Krypto News: Wall Street Memes enthüllt CEX Listing-Termin und Staking-Funktion

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während der Kryptomarkt nach dem gestrigen Crash noch immer sehr angespannt ist, hat der Wall Street Memes Coin ($WSM) 25 Millionen Dollar im Presale eingenommen und kündigt offiziell den neuen Staking-Service und die Top-Tier-Kryptobörsen-Listings am 27. September an.

Der von Meme-Aktien inspirierte, von der Community betriebene Coin Wall Street Memes ist inzwischen in der letzten Phase des 30-stufigen Vorverkaufs angekommen. Der Preis des Tokens liegt inzwischen bei 0,0337 Dollar, da der Presale bald endet, wenn er sein Endziel von 30 Millionen Dollar erreicht.

Interessenten sollten sich also beeilen, um bei dem größten Vorverkauf des Jahres einzusteigen – Wall Street Memes hat in den letzten 12 Stunden mehr als 350.000 Dollar eingenommen. In der Endphase des Preales erhöht sich die Kaufrate, da diejenigen, die anfangs gezögert haben und den Vorverkauf beobachten wollten, nun auch überzeugt sind und am Schluss noch schnell einsteigen.

Auch die Wall Street Memes Staking-Funktion wird bereits von vielen Käufern in Anspruch genommen. In Windeseile wurden 7 % des Presale-Angebots von 1.000.000.000 Token (50 % des gesamten Tokenangebots) eingezahlt und diese Zahl steigt von Stunde zu Stunde.

Jetzt mehr über Wall Street Memes erfahren.

Jetzt $WSM kaufen und bis zu 176 % APY auf gestakte Token erhalten

Laut dem Staking-Dashboard können Staker derzeit eine jährliche prozentuale Rendite von 176 % erzielen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels beläuft sich der Staking-Pool auf insgesamt 113.579.671 Token, und diese Zahl könnte schnell auf einen Großteil des Vorverkaufsangebots ansteigen, da die Inhaber die Gelegenheit nutzen, sich die Rendite zu sichern.

Zwanzig Prozent des $WSM-Gesamtangebots an Token sind für Staking-Belohnungen vorgesehen (400.000.000). Dies ist ein Teil der 30 %, die für Community Rewards vorgesehen sind.

Obwohl der APY niedriger wird, wenn mehr Token in den Smart Contract eingezahlt werden, wird er zum Zeitpunkt der Markteinführung wahrscheinlich immer noch im dreistelligen oder hohen zweistelligen Bereich liegen, was einen weiteren Anreiz für potenzielle Käufer von $WSM darstellt.

Das Staking wurde erst am Donnerstag eingeführt, aber aufmerksame Community-Mitglieder hatten gesehen, dass es bereits zwei Tage zuvor im Rahmen eines Stealth-Rollouts verfügbar war. Die Bedeutung des Stakings kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Da Staking Hodlern ein passives Einkommen in Form von weiteren Token einbringt, dürfte es viele Käufer dazu motivieren, $WSM langfristig zu hodln und nicht beim ersten Kursanstieg direkt abzuverkaufen.

Staking dürfte den $WSM-Kurs stabilisieren

Das im Staking-Contract gebundene Kapital könnte für Preisstabilität sorgen, indem es dem Verkaufsdruck entgegenwirkt, wenn $WSM im September an den großen zentralen Kryptobörsen (CEXs) eingeführt wird. Dabei handelt es sich nicht nur um reine Spekulation, zahlreiche “2.0-Coins” haben bereits gezeigt, dass Staking den Preis stabilisieren kann, wie das zuletzt bei BTC20 zu beobachten war.

Auch der BTC20-Token ist erst kürzlich um 600 % gestiegen und durch seine Staking-Funktion konnte sich der Kurs während des gestrigen Crashs am Kryptomarkt mit 80 % im Plus halten, da der Verkaufsdruck reduziert wird, wenn ein Großteil der Token gestaket ist.

Kurz nach der Einführung des Stakings verkündete Wall Street Memes gestern, dass die CEX-Listung an den wichtigsten Handelsplätzen bereits bestätigt wurde – eine willkommene Nachricht für Inhaber von $WSM-Token, die die FOMO (Fear of missing out – Angst, etwas zu verpassen) noch verstärkt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $WSM im Presale kaufen.

