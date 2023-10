Krypto News: Wall Street Memes steigt, nachdem KuCoin 20x-Leverage-Trades ermöglicht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während die Meme Coin Saison durch die Bitcoin-Rallye angetrieben wird, hat die Kryptobörse KuCoin den Wall Street Memes-Token $WSM für den Handel mit Perpetual Futures mit bis zu 20-facher Hebelwirkung gelistet.

Die Meldung folgt auf das mit Spannung erwartete Wall Street Memes Casino, das letzte Woche eingeführt wurde und den GambleFi-Sektor aufmischen soll. Wall Street Memes entwickelt sich vom reinen Meme Coin zu einem Mix aus Meme- und Utility-Token, was Anleger offenbar begeistert. Trader können jetzt $WSM-Futures auf KuCoin handeln und so mit einem maximalen Hebel von 20x von langfristigen Preisbewegungen profitieren.

Warum $WSM durch KuCoin’s 20X Leverage Perpetual Futures Listing steigen kann

$WSM hat ein Comeback in den letzten 9 Tagen, nachdem sich im Bereich um 0,02 Dollar ein doppelter Boden gebildet hat.

Die bullische Haltung von $WSM hat bereits dazu geführt, dass der Preis im Wochenvergleich um +33% gestiegen ist, was mit einem Wachstum von 3,9 % bei den $WSM-Holdern einhergeht. Es wurden also nicht nur von bestehenden Investoren Token nachgekauft, sondern auch viele neue Käufer angezogen.

Da das 24-Stunden-Handelsvolumen von Wall Street Memes bereits auf 1,16 Mio. Dollar angestiegen ist, kann die Nachricht über die Notierung eines Perpetual Futures-Kontrakts auf KuCoin den Aufwärtstrend wahrscheinlich noch verstärken.

In der Tat ist KuCoin Futures die zehntgrößte Krypto-Derivate-Börse der Welt, und mit der Notierung des perpetual Futures-Kontrakts für $WSM kann Wall Street Memes einen Teil des 24-Stunden-Handelsvolumens von KuCoin in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar abgreifen. Seit der gestrigen Ankündigung liegt $WSM bereits mit mehr als 3,5 % im Plus.

Am 12. Oktober, als $WSM einen wichtigen Perpetual Futures-Kontrakt auf ByBit und MEXC angekündigt hat, ist der Preis um 19 % auf dem Perps-Markt gestiegen. Das zeigt, dass auf so eine Meldung schnell eine bullische Stimmung folgen kann und der Preis auch diesmal wieder stark ansteigen kann.

Wall Street Memes Casino startet erfolgreich

Das kürzlich gestartete Wall Street Memes Casino bietet ein Repertoire von über 5.000 aktuellen Spielen, und speziell für Wall Street Memes-Inhaber steht eine ganze Reihe neuer exklusiver Spiele zur Verfügung.

Neben Slots und Online-Spielen auf Telegram bietet Wall Street Memes Casino auch eine große Auswahl an Live-Sportwetten für Sportfans mit derzeit über 1.000 verfügbaren Veranstaltungen.

Im Casino werden die gängigsten Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Stablecoins und viele weitere bekannte Coins als Zahlungsmittel akzeptiert.

Das eigentliche Highlight ist jedoch die Integration des $WSM-Tokens. Spieler, die zum ersten Mal $WSM einzahlen, erhalten 200 Freispiele für das beliebteste Automatenspiel und exklusiven Zugang zu weiteren Spielen.

Für $WSM-Holder gibt es aber noch weitere Möglichkeiten, eine Rendite zu erzielen, denn zusätzliche Belohnungen sind über einen neuartigen Staking-Mechanismus erhältlich, der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 39 % APY verspricht.

Über die neue Staking-Funktion wurden bereits 28 % des gesamten $WSM-Angebots gestaket, da Investoren weiterhin von den langfristigen Aussichten des Wall Street Memes-Projekts überzeugt sind.

Für diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, $WSM zu kaufen, gibt es einen $WSM-Airdrop-Wettbewerb im Wert von 50.000 Dollar zu gewinnen. Mit nur noch 39 Tagen Zeit und der Chance, bis zu 7 Mal teilzunehmen, fordern bereits einige Teilnehmer ihr Glück heruas.

Jetzt Wall Street Memes ($WSM) kaufen.





