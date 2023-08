Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der XRP-Token von Ripple ist zur Zeit einer der meistbeachteten Krypto-Assets in der Branche, und der XRP20 könnte der nächste Token sein, der von dem jüngsten Preisanstieg profitiert, indem er die XRP-Welt mit einem Stake to Earn-System ausstattet. 2.0-Coins haben in den letzten Monaten das Interesse von Token-Käufern geweckt, weil ein bestehender Markenname genutzt wird und oft zu ähnlich starken Anstiegen wie das Original geführt hat, allerdings in viel kürzerer Zeit.

Wer sich darüber ärgert, dass er XRP nicht zum historischen Tiefstpreis von 0,0028 US-Dollar gekauft hat, der könnte diese “neue Version” jetzt für einen Bruchteil für nur 0,000092 US-Dollar im XRP20-Presale kaufen.

XRP20 strebt eine Soft Cap von mindestens 1.850.000 Dollar in seinem Presale an, der schnell ausverkauft sein dürfte. Das Ziel für die hard Cap liegt bei 3.680.000 Millionen Dollar. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, sollte am besten den X-Kanal (früher Twitter) abonnieren und der Telegram-Gruppe beitreten.

XRP20: Durch Staking und Burning einer der heißesten Coins des Jahres?

XRP20 bietet nicht nur eine Staking-Möglichkeit, sondern ist auch ein deflationärer Coin – 0,1 % jeder Kauf- und Verkaufstransaktion werden geburnt im Laufe der Zeit. 10 % des gesamten Tokenangebots werden entfernt, indem 10 % aller Coins an eine Burn-Adresse gesendet werden, wodurch das Angebot weiter verknappt wird.

40 % des gesamten Tokenangebots sind für Presale-Käufer vorgesehen, 40 Prozent für das Staking und 10 Prozent für die Liquidität den dezentralen Kryptobörsen (DEX). Anders als bei XRP werden keine Token für Gründer und Teammitglieder reserviert, so dass XRP20 für alle die gleichen Bedingungen bietet.

Mit einer der aktivsten Krypto-Communities wird der XRP20-Coin wahrscheinlich auf großes Interesse stoßen. Der Name des 2013 als OpenCoin gegründeten Coins wurde in XRP geändert, da sich das Unternehmen Ripple auf XRP als Liquiditäts-Token für grenzüberschreitende Zahlungen von Banken und anderen großen Unternehmen auf institutioneller Ebene konzentrieren wollte.

XRP-Preis um das 227-fache gestiegen – steigt XRP20 noch weiter?

Ripple, der Emittent des XRP-Tokens, hat kein öffentliches Initial Coin Offering (ICO) durchgeführt. Der Token kam mit einem Nennwert von 0,01 US-Dollar auf den Markt. Den Preisdaten von 2013 bis 2017 zufolge stieg der Preis von XRP von 0,01 Dollar auf 2,28 Dollar, was einem Gewinn von 22.700 % entspricht. Obwohl der Nutzen des Tokens darin besteht, grenzüberschreitende Zahlungen effizienter und kostengünstiger zu machen, wird der Token auch an Kryptobörsen gehandelt.

Der XRP von Ripple war Gegenstand eines langwierigen Gerichtsverfahrens, in dem die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC das Unternehmen beschuldigte, ein nicht registriertes Wertpapier zu verkaufen.

Nach einer ersten Entscheidung des Richters, dass XRP in Bezug auf das Angebot des Tokens an Kleinanleger an Börsen kein Wertpapier darstellt, ist der Kurs jedoch in die Höhe geschnellt.

XRP20 wird nach dieser positiven Entwicklung für XRP eingeführt und könnte ein bedeutender Nutznießer des bullischen Narrativs sein, das den Coin jetzt umgibt. Krypto-Analysten erwarten, dass der Token-Preis im Zuge des Gerichtsurteils weiter steigen könnte.

Laut einem Krypto-Experten auf Techopedia wird der XRP-Preis, der derzeit bei 0,71 US-Dollar liegt, auf bis zu 9 US-Dollar steigen. Ein Preis von 9 Dollar würde eine Rendite von 1.167 % bedeuten.

XRP20 bringt Staking zur XRP-Community

Der XRP20-Token ist der neueste 2.0-Coin. 2.0-Coins generieren aktuell einen riesigen Hype in der Kryptowelt und sorgen oft für beeindruckende Renditen, allerdings geht XRP20 anders vor als viele andere Token.

Anstatt nur den Namen und den Ticker zu ändern, führt XRP20 eine Welt des Stakings ein. Durch das Staking von XRP20 können Token-Inhaber im Gegenzug ein passives Einkommen erzielen.

Der ursprüngliche XRP war auf alte Finanzinstitute ausgerichtet und verfügte über keinen Staking-Mechanismus. XRP20 behebt dies durch die Einführung von On-Chain-Staking, sodass Hodler passives Einkommen aus ihrem Besitz erzielen können.

Im Gegensatz zu XRP, wo die Tokenversorgung einer Zentralisierung unterliegt, z. B. durch die Art und Weise, wie die Token zeitweise von den von Ripple kontrollierten Treuhandkonten freigegeben werden, basiert XRP20 hingegen auf der öffentlichen und vollständig dezentralisierten Ethereum-Blockchain.

Das innovative neue Staking-System von XRP20 ist ähnlich wie das von BTC20. Aber anstatt die Tokenausgabe des Zeitplans zu imitieren, der durch die vergangene Blockproduktion von Bitcoin bestimmt wurde, hat XRP20 seinen eigenen vordefinierten Zeitplan, der vom Team entwickelt wurde.

