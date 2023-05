Krypto News Vorschau: Das wird kommende Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Anschluss an eine Woche, die von Firmengewinnen, Arbeitsmarktstatistiken und der letzten FOMC-Sitzung geprägt war, könnte sich das Geschehen in der nächsten Woche etwas entspannen. Trotzdem sollten Krypto-Investoren einige wesentliche Wirtschaftsdaten im Blick behalten. Hier eine Vorschau darauf, was in der folgenden Woche zu erwarten ist.

Zum Wochenauftakt werden aktuelle Inflationszahlen veröffentlicht, einschließlich des Verbraucherpreisindexes (CPI) und des Erzeugerpreisindexes (PPI) für den Monat April. Diese Kennzahlen können Erkenntnisse über den Inflationsverlauf liefern und möglicherweise Auswirkungen auf den Kryptomarkt zeigen.

Am Donnerstag steht eine wichtige Zinssitzung der Bank of England (BoE) an. Die Beschlüsse der Zentralbank könnten den Kryptomarkt beeinflussen, insbesondere in Bezug auf Geldpolitik und Zinssätze. Daher sollten Krypto-Investoren die Ergebnisse dieser Sitzung aufmerksam verfolgen.

Zum Wochenausklang werden die Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Daten für Großbritannien bekannt gegeben. Obgleich diese Informationen nicht unmittelbar den Kryptowährungsmarkt betreffen, ist es dennoch ratsam, die ökonomische Lage im Auge zu behalten, da sie die Stimmung der Anleger beeinflussen kann.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Preise von Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen in Verbindung mit diesen makroökonomischen Faktoren entwickeln werden. Krypto-Investoren sollten wachsam bleiben und die möglichen Folgen dieser Entwicklungen bei ihren Anlageentscheidungen in Betracht ziehen.

Bitcoin und Ethereum könnten endlich aus ihrem Seitwärtstrend ausbrechen

In der nächsten Woche wird es interessant sein, die Entwicklung von Bitcoin und Ethereum zu verfolgen und zu sehen, ob sie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen können. Um dies zu schaffen, müssen sie die Widerstandsmarken von 30.000 US-Dollar beziehungsweise 2.000 US-Dollar überwinden. Wenn dies gelingt, könnte der prognostizierte Bullenmarkt richtig Fahrt aufnehmen.

Ein solcher Durchbruch würde der Meme-Coin-Bewegung zusätzlichen Auftrieb verleihen, was dazu führen könnte, dass Coins wie Pepe und ähnliche weiter im Wert steigen. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend tatsächlich durchsetzt.

Sollten jedoch Bitcoin und Ethereum am Wochenende weiterhin unter den genannten Widerstandspunkten verweilen, steigt das Risiko einer möglichen Korrektur. Diese entscheidende Phase wird für eine bessere Beurteilung der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung von Bedeutung sein.

Inflationsdaten vom April werden den wichtigsten makroökonomischen Einfluss darstellen

In der nächsten Woche werden unterschiedliche makroökonomische Entwicklungen stattfinden, die vermutlich verschiedene Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt haben, wobei die Inflationsdaten den größten Einfluss nehmen dürften. In der kommenden Woche werden die aktuellsten Inflationszahlen bekannt gegeben: Der Verbraucherpreisindex (VPI) für April wird am Mittwoch veröffentlicht, während der Erzeugerpreisindex (PPI) am Donnerstag folgt.

Man geht davon aus, dass der VPI im April um 0,4 % zugelegt hat, im Vergleich zu einem Anstieg von 0,1 % im März. Im Jahresvergleich könnten die Preise um 4,9 % angestiegen sein, was den geringsten Anstieg seit zwei Jahren bedeutet und leicht unter den 5 % vom März liegt. Die Kerninflationsrate, welche volatile Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt, dürfte im letzten Monat um 0,3 % gestiegen sein und im Jahresvergleich bei 5,6 % liegen.

Am Donnerstag steht der PPI im Mittelpunkt, welcher die Inflation aus Sicht von Herstellern und Großhändlern darstellt. Die Erzeugerpreise dürften im April um 0,3 % angestiegen sein, im Gegensatz zu einem unerwarteten Rückgang von 0,5 % im März. Im Jahresvergleich wird ein Zuwachs von 2,4 % erwartet, was dem geringsten Wachstum seit Januar 2021 entspricht, nach einem Anstieg von 2,7 % im März.

Relevantestes anstehendes Kryptoereignis: AiDoge-PreSale geht in nächste Phase über

Abgesehen von den gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen gibt es auch innerhalb der Krypto-Branche aufregende Neuigkeiten. Das innovative Krypto-Projekt AiDoge startet am Freitag in die nächste Vorverkaufsphase. Bisher hat das Projekt bei einem derzeitigen Preis von 0,0000276 US-Dollar knapp 2,7 Millionen US-Dollar eingenommen, und der Preis wird voraussichtlich auf 0,000028 US-Dollar ansteigen.

AiDoge, ein aufstrebendes Projekt im Bereich Kryptowährungen, zieht derzeit viel Interesse auf sich und verspricht für 2023 beeindruckende Resultate und beachtliche Gewinne für Investoren. Das Projekt kombiniert die Beliebtheit von Meme-Coins wie Dogecoin mit der revolutionären Kraft der künstlichen Intelligenz (KI), um ein einzigartiges Krypto-Ökosystem zu schaffen. AiDoge verfolgt das Ziel, eine dezentrale Plattform für KI-gestützte Dienstleistungen bereitzustellen und gleichzeitig den unterhaltsamen Aspekt von Meme-Coins zu nutzen.

Der bevorstehende Vorverkauf von AiDoge bietet Investoren die Chance, frühzeitig in das Projekt einzusteigen und AiDoge-Token zu attraktiven Konditionen zu erwerben. Der Vorverkauf ist entscheidend für die Finanzierung und den Erfolg des Projekts und wird wahrscheinlich viele Anleger anlocken, die sich für die Verbindung von Meme-Coins und KI-Technologie begeistern. Durch die Beteiligung am Vorverkauf können Anleger von der potenziellen Wertentwicklung des AiDoge-Tokens profitieren, wenn das Projekt seine Entwicklungsziele erreicht.

Der wesentliche Unterschied zwischen AiDoge und anderen Meme-Coins ist die Integration von KI-Technologien in die Plattform. AiDoge ermöglicht es Entwicklern und Anwendern, auf eine dezentrale KI-Infrastruktur zuzugreifen, die Automatisierung, Effizienz und verbesserte Sicherheitsfunktionen bereitstellen kann. Diese Verknüpfung von KI und Blockchain hat das Potenzial, verschiedene Sektoren grundlegend zu verändern und AiDoge zu einem bedeutenden Akteur im Krypto-Ökosystem werden zu lassen.

Angesichts der anhaltenden Faszination für Meme-Coins und der wachsenden Relevanz von KI in der Technologieindustrie dürfte AiDoge 2023 eine herausragende Performance erreichen und Investoren hohe Renditen bieten. Während etablierte Kryptowährungen wie Ethereum weiterhin mit Skalierungsproblemen und hohen Transaktionskosten konfrontiert sind, stellt AiDoge eine innovative und vielversprechende Alternative für Anleger dar, die nach zukunftsweisenden Krypto-Projekten suchen. Der AiDoge Vorverkauf ist eine großartige Möglichkeit, frühzeitig in dieses spannende Projekt zu investieren und von seinem erwarteten Erfolg in den kommenden Monaten zu profitieren.