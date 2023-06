Krypto News Vorschau: Das wird kommende Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es gibt eine Reihe von bedeutenden makroökonomischen Momenten in der kommenden Woche, darunter neue Daten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) und Erzeugerpreisindex (PPI), die Entscheidung der Federal Reserve über die Zinssätze und eine Aktualisierung der US-Einzelhandelsumsätze. Diese Ereignisse, die auf den Fersen eines Marktaufschwungs kommen, könnten erhebliche Wellen im Kryptowährungssektor schlagen, ein Markt, der ständig im Fokus der Anleger steht. Vor diesem Hintergrund ist eine sorgfältige Überwachung und Einschätzung der potenziellen Auswirkungen auf den Krypto-Raum von zentraler Bedeutung.

Einblicke in die Makroökonomie: FED-Entscheidungen und Inflationsdaten, die den Kryptomarkt beeinflussen könnten

Die vergangene Woche hat den Märkten einen kräftigen Schub gegeben, wobei der S&P 500 jetzt eindeutig im Bullenmarkt spielt. Die Woche, die vor uns liegt, bringt entscheidende Informationen über Inflation und Zinspolitik der Federal Reserve in den USA. Diese makroökonomischen Entwicklungen könnten die Kryptowährungslandschaft erheblich verändern, da sie im Auge der Krypto-Investorengemeinschaft stehen.

Das US-Arbeitsministerium plant, am Dienstag die neuesten CPI-Daten für Mai herauszugeben. Die Erwartungen der Fachleute gehen in Richtung eines gemäßigten Anstiegs um 0,2%, im Vergleich zu 0,4% im Vormonat. Für das Gesamtjahr wird der CPI voraussichtlich bei 4,1% liegen, ein Rückgang von 4,9% gegenüber dem Vormonat. Ohne die volatilen Faktoren von Nahrungsmitteln und Energie dürfte der Kern-CPI im Mai um 0,4% und im Jahresvergleich um 5,3% gestiegen sein, was einen Rückgang von der Steigerung um 5,5% im April bedeutet.

Der Mittwoch wird den PPI für Mai vorstellen, der die Schwankungen der Großhandelspreise aufzeichnet. Die Erzeugerpreise dürften im Mai um 0,1% gefallen sein, nach einem Anstieg von 0,2% im Vormonat. Die Jahresrate dürfte auf 1,5% sinken, verglichen mit 2,3% im Vormonat.

Ebenfalls am Mittwoch wird das Federal Open Market Committee (FOMC) der Federal Reserve seine Entscheidung bezüglich der Zinssätze bekanntgeben. Die Zentralbank hat in den letzten zehn Sitzungen die Zinsen erhöht, um die Inflation zu dämpfen, die sich von ihren Höchstständen im Jahr 2022 entfernt hat, aber immer noch recht hoch ist. Es wird allgemein erwartet, dass die Zentralbank bei der nächsten Sitzung die Zinserhöhungen stoppt und den Leitzins zwischen 5-5,25% belässt.

Einkaufstrends und Inflation: Ein Update zu den Einzelhandelsumsätzen

Nächste Woche wird auch ein Update zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA veröffentlicht, das am Donnerstag Einblicke in die Konsumgewohnheiten und ihre Inflationsreaktion bietet. Es wird erwartet, dass die US-Einzelhandelsumsätze im Mai wahrscheinlich um 0,5% gestiegen sind, gegenüber einem Anstieg von 0,4% im April. Die Zuwächse im Online-Shopping und Lebensmittelhandel standen in scharfem Kontrast zu den Rückgängen bei Möbeln und Elektronik.

Angesichts dieser anstehenden Ereignisse sollten Krypto-Investoren in der nächsten Woche besonders aufmerksam sein und die möglichen Auswirkungen dieser Ereignisse auf den Kryptomarkt genau verfolgen.

Bitcoin steht vor einer entscheidenden Woche

Nach den letzten Turbulenzen könnte die kommende Woche für Bitcoin eine Schlüsselphase darstellen. Dieser Markt erlebte erhebliche Verkäufe, die viele Kryptowährungen ins Minus drückten. Bitcoin, als Leuchtturm des Kryptomarkts, erlebte einen starken Rückgang, konnte sich jedoch etwas erholen.

Aktuell wird Bitcoin bei etwas unter 26.000 Dollar gehandelt. Trotz erheblicher Verkäufe in den Tagenblieb der Preis über der unteren Trendlinie, was auf eine starke Kaufunterstützung hindeutet. In Anbetracht der aktuellen Unsicherheit auf dem Kryptomarkt könnte der Bitcoin-Preis einige Zeit seitwärts handeln, bevor ein signifikanter Ausbruch stattfindet. Ein solcher Ausbruch könnte Anlegern attraktive Investitionsmöglichkeiten bieten, mit einem potenziellen Kursziel von 31.000 Dollar.

Fortschritt im Voraus: WSM-Tokens im PreSale

Das PreSale-Event des bemerkenswert innovativen Wall Street Memes Token (WSM) bewegt sich geschickt durch seine Phasen. Die Schöpfer dieses Projekts sind bemerkenswert offen hinsichtlich seiner Verwendungsmöglichkeiten, eine Haltung, die bei den Investoren auf Resonanz stößt. In einem Zeitraum von lediglich 10 Tagen ist es dem Gründungsteam gelungen, durch den Verkauf des WSM-Tokens stolze vier Millionen US-Dollar an Mitteln zu generieren. Diese Summe ist auf etwa 6,13 Millionen US-Dollar gestiegen und es scheint, dass der Token-Preis in den nächsten 40 Stunden leicht von 0,0283 US-Dollar auf 0,0286 US-Dollar ansteigen wird.

Memes, Reddit und das Finanzchaos: Die Inspiration hinter WSM

Der springende Punkt für Wall Street Memes ist Wallstreetbets, das berüchtigte Subreddit, das im Jahr 2021 einen finanziellen Aufstand gegen Hedgefonds wie Melvin Capital inszenierte. Diese Rebellion wurde durch eine koordinierte Aktion zur Unterstützung der schwächelnden Gamestop-Aktie erreicht, die von den großen Hedgefonds als leichtes Ziel für Short-Selling angesehen wurde. Diese Hedgefonds haben allerdings die Macht von Kleinanlegern, Nerds und Gamern, die sich auf Wallstreetbets versammelten, unterschätzt. Dieser Mobilisierung folgte ein Anstieg des Aktienkurses, was die Hedgefonds Milliarden kostete und schließlich Melvin Capital zum Untergang führte.

Wall Street Memes verabschiedet sich mit dem Slogan „Greed is good“, eine berühmte Zeile aus dem Kultfilm „Wall Street“, gesprochen von Gordon Gecko. In einer interessanten Analogie wurde Gecko durch den Verkauf von wertlosen Aktien reich, ein Szenario, das sich in Meme-Coins wie WSM widerspiegelt. Diese Token haben, obwohl sie theoretisch nutzlos sind, das Potenzial, aus Kleinanlegern über Nacht Millionäre zu machen. Das Wall Street Memes Projekt steht für den aufmüpfigen und unternehmerischen Geist der modernen Krypto-Bewegung und zeigt, dass auch eine scheinbar „wertlose“ Währung einen erheblichen Wert haben kann.