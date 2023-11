Krypto News: Wale wechseln von Rollbit zu TG.Casino! TGC erreicht 2,5 Millionen Dollar Marke

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das neue TG.Casino durchbricht im Vorverkauf die 2,5 Millionen Dollar Marke, nachdem das Projekt allein an einem Tag 300.000 Dollar aufgebracht hat, sodass inzwischen weniger als 50 % der $TGC-Token im laufenden Vorverkauf für den Kauf verfügbar sind. Der Ausbruch von GambleFi-Token wie Rollbits $RLB war einer der wichtigsten Outperformer im Kryptomarkt 2023. Das neue TG.Casino ist bereit, dieser Richtung zu folgen und die Konkurrenz hier noch zu übertreffen.

TG.Casino hat viele Vorteile gegenüber Rollbit und anderen Glücksspielkonkurrenten. Zum Beispiel bedeutet die integrierte Staking-Funktion, dass Spieler im Gegensatz zu $RLB ein passives Einkommen erzielen können, indem sie $TGC halten und staken. Darüber hinaus nimmt das TG.Casino einen Teil seiner Einnahmen dafür, $TGC-Token zurückzukaufen, wovon 40 % geburnt und 60 % an die Staker als Belohnungen ausgezahlt werden, was sich ebenfalls positiv auf den Kurs auswirken kann.

Es verbleiben nur noch drei Tage, bevor der Vorverkaufspreis des $TGC-Tokens steigt. Wer sich den bestmöglichen Preis sichern möchte, sollte sich also beeilen. Der Vorverkaufspreis steigt alle 5 Tage um 0,005 Dollar, bis die Hard Cap von 5 Millionen Dollar im Presale erreicht wurde.

Rollbit-Wale verkaufen $RLB, um TG.Casino ($TGC) zu kaufen und zu staken

TG.Casino ($TGC) wird von wichtigen Meinungsmachern und Influencern im Web3-Raum unterstützt, was sich in einer Flut von Aktivitäten in den sozialen Medien zeigt. Eric Cryptoman, Erik Stevens, Dogen, Poe, CTM, Sibel, CheatCoiner und Wizard of Soho sind nur ein paar der großen Namen im Krypto-Space, die von TG.Casino überzeugt sind.

Hinter der Explosion des Interesses auf Krypto X/Twitter verbirgt sich eine erkennbare positive Veränderung des Investitionshintergrunds für TG.Casino, da die Rollbit-Coimmunity scheinbar umdenkt.

Die On-Chain-Analyse zeigt, dass kürzlich 150.000 Dollar von einem Wal von Rollbit in TG.Casino umgeleitet wurden, was eine Vertiefung des Rotationstrends darstellt, der die bereits erwähnten 300.000 Dollar Zuflüsse in den letzten 24 Stunden ausgelöst hat.

Dieser Rollbit-Wal führte eine Transaktion durch, bei der $TGC im Wert von 50.000 Dollar im TG.Casino-Vorverkauf gekauft und sofort gestaket wurden. Die Adresse der Wallet findet man hier.

Das Engagement des Wals ist ein wichtiges Zeichen für die Stärkung der Position von $TGC auf dem Markt und trägt zu einer Beschleunigung der Run-Rate für den ICO bei. Erik Stevens entdeckte den Schritt des Wals und ließ seine Follower alles darüber wissen:

A $RLB whale recently invested approximately $150K in @TGCasino_ , making a $50K purchase and staking it. View the transaction details here: https://t.co/xOmwQXqg3e Explore the investor's wallet funding at this address: https://t.co/PmRAWicLMd Notably, part of their Rollbit… https://t.co/rTb10zvSKd pic.twitter.com/ESxGzn7ex8 — Erik Stevens (@IHunt100xGems) November 18, 2023

Es ist ein wichtiger Schritt, dass Wale das Potenzial von $TGC wahrnehmen, aber was vielleicht noch bedeutsamer ist, ist die Rotation, die aus Rollbit heraus und direkt in TG.Casino stattfindet. Die On-Chain-Daten zeigen, dass der betreffende Großinvestor einen Teil seiner $RLB-Bag verkauft hat, um $TGC zu kaufen und zu staken, wie unter diesem Etherscan-Link zu sehen ist.

TG.Casino und sein nativer Token $TGC sind an einem Wendepunkt angelangt. Offensichtlich gefällt Großanlegern das Konzept, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis der Vorverkauf endet.

