Krypto News: Wall Street Memes setzt 1,4 Millionen Dollar in 24 Stunden um – Vorverkauf endet morgen

Allein in den letzten 24 Stunden wurden Wall Street Memes-Token im Wert von 1,4 Millionen Dollar verkauft. Inzwischen bleiben Investoren nur noch etwas mehr als 24 Stunden, um im Vorverkauf zum Fixpreis einzusteigen. Obwohl die Gesamtsumme noch nicht offiziell veröffentlicht wurde, seit vor ein paar Wochen die 25-Millionen-Dollar-Marke erreicht wurde, ist Wall Street Memes ($WSM) unabhängig von der genauen Gesamtsumme einer der größten Krypto-Presales des Jahres.

Die Vision der Kleinanleger, die sich gegen die Größen der Wall Street zusammentun und diesen den Garaus machen, überträgt sich von dem Aktienmarkt auf den Kryptomarkt und zieht weiterhin viele Käufer an, die sich mit dem Movement von Wall Street Memes identifizieren können.

Hinzu kommt die Aufregung, die durch die Ankündigung ausgelöst wurde, dass der Coin ab dem 26. September an „mehreren Tier-1-Börsen“ notiert wird, wodurch FOMO (Fear of missing out – Angst, etwas zu verpassen) entsteht. Es gibt Gerüchte darüber, welche zentralisierten Börsen als erste den vielleicht bald größten Meme Coin des Jahres listen.

Jetzt mehr über Wall Street Memes erfahren.

Notierung an „mehreren Top-Börsen“ am 26. September – Werden Binance, Coinbase oder Kraken $WSM listen?

Seit längerem wird spekuliert, dass Binance möglicherweise eine der ersten CEXs sein könnte, die $WSM listet. Andere Gerüchte deuten auf die starke Präsenz der Marke Wall Street Memes in den USA hin, und es besteht auch eine Chance, dass einige der größten Namen im US-Krypto-Börsenraum, wie Coinbase und Kraken, den Coin für eine Notierung im Auge haben könnten.

In zwei Tagen wird enthüllt, um welche Exchanges es sich handeln wird und das erklärt weitgehend, warum sich das Tempo des Vorverkaufs so dramatisch beschleunigt. Für Investoren bleibt nur noch ein Tag, um tatsächlich im Vorverkauf zu kaufen, und das schürt auch die Aufregung um die neue Kryptowährung.

Die Marktteilnehmer sind sich weiterhin der Macht des Meme-Coin-Phänomens bewusst.

Dogecoin und Shiba Inu bleiben trotz der Höhen und Tiefen des Krypto-Winters Top-Coins. Unterdessen zeigte Pepe bei seiner Einführung vor fünf Monaten einen anhaltenden Run auf neue Meme-Coins unter Krypto-Investoren und legte um 26.000 % zu, wie in der folgenden Grafik zu sehen ist:

Wall Street Memes: „King of Stonks“ könnten auch der „King of Meme Coins“ werden

Der Wall Street Memes-Token ist das Ergebnis einer bereits etablierten und florierenden Online Community von einer Million Followern und versierten Investoren, die mit dem Meme-Aktien-Trend verbunden sind, der während der Pandemie begann.

Die Sichtbarkeit als „King of Stonks“ ist so groß, dass Wall Street Memes sich zahlreicher Interaktionen mit Elon Musk auf seinem X-Konto (ehemals Twitter) rühmen kann, während $WSM nun darum wetteifert, der „König der Meme Coins“ zu werden. Der Instagram Account von Wall Street Bets hat 539.000 Follower und auf X sind es weitere 279.000.

Außerdem sind da noch die 100.000 Follower auf den beiden anderen Instagram-Kanälen wallstgonewild und wallstbullsnft. Der X-Account von Wall Street Memes ist produktiv und beliebt. Jeder der Meme-Tweets verzeichnet regelmäßig Zehntausende, oft Hunderttausende Aufrufe, Likes und Retweets.

Get back in there and SELL! SELL! SELL! pic.twitter.com/rtqUbqU6dT — Wall Street Memes (@wallstmemes) September 22, 2023

Das Team von Wall Street Memes hat verrückte, beliebte Memes in eine Kunstform verwandelt und damit bewiesen, dass sie ein Erfolgsrezept haben, welches sich auch in die Kryptowelt übertragen lässt. Tatsächlich haben sie das bereits getan. Im Mai dieses Jahres brachte das Team die Wall Street Bulls Ordinals NFT-Kollektion auf den Markt.

Zuvor, im Jahr 2021, verdienten die Community-Gründer 2,5 Millionen US-Dollar, als sie die 10.000 Stück umfassende NFT-Kollektion der Wall Street Bulls prägten, die bekanntermaßen innerhalb von 32 Minuten ausverkauft war.

