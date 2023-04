Krypto News Vorschau: Das wird kommende Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In der kommenden Woche stehen bedeutende Ereignisse auf der Agenda, die für Krypto-Enthusiasten, Investoren und Wirtschaftsbeobachter gleichermaßen interessant sind. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die drei Hauptthemen, die die Finanzwelt und den Kryptomarkt in den nächsten Tagen beeinflussen könnten.

Erstens werden wir die Veröffentlichung der Earnings-Reports einiger der weltweit größten Tech-Giganten wie Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta Platforms analysieren und ihre potenziellen Auswirkungen auf den Kryptomarkt erörtern. Zweitens werfen wir einen Blick auf das nachhaltige Kryptoprojekt EcoTerra, das in die nächste Phase seines PreSales eintritt, und untersuchen dessen Bedeutung für die Blockchain- und Umweltbranche. Schließlich beziehen wir uns auf die anstehende Veröffentlichung des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das erste Quartal sowie des Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index, zwei wichtige Wirtschaftsindikatoren, die möglicherweise auch den Kryptomarkt beeinflussen könnten.

Relevante Earning-Reports der Tech-Giganten werden öffentlich

In der nächsten Woche werden bedeutende Unternehmen aus aller Welt ihre Geschäftsergebnisse veröffentlichen, einschließlich führender Technologiegiganten wie Apple, Amazon, Alphabet (die Muttergesellschaft von Google), Microsoft und Meta Platforms. Zusätzlich zu diesen Schwergewichten werden auch andere renommierte Firmen wie Coca-Cola Company, McDonald’s, Visa, Mastercard, Verizon, T-Mobile, UPS, Raytheon, GE, Boeing, ADP, Intel, ExxonMobil und Chevron ihre Ergebnisse präsentieren. Bislang haben knapp 20 % der im S&P 500 gelisteten Unternehmen ihre Gewinne bekannt gegeben. Von diesen haben 76 % ein Ergebnis je Aktie (EPS) verzeichnet, das über den Prognosen liegt.

Der Technologiesektor ist allerdings einer von sechs Bereichen, in denen ein Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahr erwartet wird. Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, wird voraussichtlich einen Rückgang des Nettogewinns um 16 % im ersten Quartal verzeichnen, da die Umsätze aus Cloud-Diensten langsamer wachsen als seit 2016. Eine Verlangsamung des Wachstums im Cloud-Bereich könnte auch negative Auswirkungen auf Microsoft haben, das voraussichtlich einen im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Gewinn ausweisen wird.

Ein Einfluss dieser Ereignisse auf den Kryptomarkt ist definitiv gegeben. Die Geschäftsergebnisse großer Technologieunternehmen können einen erheblichen Einfluss auf die Marktstimmung und das Vertrauen der Anleger in die gesamte Branche haben. Da viele Kryptowährungen und Blockchain-Projekte eng mit der Technologiebranche verbunden sind, können Schwankungen in den Ergebnissen dieser Branchengiganten möglicherweise auch Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben. Ein positiver oder negativer Trend in den Ergebnissen dieser Unternehmen könnte sich auf das Investorenvertrauen und die allgemeine Marktbewegung auswirken, was wiederum den Kryptomarkt beeinflussen könnte.

Wichtiges nachhaltiges Kryptoprojekt startet nächste Phase seines PreSales

Allerdings sind auch innerhalb des Kryptomarktes spannende Entwicklungen zu beobachten. So tritt das Projekt EcoTerra in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine neue Phase seines PreSales ein, bei der sich der Preis des EcoTerra-Tokens von 0,00625 Dollar auf 0,007 Dollar erhöht. EcoTerra verkörpert eine umweltbewusste Kryptowährungsinitiative, die darauf abzielt, Vertrauen und Transparenz durch den Einsatz der Blockchain-Technologie zu schaffen, während gleichzeitig Recyclingprozesse umweltschonender gestaltet werden.