Wall Street Memes hat eine Community von einer Million Kleinanleger

Mit einer Social Media Community von mehr als einer Million versierter Kleinanleger hat sich Wall Street Memes im Jahr 2021 zu einem Champion der Kleinanleger in der Meme-Aktien-Bewegung entwickelt.

Der Wall Street Memes Coin ist eine der größten Presales auf dem Kryptomarkt in diesem Jahr und ist das Produkt des Teams hinter der eine Million Mitglieder zählenden sozialen Wall Street Memes-Community. Sie ist eine der einflussreichsten Communities für Kleinanleger im Internet.

So hat allein das Instagram-Konto von Wall Street Bets 534.000 Follower und weitere 260.000 auf X (früher Twitter). Auch die beiden anderen Instagram-Kanäle, wallstgonewild und wallstbullsnft, haben über 100 000 Follower. Außerdem hat das Team im Mai dieses Jahres die Wall Street Bulls Ordinals NFT Kollektion herausgebracht.

Die Gründer von $WSM wissen ein oder zwei Dinge über NFTs. Sie verdienten 2,5 Millionen Dollar, als sie im Jahr 2021 die äußerst erfolgreiche Wall Street Bulls NFT-Kollektion mit 10.000 Stück prägten, die innerhalb von 32 Minuten ausverkauft war.

Mit dieser Art von bewährter Krypto-Expertise könnte das WSM-Team den Krypto Meme Coin-Sektor im Sturm erobern, wenn weitere Produkte unter der Marke Wall Street Memes auf den Markt kommen und den Nutzwert des Community Coins in die Höhe treiben.

Neben der bestehenden Markenstärke von Wall Street Memes bei Kleinanlegern hat das Krypto-Projekt noch einen weiteren Vorteil, der konkurrierenden Meme-Coins fehlt: nachweisbare Legitimität.

Wenn ein Multimilliardär wie Elon Musk mit Ihrem Twitter-Feed (jetzt umbenannt in X) interagiert, wissen Sie, dass Sie angekommen sind. Das ist genau die beneidenswerte Situation, in der sich $WSM befindet, wie ein paar von Musks Beiträgen auf dem Twitter-Feed @wallstmemes zeigen:

Literally — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2023

— Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2023

Wenn es um die Beeinflussung von Meme-Coins geht, gibt es keinen größeren als Elon Musk. Das ist ein weiterer Grund, warum der Token-Vorverkauf von Wall Street Memes bereits ein so großer Erfolg ist.

Wall Street Memes arbeitet an einem mysteriösen Produkt

Wall Street Memes nähert sich seinem 30 Millionen Dollar Ziel und hat 30 % seiner Token für Community-Rewards vorgesehen. Aber die Pläne beschränken sich nicht nur auf das Staking. Nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, plant das Team eine größere Produktveröffentlichung vor oder kurz nach dem Listing des Coins.

Obwohl der Sinn der Kryptowährung darin bestand, den kleinen Mann gegen die institutionelle Macht zu unterstützen, hat sie sich in mancher Hinsicht von diesem Ziel entfernt. Wall Street Memes möchte zu den Grundlagen zurückkehren und denjenigen, die die Ideale hinter dem Spekulationsrausch, der zweifellos den Meme-Aktienrausch untermauert hat, unterstützt haben, eine Möglichkeit bieten, Gewinner mit der Kryptowährung zu sein.

Can’t wait to see The Big Short 2 pic.twitter.com/ICFycL7PII — Wall Street Memes (@wallstmemes) August 15, 2023

Wall Street Memes – Fairster Presale in diesem Jahr?

Wall Street Memes ist nicht nur der größte Vorverkauf des Jahres, sondern auch einer der fairsten. Fünfzig Prozent des Tokenangebots von 2 Milliarden Token sind im Vorverkauf verfügbar: 30 % für Community-Rewards reserviert, 10 % für CEX-Liquidität und 10 % für DEX-Liquidität. Und mit der Einführung des Staking-Utility für $WSM werden die Token-Inhaber für ihr frühes Engagement für das Projekt belohnt.

