Krypto News: WEMIX Kursprognose 2023 – Gelingt der entscheidende Ausbruch?

WEMIX konnte seit Beginn des Jahres eine Rallye mit steilen Kursanstiegen verzeichnen. Seitdem ist der WEMIX Kurs in einen temporären Abwärtstrend gefallen. Über dessen vertikalen Widerstand ist er am gestrigen Tage impulsiv mit einem Anstieg von 9,33 % darüber geschossen. Der Schlusskurs darüber deutet dabei auf eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends hin. Aber ist nun der entscheidende Ausbruch möglich? Dafür beschäftigten wir uns zunächst in diesem Artikel damit, was WEMIX überhaupt genau ist und dem Kursanstieg an wichtigen News vorausgegangen ist sowie anschließend damit, ob die Rallye nachhaltig ist. Verpassen Sie jetzt nicht die WEMIX Kursprognose 2023.

Was ist WEMIX?

Bei WEMIX handelt es sich um eine Blockchaingame-Plattform, welche im Jahr 2018 als Tochtergesellschaft von WEMADE gegründet wurde und sich mittlerweile schon in der dritten Version befindet. Über unterschiedliche Phasen wird die Governance von WEMIX schrittweise demokratisiert sowie weitere Funktionen ergänzt.

In der dritten Version von WEMIX werden mittlerweile dApps, Spiele, DAO, DeFi, NFT und mehr unterstützt. Dabei handelt es sich um eine mit der EVM (Ethereum Virtual Machine) kompatible öffentliche Blockchain, welche auf Ethereum genutzt wird. Mit ihrem Stake-based Proof of Authority (SPoA) kommt sie dabei jedoch nur auf maximal 4.000 TPS.

Die Blockchain WEMIX3.0 unterteilt sich in die drei Kernelemente. Dies ist die Blockchaingame-Plattform WEMIX Play, die DAO NILE und WEMIX.FI. mit dezentralen Finanzdiensten Hinzu kommt die WEMIX Wallet für die Verwahrung der Assets, der WEMIX Explorer für Daten über das Ökosystem und das tokenbasierte Kommunikationstool Papyrus.

Bei WEMIX handelt es sich um die native Kryptowährung des Ökosystems. Sie wird unter anderem als Tauschmittel und für Zahlungen der Gasgebühren verwendet. Die Plattform nutzt zudem den WEMIX$, welcher USDC und andere Stablecoins als Sicherheit hinterlegt hat. Auf diese Weise sollen die unvorhersehbare Volatilität innerhalb des dApp-Ökosystems reduziert werden, da es sich um einen Stablecoin handelt.

Eines der erfolgreichsten Blockchaingames von WEMADE ist MIR4, welches im August 2021 gestartet wurde. Es konnte im letzten Monat laut activeplayer.io auf 5,59 Mio. durchschnittliche monatliche und 372.710 tägliche Spieler aus 170 Ländern kommen.

Was hat den WEMIX Kurs in letzter Zeit bewegt?

Im Folgenden werden die wichtigsten Nachrichten für WEMIX aus der letzten Zeit kurz vorgestellt:

Wonder DAO Recruitment ist online

WONDER DAO Recruitment is now live#WEMIX Medium: https://t.co/y7dUZg4vkY



– WONDER 1 of the WEMIX 3.0 mainnet's node council partners recruits by Apr. 24 on NILE

– Participants can join in the decision makings

– NEITH Protocol based with support for the community activities — WEMIX (@WemixNetwork) April 14, 2023

WONDER 1 des WEMIX 3.0 Mainnets rekrutiert bis zum 24. April Partner für den Knotenrat auf NILE. Die Mitglieder können an den Entscheidungen über das Ökosystem mitwirken. Dabei ist die neue WONDER DAO für den ersten Knotenpunkt unter den 40 WONDERn verantwortlich. Somit können alle gemeinsam den stabilen Betrieb gewährleisten und zum Wachstum des Ökosystems beitragen.

Infinity Party Battle veröffentlicht

Am 14. April wurde von WEMIX PLAY das neue Blockchaingame Infinity Party Battle herausgebracht, welches eine Tower Defense ist. Es beinhaltet ein Team aus RPG-artigen Helden, welche die Stadt beschützen und ist im Google Play Store und Apple App Store verfügbar.

„Buyback“ des CEOs von Wemade

Henry Chang’s 14th #WEMIX Purchase Announcement



Medium: https://t.co/IVJNtZoQ9K



14th Purchase Amount : 155,007.4986 WEMIX



WEMIX Holdings in,

Coinone wallet: 311,009.1992 WEMIX

GDAC wallet: 190,080 WEMIX

WEMIX wallet: 100,000 WEMIX



Total WEMIX held: 601,089.2992 WEMIX — WEMIX (@WemixNetwork) April 14, 2023

Henry Chang, der CEO von Wemade hat am 14. April 155.007,4986 WEMIX mit den Dividenden und Gehältern erworben, welcher er von der Wemade Holding erhalten hat. Dabei handelt es sich schon um den vierzehnten Kauf dieser Art, wobei er bereits insgesamt 601.089,2992 WEMIX im Wert von aktuell 721.307,16 US-Dollar erworben hat. Somit wird er seinem Wort gerecht, dass er nachhaltig zur Entwicklung des Ökosystems von WEMIX beizutragen. Im Vergleich zum täglichen Handelsvolumen ist dies jedoch nur marginal.