Und jetzt sorgt die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von Wall Street Memes ($WSM), während sich der riesige Vorverkauf dem Ende nähert, natürlich für großes Aufsehen. Nichts bringt mehr Erfolg hervor als Erfolg.

Kann Elon Musk $WSM zu 100-fachen Gewinnen verhelfen?

Auch Elon Musk erscheint immer wieder auf dem X-Account von Wall Street Memes. Ein einziger Tweet von Musk kann, wie Dogecoin-Token-Inhaber gut wissen, eine virale Explosion auslösen, die zu 100-fachen Gewinnen oder mehr führt.

Krypto-Marktteilnehmer sollten nicht den Fehler machen, Wall Street Memes als einen weiteren Meme Coin ohne Nutzen abzutun, der nur darauf hofft, durch die Decke zu gehen. Die Tatsache, dass Musk immer wieder auf Tweets von Wall Street Memes reagiert, lässt viele hoffen, dass er vielleicht auch den Token nach dem Launch tweeten könnte, oder selbst auf ihn aufmerksam geworden ist.

Zwei von den Tweets, auf die Musk reagiert hat, gibt es hier und hier zu sehen:

— Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2023

Angesichts dieser Art von nachweisbarem Engagement ist es eine berechtigte Frage: Hat Musk $WSM gekauft? Ein Wal kaufte $WSM im Wert von 1 Million Dollar und viele fragen sich, ob es sich dabei um Musk handelt.

Am 1. August kaufte eine mysteriöse Waladresse in fünf aufeinanderfolgenden Transaktionen $WSM im Wert von 460 ETH, was damals in etwa 840.000 Dollar entsprach. Zwei Wochen zuvor wurden weitere 93 ETH von derselben Adresse in $WSM investiert. Insgesamt wurden also Token für rund eine Million Dollar gekauft.

Die Token-Käufe des Kryptowals $WSM können auf Etherscan überprüft werden.

Quelle / Etherscan

Dieselbe Adresse kaufte vor zwei Wochen auch $WSM im Wert von 93 ETH:

Quelle / Etherscan

Der Start der Staking-Funktion war ein Erfolg – weitere Produkteinführungen folgen

Wie aus der Tokenomics hervorgeht, werden 30 % des Gesamtangebots der $WSM-Token für Community-Belohnungen reserviert. Ein großer Teil davon ist für diejenigen vorgesehen, die sich dazu entscheiden, ihre Token zu staken. Fünfzig Prozent der 2 Milliarden Token waren im Vorverkauf erhältlich.

Bisher wurden 388 Millionen $WSM-Token in den Staking Pool eingezahlt, was einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 52 % entspricht, wie auf dem Staking-Dashboard zu sehen ist. Dies bedeutet, dass 39 % der für den Vorverkauf zugewiesenen Token nun im Smart Contract des Staking Pools gesperrt sind.

Das Staking ist für Token-Inhaber eine gute Nachricht, nicht nur wegen der passiven Einkommensquelle, die es ihnen ermöglicht, sondern auch wegen der starken Preisuntergrenze, die es schafft. Dies wird besonders wichtig sein, wenn der Token an den Börsen eingeführt wird, da es den möglicherweise entstehenden Verkaufsdruck reduziert.

Krypto-Analysten stellen Wall Street Memes ihrer Community vor

Krypto-YouTuber geben sich viel Mühe, ihren Abonnenten von den Möglichkeiten von Wall Street Memes zu erzählen.Der Vorverkaufsanalyst Jacob Crypto Bury geht davon aus, dass Wall Street Memes beim Start explodieren kann und bei der Notierung um das Zehnfache steigen könnte.

Austin Hilton, mit mehr als 230.000 Abonnenten, zählt $WSM derzeit zu den Top-Altcoins, die man kaufen kann, und erinnert sein Publikum daran, dass dies die letzte Chance ist, im Vorverkauf zu kaufen.

Dann ist da noch Youtuber Joe Parys mit 380.000 Abonnenten. Er erzählt seinen Zuschauern, dass der Wall Street Memes Coin möglicherweise um das 100-fache steigen könnte. Der Top-Kryptoexperte Michael Wrubel mit 310.000 Abonnenten sagt seinen Followern in diesem neuesten Video, das vor zwei Tagen gepostet wurde, ebenfalls, dass $WSM ein gutes Investment sein könnte.

Unabhängig davon, welche Top-Börsen am 26. September Wall Street Memes listen werden , bleiben nur noch etwas mehr als 24 Stunden Zeit, um im Presale zu kaufen. Interessenten können $WSM mit ETH, BNB oder USDT (ERC-20 oder BEP-20) kaufen. Um sofort mit dem Staking beginnen zu können, muss $WSM mit ETH gekauft werden. Wer mit den anderen Kryptowährungen kauft, kann erst nach dem Ende des Vorverkaufs mit dem Staking beginnen.

Jetzt Wall Street Memes im Presale kaufen.