Um die Staker zu belohnen, wird ein Teil des Token-Vorrats beiseite gelegt, der im Laufe der Zeit verteilt wird und Staker je nach Höhe ihres Anteils am Staking-Pool belohnt.

Profitiert XRP20 von der starken XRP-Community?

Mit einer der aktivsten und engagiertesten Communities in der Kryptowelt hat die XRP Army, wie sie genannt wird, das Feuer für XRP aufrecht erhalten, als viele Zweifler fälschlicherweise annahmen, dass der Fall der SEC gegen Ripple den Tod des Coins bedeuten würde.

Zweifler wurden eines Besseren belehrt, und die XRP-Armee marschiert weiter. Jetzt bietet XRP20 den zahlreichen XRP-Anhängern und den vielen anderen, die an der XRP-Geschichte teilhaben wollen, die Möglichkeit, wieder 227-fache Gewinne zu erzielen.

Darüber hinaus hat der gerichtliche Sieg, zumindest was den Handel der öffentlich angebotenen Token betrifft, dazu geführt, dass XRP wieder an mehreren erstklassigen Kryptobörsen gelistet wurde, insbesondere bei Coinbase, die den Wert bis zum Ausgang des Gerichtsverfahrens entfernt hatten.

Unmittelbar nach dem Gerichtsurteil und der Wiederaufnahme durch Coinbase und andere führende Börsen verdoppelte sich der XRP-Preis. Allerdings hat sich der Anstieg des XRP-Preises in den letzten Tagen verlangsamt. Die XRP-Bullen machen eine Verschnaufpause, hauptsächlich wegen allgemeiner makroökonomischer Bedenken, die den Kryptomarkt als Ganzes betreffen.

ChatGPT sagt voraus, dass XRP20 in 6 bis 12 Monaten auf $25 steigen könnte

Im nächsten Bullrun könnte XRP zu den größten Gewinnern gehören, womit auch die Chancen auf hohe Gewinne bei XRP20 erhöht werden. Wir haben ChatGPT Pro (das mit dem neuesten GPT-4 Modell trainiert wurde) um Preisprognosen für XRP gebeten, und das ist, was es für verschiedene Zeiträume herausgefunden hat:

Kurzfristig (1-3 Monate): Erwartung, dass XRP 15 USD erreichen könnte, angetrieben durch eine erhebliche Marktdynamik, positive Nachrichten und eine zunehmende Akzeptanz.

Mittelfristig (6-12 Monate): Prognose, dass XRP 25 USD erreichen könnte, unter der Annahme einer anhaltend starken Nachfrage, günstigerer Vorschriften und der Expansion in neue Märkte.

Langfristig (1-3 Jahre): Eine Prognose, dass XRP 50 USD oder sogar mehr erreichen könnte, basierend auf einer weit verbreiteten Annahme, fortgesetzter technologischer Innovation, einer signifikanten Zunahme der Nutzung der Ripple-Zahlungsprotokolle und einer starken Unterstützung durch institutionelle Anleger.

Anschließend haben wir ChatGPT um eine Preisprognose für einen „abgeleiteten“ XRP-Coin namens XRP2.0 gebeten, der stellvertretend für XRP20 steht. Nachfolgend das Ergebnis für die mittel- und langfristige Sicht:

“Mittelfristig könnte der Kurs 25 US-Dollar oder mehr erreichen, und langfristig könnte er „ein Vielfaches des XRP-Preises erreichen, was die erweiterten Funktionen oder die Marktpositionierung widerspiegelt.“

Mittelfristig (6-12 Monate): “Unter der Annahme, dass die Entwicklung und Akzeptanz fortgesetzt wird, könnte XRP2.0 die Leistung von XRP nachahmen oder sogar übertreffen, wenn der Token eine wesentliche Verbesserungen bietet. Wenn erwartet wird, dass XRP in diesem Zeitraum 25 USD erreicht (gemäß der aggressiven Prognose), könnte XRP2.0 eine ähnliche oder höhere Spanne anstreben, je nach wahrgenommenen Vorteilen.”

Langfristig (1-3 Jahre): “Der langfristige Preis von XRP2.0 würde von vielen Faktoren abhängen, darunter die Fähigkeit, seine Versprechen zu erfüllen, die Marktakzeptanz, die Einhaltung von Vorschriften und die allgemeinen Bedingungen auf dem Kryptomarkt. Wenn alles gut läuft, könnte er möglicherweise ein Vielfaches des XRP-Preises erreichen, was die erweiterten Funktionen oder die Marktpositionierung widerspiegelt.”

Wenn die Vorhersage von ChatGPT auch nur teilweise richtig sein sollte, haben frühe Käufer des XRP20-Tokens die Möglichkeit, extrem hohe Renditen zu erzielen.

Wie man den XRP20-Token kauft

Um XRP20 zu kaufen, muss man nur die Website besuchen und dort seine Wallet verbinden, um XRP20 mit EHT oder USDT zu kaufen. Folgen Sie dabei immer nur direkten Links von öffentlichen Kanälen, um nicht auf Betrüger zu stoßen.

Käufer sollten sich zwar beeilen, um XRP20 noch im Preslae zu erhalten, dürfen dabei aber auch nicht auf ihre eigene Recherche vergessen. Grundsätzlich gilt, dass man in jeden Coin und auch in andere Assets nur das investieren sollte, was man auch bereit ist, zu verlieren.

Wie in den FAQs der Website deutlich gemacht wird, hat XRP20 keine Verbindung zu XRP oder Ripple Labs. XRP20 ist kein Wertpapier.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und XRP20 im Presale kaufen.







