Krypto News: Vorverkauf des KI-Coins yPredict durch neue Partnerschaften beflügelt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die innovative, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Handels- und Signalplattform yPredict hat gerade einen massiven Schub erhalten. Das Web3-Startup hat vor kurzem ein neues Programm für Supporter und eine Partnerschaft angekündigt. yPredict, das neben einer Reihe anderer Dienstleistungen auch KI-gestützte Krypto-Kursprognosen auf institutioneller Ebene anbietet, hat gerade ein neues KI-Botschafterprogramm gestartet.

Das Start-up sagt, dass das neue Programm „darauf abzielt, frühe Investoren anzuerkennen und zu belohnen, die sich für yPredict einsetzen und unsere Vision über verschiedene Formen der sozialen Medien verbreiten“. In der Zwischenzeit hat yPredict auch eine Partnerschaft mit ShubPy geschlossen, das eng mit yPredict zusammenarbeiten wird, um die Skalierung seines KI-gestützten Produkts zu unterstützen. In einer Erklärung von yPredict heißt es, ShubPy sei „ein vertrauenswürdiger Entwicklungspartner mit umfassender Erfahrung im Bereich skalierbarer Lösungen“.

Announcing the AI Ambassador Program #yPredict is launching the AI Ambassador Program



Get your "Early Investor" tag!



Method 1: $5K+ $YPRED investment & social support

Method 2: Hyperactive social media promotion



Enjoy admin privileges in our telegram community,… pic.twitter.com/N8EIEkKvi8 — yPredict.ai (@yPredict_ai) May 5, 2023

yPredict Presale geht viral

Der Vorverkauf des Krypto-Tokens $YPRED von yPredict war bisher ein großer Erfolg. In nur wenigen Wochen seit dem Start des Vorverkaufs haben die $YPRED-Verkäufe bereits mehr als 560.000 Dollar eingebracht, wobei sich der Vorverkauf bereits in der vierten Phase befindet. Potenzielle Investoren sollten sich beeilen, um sich Token zum aktuellen Vorzugspreis von $0,05 zu sichern, bevor die Preise in der nächsten Vorverkaufsphase um 28,5% auf $0,07 steigen.

Investoren, die jetzt einsteigen, werden einen Nominalgewinn von 140 % erzielen, wenn $YPRED im nächsten Quartal für 0,12 $ pro Token an den großen Kryptobörsen gelistet wird. Viele Krypto-Analysten glauben aber, dass der Coin deutlich höher steigen könnte, da der Hype um die KI-Technologie zunimmt und der breitere Krypto-Bullenmarkt voranschreitet. Der beliebte Krypto Presale-Analyst Jacob Crypto Bury denkt, $YPRED könnte um das 10-fache steigen.

yPredict’s AI Supporter-Programm gibt der Community einen enormen Schub

Das neu angekündigte KI-Botschafterprogramm von yPredict ist ein enormer Schub für die aufstrebende Gemeinschaft von Unterstützern und Investoren des Krypto-Start-ups. Laut einer Ankündigung des yPredict-Teams gibt es zwei Möglichkeiten, Botschafter zu werden und sich einen „Early Investor“-Tag zu sichern. Investoren können $YPRED im Wert von mindestens 5.000 Dollar kaufen und yPredict in den sozialen Medien positiv hervorheben, oder sie können „deutlich aktive Unterstützung auf den Social-Media-Kanälen zeigen, indem sie yPredict über verschiedene Social-Media-Plattformen bewerben“.

Diejenigen mit dem „Early Investor“-Tag sichern sich Vorteile wie Admin-Privilegien in der Telegram-Gruppe des Projekts, überraschende Token-Boni und frühen Zugang zu Produkten und Erkenntnissen. Beobachter gehen davon aus, dass das neue Botschafterprogramm die ohnehin schnell wachsende yPredict-Community weiter motivieren wird, das Projekt aktiv zu unterstützen.

Neue Partnerschaft mit ShubPy soll yPredict helfen, Roadmap zu erfüllen

Durch die neue Partnerschaft mit ShubPy will yPredict seine technologischen Fähigkeiten ausbauen und seinen Kunden innovative KI-Lösungen anbieten“, so das Start-up-Unternehmen der web3-Handelsplattform in einer Erklärung. „yPredict wird sich weiterhin auf die Entwicklung seiner Kerntechnologie, der KI-Modelle, konzentrieren, während ShubPy die notwendige technische Expertise für die Entwicklung und Implementierung der Software und Infrastruktur bereitstellt, die für die Skalierung dieser Lösungen erforderlich ist.

Jetzt yPredict im Presale kaufen.