Mit dem Recycle2Earn-Konzept erhalten Nutzer für das Recycling von Abfällen digitale Token als Belohnung, die später gegen Waren und Dienstleistungen eingetauscht werden können. Auf diese Weise verschmelzen Nachhaltigkeit und innovative Technologien miteinander, um eine ökologisch verantwortungsvolle Zukunft zu unterstützen. EcoTerra bietet Investoren, die einen Fokus auf nachhaltige Anlagen legen, eine attraktive Option.

Das Konzept dieses Projekts basiert auf einem kreislauforientierten Wirtschaftssystem, in dem wiederverwertbare Materialien an Unternehmen im Recyclingbereich weitergeleitet werden. Diese Firmen klassifizieren die verschiedenen Materialien und bieten sie auf dem EcoTerra-Handelsplatz für wiederaufbereitete Güter an. Darüber hinaus betreibt EcoTerra eine zertifizierte Handelsplattform für CO₂-Zertifikate und wiederverwertbare Materialien.

EcoTerras System besteht aus vier Hauptkomponenten: der Recycle2Earn-Applikation, dem Handelsplatz für CO₂-Zertifikate, dem Marktplatz für Recyclingmaterialien und der transparenten Überwachung der Umweltauswirkungen. Der ECOTERRA-Token spielt eine entscheidende Rolle innerhalb der Plattform und dient sowohl als Nutzungs-Token, der Transaktionen ermöglicht, als auch als Investment-Token.

Der Token-Pre-Sale ist bereits im Gange und bietet Preisnachlässe sowie zusätzliche Vorteile für den Zugang zum EcoTerra Recycle2Earn-Programm. Investoren erhalten die Gelegenheit, in ein Kryptoprojekt mit echtem ökologischem Mehrwert zu investieren. EcoTerra verbindet Nachhaltigkeitsaspekte mit Technologie und könnte daher in Zukunft eine bedeutende Rolle innerhalb der Kryptowährungsgemeinschaft einnehmen.

Veröffentlichung des US-BIPs für das erste Quartal und des Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index

Am kommenden Donnerstag wird das Bureau of Economic Analysis (BEA) seine vorläufige Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das erste Quartal präsentieren. Es wird erwartet, dass die US-Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres um eine saisonbereinigte Jahresrate von 2 % zugenommen hat, was eine Verlangsamung im Vergleich zu den 2,6 % im vierten Quartal 2022 darstellt. Das Conference Board prognostiziert für das gesamte Jahr ein BIP-Wachstum von lediglich 0,7 % im Vergleich zu 2,1 % im Vorjahr, da die anhaltende Inflationsrate und die restriktive Geldpolitik der Federal Reserve das Wachstum beeinträchtigen.

Am Freitag wird das BEA den neuesten Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) veröffentlichen, der als bevorzugter Inflationsindikator der Federal Reserve gilt. Die Preise im vergangenen Monat dürften um 0,3 % angestiegen sein, was der gleichen Rate wie im Februar entspricht. Im Jahresvergleich wird ein Anstieg von 4,5 % erwartet, was den langsamsten jährlichen Zuwachs seit dem Sommer 2021 bedeuten würde. Die Kernpreise, die die schwankungsanfälligen Kosten für Lebensmittel und Energie ausschließen, dürften ebenfalls um 0,3 % gegenüber Februar und um 4,5 % über einen Zeitraum von zwölf Monaten zugenommen haben.

Die Veröffentlichung dieser Wirtschaftsdaten kann auch einen Einfluss auf den Kryptowährungsmarkt haben. In Zeiten hoher Inflation und restriktiver Geldpolitik suchen Anleger möglicherweise nach alternativen Anlageklassen wie Kryptowährungen, um ihr Vermögen zu schützen und möglicherweise höhere Renditen zu erzielen. Die Reaktion des Marktes auf die Bekanntgabe des BIP und des PCE-Preisindex kann Aufschluss darüber geben, wie Anleger die wirtschaftliche Lage einschätzen und ob sie in Kryptowährungen investieren möchten. Ein Anstieg der Inflationserwartungen oder eine Verschlechterung des BIP-Wachstums könnte den Kryptomarkt beeinflussen, indem Anleger auf der Suche nach alternativen Anlagemöglichkeiten vermehrt in Kryptowährungen investieren, oder diese aus Furcht vor der Volatilität von Risikoassets abstoßen.