA) auf 1,5 Millionen $. Die Phase 1 und 2 konnte die umweltfreundliche Kryptowährung überaus frühzeitig abschließen. Nun strebt man in Phase 3 in den nächsten neun Tagen insgesamt 1,825,000 $ an. Das aktuelle Momentum indiziert einen erneut frühzeitigen Ausverkauf, der schon in den nächsten drei Tagen möglich ist. Wer aktuell noch Buchgewinne von über 80 % erzielen möchte, sollte sich beeilen. Denn mit jeder Vorverkaufsphase und sukzessiven Preisanhebung schmelzen die Buchgewinne dahin.

Das starke Momentum im Presale von Ecoterra offenbart massives Kurspotenzial. Erste Krypto-Analysen sehen ECOTERRA bereits als 10x Coin. Auch das fundamentale Konzept und die ersten Meilensteine bei der Produktentwicklung indizieren eine positive Wertentwicklung des nativen ERC-20-Token, der im Mittelpunkt des nachhaltigen Recycle-2-Earn-Ökosystems stehen wird. High-Risk-Reward-Investoren sollten sich mit der Due-Diligence beeilen – denn die nächste Preissteigerung steht unmittelbar bevor.

Jetzt ECOTERRA kaufen