WEMIX Kursprognose 2023

WEMIX befindet sich momentan auf Platz 219 der größten Kryptowährungen. Dabei erzielt das Ökosystem gerade eine Marktkapitalisierung in Höhe von 295,6 Mio. US-Dollar. Von den insgesamt 962.165.269 WEMIX-Token befinden sich bereits 25,7 % im Umlauf, weshalb Anleger noch eine höhere Inflation einplanen müssen.

Seit der Einführung ist der Kurs von WEMIX von 0,36 auf 1,20 US-Dollar um 233,33 % gestiegen. Das Allzeithoch wurde durch einen parabolischen Anstieg am 22. November 2021 bei 24,28 US-Dollar ausgebildet. Durch den Bärenmarkt setzte jedoch ein starker Abverkauf auf bis zu 0,2907 US-Dollar ein. Aktuell ist WEMIX noch 1.923,33 % vom Allzeithoch entfernt. Aber auch das Jahreshoch vom 21. Februar bei 2,63 US-Dollar liegt noch 119,17 % zurück.

Das tägliche Handelsvolumen von WEMIX ist ebenfalls im Vergleich zu Jahresbeginn von 0,5 auf 5,5 Mio. US-Dollar um 1.000 % gestiegen. Die Höchststände wurden am Jahreskurshoch mit 45,3 Mio. US-Dollar 723,64 % über dem aktuellen Niveau erreicht. Seitdem hat das tägliche Handelsvolumen jedoch kontinuierlich abgenommen, wobei seit dem 9. April wieder ein etwas größerer Anstieg zu verzeichnen war.

Aktuell ist der Kurs an dem vertikalen Widerstand des Abwärtstrends angekommen. Da dieser nachhaltig durchbrochen wurde, ist dies ein weiteres Indiz auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. In diesem Falle liegen die nächsten Widerstände bei 1,26, 1,44, 1,89 und 2,77 US-Dollar. Jedoch deutet die Divergenz beim OBV auf einen weiteren Abverkauf hin. Sollte hingegen der Abwärtstrend fortgesetzt werden, so finden sich Unterstützungen bei 1,13, 0,91, 0,69 und 0,37 US-Dollar.

Weitere aufstrebende Blockchaingames

Blockchaingames machen laut Angaben von DappRadar fast die Hälfte aller Blockchaintransaktionen aus, daher werden im Folgenden einige weitere spannende Projekte vorgestellt:

Tamadoge (TAMA)

Tamadoge bietet das Tamaverse, welches eine Mixed-Reality-Welt ist, in der die Nutzer ihren NFT-Hund wie ein echtes Haustier aufziehen und trainieren können. Die aufgezüchteten Hunde können somit stärker werden, um in Wettkämpfen höhere Belohnungen in Kryptowährungen zu verdienen. Das Konzept ist dem Kultspiel Tamagotchi aus den 90er-Jahren nachempfunden und wurde um AR-Elemente von Pokémon Go ergänzt. Das ambitionierte Entwicklerteam hat während der Entwicklungszeit des Hauptspiels eine ganze P2E-Spieleplattform mit 5 Gelegenheitsspielen erfolgreich herausgebracht. Sie soll künftig noch um viele weitere Titel in 3D und VR ergänzt werden.

Calvaria (RIA)

Calvaria ist ein P2E-Strategiespiel mit NFT-Karten. Es bietet eine besondere Tiefe und einen großen Abwechslungsreichtum, was einen fesselnden Spiel- und Sammelspaß garantieren soll. Dabei wurde das Kryptogame mit Hinblick auf den E-Sport entwickeln, wodurch es „easy to learn but hard to master“ ist. Die NFT-Karten könnten zudem ein besonderes FOMO erfahren, da sie streng limitiert sind und sogar noch durch Aufrüstungen im Angebot reduziert werden. Denn für jedes Upgrade wird ein Duplikat benötigt. Über die interne Verleihfunktion können ebenso passive Einkommen erwirtschaftet werden. Da das Spiel als Free-to-Play ohne Wallet leicht zugänglich ist, könnte es sich auch schneller verbreiten.

RobotEra (TARO)

RobotEra erlaubt, das Metaversum nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Plattform stellt Nutzern anfängerfreundliche Tools kostenfrei zur Verfügung, mit denen sie schnell NFTs und komplexe Kreationen entwerfen. Einkünfte können dann mit den Werken über den Marktplatz oder andere Wege generiert werden. Dabei wird ein komplexer NFT-Wirtschaftskreislauf geboten, in dem unter anderem Ressourcen für den Bau neuer Objekte benötigt werden. Diese lassen sich auf den Landeinheiten mit den entsprechenden Bauten fördern. In der VR-Erlebniswelt gibt es aber noch wesentlich mehr, wie Gaming, Events, Onlineshopping, Remote Work, Kunst und mehr.

Fight Out (FGHT)

Fight Out ist ein auf Sport ausgerichtetes Metaversum, das von weltberühmten Sportlegenden und Trainingsgurus vorangetrieben wird. Es bietet eine virtuelle Welt, die mit dem Training aus der echten Welt verbunden ist. Der seelengebundene Avatar entwickelt sich dabei entsprechend den Leistungen aus den echten Leben in den Hightech-Fitnesscentern von Fight Out oder von zu Hause. Die Gamifizierung und Kryptowährungen motivieren die Nutzer zusätzlich, um ihre persönlichen Höchstleistungen zusammen mit den personalisierten Trainingsplänen auf die nächste Stufe zu bringen. Fesselnde Spielmodi, Turniere, Herausforderungen und Duelle sowie Wettfunktionen stehen zur Verfügung. Die physischen Hightech-Fitnessstudios diversifizieren die Risiken und potenzieren die Chancen.