Wenn es nicht bereits geschehen ist, wird Wall Street Memes noch mehr zu einem Magneten für die Gelder von anspruchsvollen Krypto-Investoren werden, die ihr Portfolio diversifizieren und das Kapitalrisiko besser kontrollieren wollen – ein passives Einkommen durch Wall Street Memes ist ein weiteres Werkzeug, um diese Investitionsziele zu erreichen.

Jetzt Wall Street Memes im Presale kaufen.

Krypto-Analysten sind sich einig: Wall Street Memes ist der heißeste Coin in diesem Jahr

Die Anziehungskraft der Marke Wall Street Memes und der anhaltende Erfolg des Presales bedeuten, dass $WSM bereits ein Top-Coin ist, bevor der überhaupt auf den Markt kommt. Krypto-Experten geben zunehmend bullische Prognosen für Wall Street Memes.

Der YouTube-Kryptowährungsanalyst Crypto Faro mit 58.000 Abonnenten bezeichnet $WSM als Shiba Inu (SHIB)-Killer, obwohl einige sagen könnten, dass die katastrophale Einführung des Shibarium Layer 2 Mainnets durch das SHIB-Team das ganz von selbst erfüllt.

Als nächstes ist der YouTuber Joe Parys mit 380.000 Abonnenten an der Reihe. Er erzählt seinen Zuschauern, dass der Wall Street Memes Coin um das 100-fache steigen könnte. Ein weiterer Analyst, Michael Wrubel, mit 310.000 Abonnenten auf YouTube, hat selbst in $WSM investiert.

Und der eifrige Krypto-Presale-Beobachter und Analyst Jacob Crypto Bury ist der Meinung, dass Wall Street Memes die beste Kryptowährung sein könnte, die man heute kaufen kann, da es nur noch sechs Wochen dauert, bis sie an den Top-Börsen gelistet wird.

Für andere Krypto-Finanzinfluencer könnte $WSM der nächste Pepe-Coin sein, da er die Meme-Aktienbewegung monetarisieren kann. Auch außerhalb der Youtube-Welt schlägt Wall Street Memes hohe Wellen. Coingape, Cryptopotato, Analytics Insight, U.Today, Outlook India, Finbold, und The Coin Republic sowie zahlreiche weitere Krypto-Nachrichtenseiten berichten über den Token.

In Anbetracht der Marketingstärke, die Wall Street Memes in diesem relativ frühen Stadium seiner Roadmap demonstriert, und des Beginns der nutzwertsteigernden Produkteinführungen ist zu erwarten, dass die verbleibenden Token in kürzester Zeit vergriffen sein werden.

Hier gibt es $WSM im Presale.

Wo man Wall Street Memes kaufen kann

$WSM kann auf der Ethereum-Blockchain und der BNB Smart Chain mit ETH, BNB oder USDT (ERC-20 oder BEP-20) gekauft werden. Sie können $WSM auch mit einer Kredit- oder Debitkarte kaufen. Für welchen Weg Sie sich auch entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen und nur so viel investieren, wie Sie sich auch leisten können zu verlieren – wie bei jedem anderen Investment auch.

Wer Wall Street Memes ($WSM) kaufen möchte, muss dazu nur seine Wallet auf der Website verbinden und den Token kaufen. Nach der Investition können Käufer am Wall Street Memes-Wettbewerb teilnehmen, bei dem fünf glückliche Käufer von einem $WSM-Airdrop in Höhe von 50.000 Dollar profitieren können.

Wenn Sie ein $WSM Token-Inhaber sind, dann können Sie auf den Button auf der Wall Street Memes Linktree-Seite klicken, um die Schritte zur Qualifikation für den Airdrop abzuschließen.

Wall Street Memes, der King of Stonks, wird schnell zum König einer neuen Kategorie von Meme Coins mit solidem Nutzen. Es ist noch nicht zu spät, um bei der meistdiskutierten Vorverkaufsmöglichkeit in der Kryptowelt einzusteigen.

Jetzt Wall Street Memes im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.