„Gemeinsam werden yPredict und ShubPy ihre jeweiligen Stärken nutzen, um Kunden aus verschiedenen Branchen innovative KI-Lösungen anzubieten. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der Unterstützung von ShubPy ein führender Anbieter von KI-basierten Lösungen in der Handelsbranche werden können“, sagte yPredict-CEO Raj Sharma. ShubPy-CEO Shubham Wadhwa erklärte unterdessen, dass sein Unternehmen „begeistert ist, mit yPredict als Entwicklungspartner zusammenzuarbeiten“.

„Die KI-Technologie von yPredict ist führend in der Erkennung von Diagramm-Mustern, und wir sind zuversichtlich, dass unsere Erfahrung mit skalierbaren Lösungen dazu beitragen wird, ihre Visionen zu verwirklichen. Laut dem Whitepaper des Projekts plant yPredict die Einführung der Vollversion seiner Analyse- und Marktplatz-Plattform bis Ende 2023. Für diejenigen, die die Plattform in ihrer frühen Form ausprobieren möchten, hat yPredict bereits eine Beta-Version gestartet, für die man sich hier auf die Warteliste setzen lassen kann.

yPredict’s revolutionäre KI-Tools verändert bereits den Krypto-Handel

Die Vorhersage von Kursbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt ist schwierig, selbst mit jahrelanger Erfahrung im Verständnis von Makro- und Krypto-Fundamentaldaten sowie technischer Analyse. Die Technologie der künstlichen Intelligenz (KI), die in den letzten Monaten erhebliche Fortschritte gemacht hat, kann hier Abhilfe schaffen. KI-Modelle können riesige Mengen von Kursdaten analysieren, um Trends zu erkennen, die dem menschlichen Auge verborgen geblieben wären.

Gute Modelle können Händlern einen wertvollen Marktvorteil verschaffen. Es ist daher kaum verwunderlich, dass das neue Krypto-Start-up yPredict, das eine revolutionäre neue KI-gestützte Plattform für Handelssignale aufbaut, in der Krypto-Branche einen massiven Hype ausgelöst hat.

Unleash the power of yPredict! Access thousands of crypto price predictions , AI-driven analytics , a developer marketplace , and a sophisticated trading terminal . Elevate your trading game and harness the future of AI-driven tools! #YPRED #Crypto #TradingSuccess pic.twitter.com/WNxGQpfhzd — yPredict.ai (@yPredict_ai) May 4, 2023

Die in der Entwicklung befindliche Plattform von yPredict nutzt modernste Vorhersagemodelle und Datenerkenntnisse, die von den besten 1 % der KI-Entwickler und Quants erstellt wurden, um Marktteilnehmern einen „unschlagbaren Vorteil“ zu verschaffen. Die Plattform wird den Nutzern KI-Handelssignale, Echtzeit-Sozial- und Nachrichtenstimmungsanalysen, technische KI-Analysen und KI-gestützte Chartmustererkennung bieten und damit die Fähigkeiten der großen Konkurrenten weit übertreffen.

Ein wichtiges Merkmal der yPredict-Plattform ist das „free-forever“-Freemium-Preismodell, das allen Nutzern einen Zugang zur Plattform gewährt, auch wenn sie nicht für Premiumfunktionen bezahlt haben. Das Freemium-Modell soll die Massenakzeptanz der Plattform fördern. Und es scheint bereits zu funktionieren, denn auf der yPredict-Warteliste stehen über 20.000 Nutzer, die die Beta-Version nutzen möchten.

Investoren von Tokenomics bei yPredict überzeugt

yPredict verkauft 80 % des Gesamtangebots von 100 Millionen $YPRED-Tokens während des Vorverkaufs. Da die Mitglieder der Krypto-Community in der Lage sind, sich in der Anfangsphase des Projekts einen so großen Teil des Token-Angebots zu sichern, müssen sich die Anleger keine Sorgen über massive Coin-Verschiebungen durch Insider machen, die den Preis in der Zukunft beeinträchtigen könnten. yPredict wird daher als einer der „fairsten“ Vorverkäufe bezeichnet, die derzeit laufen.

10 % des Tokenangebots werden in Reserve gehalten, um die Liquidität an den Börsen zu gewährleisten, 5 % werden für die Schatzkammer des Projekts und 5 % für das Projektteam gehalten. $YPRED kann einfach mit ETH, MATIC oder BNB oder mit Karte gekauft werden.

Hier gehts zum Video, wie man $YPRED kauft.

Da erwartet wird, dass die Plattform von yPredict im Jahr 2023 und darüber hinaus mit der zunehmenden Verbreitung von KI und dem Aufschwung der Kryptomärkte äußerst erfolgreich sein wird, sollten Anleger schnell handeln und sich $YPRED-Token sichern, solange sie noch mit einem Rabatt angeboten werden und 140 % garantierten Buchgewinn bringen.

Jetzt $YPRED im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.