TG.Casinos Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz sorgen für schnelles Wachstum

Die Messenger-App Telegram ist das beliebteste Tool der Kryptowelt und hat sich aufgrund seiner leistungsstarken Bot-Funktionen zu weit mehr als nur einer Nachrichten-App entwickelt.

Die reibungslose Art und Weise, wie Nutzer von Apps auf der Plattform erreicht werden können, bedeutet, dass TG.Casino seine Nutzerbasis schnell vergrößert. Für Telegram-basierte Kunden ist keine KYC erforderlich.

Der Bekanntheitsgrad von TG.Casino nimmt im DeFi-Gaming-Bereich zu, und Konkurrenten wie Rollbit und andere beobachten den neuen Wettbewerber, der offensichtlich zu einer Bedrohung werden könnte, genau. Die Wettbewerbsfähigkeit des TG.Casino-Angebots bedeutet, dass es nicht nur Rollbit, sondern auch dem Marktführer Stake.com überlegen sein könnte.

Im Gegensatz zu Stake.com verfügt TG.Casino über einen eigenen Token und bietet Staking, passives Einkommen und hohe Belohnungen für höhere Spieler. Um das konkurrenzfähige Angebot von TG.Casino in Zahlen zu fassen: Wer heute $TGC-Token kauft und diese in den Staking Pool einzahlt, kann aktuell eine APY von über 223 % erhalten. Dieser Wert variiert zwar und hängt davon ab, wie viele Käufer ihre Token einzahlen, kann sich aber in einem überdurchschnittlich hohen Bereich einpendeln. Darüber hinaus hat TG.Casino jetzt 6.450 Mitglieder in seinem Telegram-Kanal.

$TGC ist nun vollständig in die Casino-Plattform integriert und das Wachstum boomt mit 200% Rakeback- und 25% Cashback-Bonus

Das Nutzerwachstum hat sich beschleunigt, seit TG.Casino online ist und der Token vollständig in die Plattform integriert wurde. Der 200 prozentige Rakeback-Bonus von bis zu 10 ETH hat das Wachstum angekurbelt.

Inzwischen vollständig in die TG Casino-Plattform integriert, hat ein enormer Anreiz auf der Nachfrageseite das Interesse am $TGC-Token dank einer einzigartigen Cashback-Möglichkeit neu entfacht. Spieler können über den TG Casino-Bot Einsätze mit den meisten führenden Kryptowährungen platzieren, darunter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Stablecoins wie Tether (USDT). Spieler, die mit dem $TGC-Token setzen, haben Anspruch auf 25 % Cashback auf Verluste.

Diese zusätzliche Maßnahme bietet nicht nur einen Anreiz zum Kauf von $TGC, sondern bietet Spielern auch die Möglichkeit, ihr Risiko zu minimieren.

Exciting News!!!



We are proud & excited to announce that our KYC has been APPROVED by The Verification Gold Standard, @AssureDefi



Taking a step towards solid investor security and transparency.



View our KYC #Certificate:https://t.co/N940WZJsE3 pic.twitter.com/UNCJyHPUSn — TG Casino (@TGCasino_) November 10, 2023

Steht ein x100-Anstieg bevor?

Laut Coinmarketcap ist der Rollbit Coin $RLB seit der Markteinführung um 5.813 % gestiegen, und bei der derzeitigen Form gibt es keinen Grund, warum TG.Casino diese Leistung nicht nachahmen oder übertreffen kann. Es überrascht daher nicht, dass der führende Krypto-Influencer Crypto V.O meint, TG.Casino sei “der nächste 100x-Gem”:

Die Teilnehmer des Kryptomarktes erwarten, dass der $TGC-Token die besten Renditen erzielen könnte, da der Glücksspielmarkt immer stärker wird und eine Notierung an einer zentralen Tier-1-Kryptobörse später in diesem Jahr nur eine Frage der Zeit ist.

Ein weiterer Anreiz für Käufer ist die Smart Contract Prüfung von $TGC durch Coinsult, bei der keine wesentlichen Probleme festgestellt wurden. Um sicherzustellen, dass Interessenten keine wichtigen Meilensteine und Produktentwicklungen verpassen, sollten sie der TG Casino Telegram-Gruppe beitreten und dem X-Account folgen.

GambleFi ist im Moment der heißeste Sektor im Krypto-Space und TG.Casino wird zunehmend als der nächste Rollbit gesehen, weshalb eine überschaubare Investition unter Umständen schon bald lebensverändernde Renditen einbringen könnte.

Jetzt $TGC im Presale kaufen.









