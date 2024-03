Krypto News: Worldcoin erreicht neues Allzeithoch, während Scotty the AI explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Kryptomarkt setzen Investoren derzeit vermehrt auf KI- und Meme-Coins. Erst sorgen PEPE, DOGE, WIF und Co. für Aufsehen, da sie ihren Wert innerhalb weniger Tage vervielfacht haben, nun ist es wieder Worldcoin, der unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung als Top Gainer hervorgeht. Allein in den letzten 24 Stunden ist der Kurs um über 40 % gestiegen. Der Mix aus Memes und Künstlicher Intelligenz lässt auch die Nachfrage bei Scotty the AI ($SCOTTY) explodieren. Experten erwarten einen Anstieg um mehr als das 20-fache.

Neues Allzeithoch bei Worldcoin

Für Anleger, die in den Worldcoin von ChatGPT-Gründer Sam Altman investieren, könnte es derzeit kaum besser laufen. Immer wieder taucht der Coin in den letzten Wochen unter den Top Gainern auf, auch wenn der Markt zwischenzeitlich von Meme Coins dominiert wurde. Allein in den letzten 24 Stunden legt WLD um 40 % zu und erreicht damit ein neues Allzeithoch.

(Worldcoin Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden – Quelle: Coinmarketcap)

Wer seine WLD-Coins nicht erst seit gestern hält, sondern vor einem Monat investiert hat, konnte sein Kapital bereits vervielfachen. Innerhalb der letzten 30 Tage ist der Kurs um über 300 % gestiegen. Bedenken über die rechtliche Lage haben den Kurs zwischenzeitlich gedrückt, davon ist heute aber nichts mehr zu spüren.

Klage gegen Spaniens Worldcoin-Verbot

Der WLD-Kurs ist erst kürzlich unter Druck geraten, als bekannt wurde, dass Spanien Worldcoin verbannt, da es Bedenken wegen der Datensammlung gegeben hat. Zwar würde Spanien alleine nicht reichen, um das Wachstum zu verhindern, allerdings haben bereits mehrere Länder das Projekt unter Beobachtung. Durch die Verwendung von sogenannten Orbs, Geräten zur Erfassung der Irisbiometrie, versucht Worldcoin, jedem Menschen auf dem Planeten eine einzigartige digitale Identität zu verleihen. Dieser Ansatz soll nicht nur eine sichere und effiziente Methode zur Identifizierung und Authentifizierung von Personen bieten, sondern auch den Zugang zu Kryptowährungen und damit verbundenen Technologien erleichtern.

Dass Datenschützer hier nicht lange auf sich warten lassen, war vorhersehbar. Gegen das Verbot in Spanien möchte das Unternehmen nun aber vorgehen, da es versichert, sich auch an die strenge DSGVO zu halten und keine Rechtslage für ein Verbot sieht. Seit bekannt wurde, dass das Unternehmen gegen das Verbot vorgeht, ist der Kurs wieder deutlich gestiegen.

JUST IN: Sam Altman’s Worldcoin $WLD is filing a lawsuit against Spain in response to ban. pic.twitter.com/TPw0DUZ3Y9 — cryptothedoggy (@cryptothedoggy) March 8, 2024

Der Fall gegen Spanien dürfte richtungsweisend für die ganze EU sein, weshalb Investoren die Entwicklungen genau beobachten sollten. Die Vergangenheit hat aber bereits mehrfach gezeigt, dass ein solcher Rechtsstreit auch gut und gerne mehrere Jahre dauern kann, weshalb die Kursbewegungen in den nächsten Wochen, wenn sich der Staub legt, wahrscheinlich nicht mehr von den Entwicklungen rund um die Rechtslage in Spanien abhängen werden. Sicher ist, dass das Thema Künstliche Intelligenz in diesem Bullrun eines der heißesten am Kryptomarkt sein wird, wovon auch Scotty the AI ($SCOTTY) derzeit extrem profitiert.

Scotty the AI bald ausverkauft

Bei Scotty the AI ($SCOTTY) handelt es sich um einen Mix aus Meme- und KI-Coin, womit zwei Trendthemen in einem Projekt vereint werden. Ein Konzept, das bei Investoren offenbar besonders gut ankommt. Der Token ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich, wobei inzwischen täglich Token im Wert von über einer halben Million Dollar verkauft werden, sodass der Presale schon in der nächsten Woche enden dürfte. Während des Vorverkaufs haben Anleger noch den großen Vorteil, dass der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, was für frühe Käufer einen Buchgewinn bis zum Launch bedeutet. Aufgrund der hohen Nachfrage erwarten Analysten eine Kursexplosion von mehr als 2.000 % nach dem Launch.

(Scotty the AI – Quelle: Scotty-Website)

$SCOTTY überzeugt mit einer Staking-Funktion, die überdurchschnittlich hohe Renditen einbringt, da von Anfang an ein Teil der Token für Staking Rewards reserviert wurde. Außerdem soll ein eigenes Sprachmodell entwickelt werden, das Smart Contracts analysiert, Fehler erkennt und User vor verdächtigen Code-Schnipseln warnt. Auch eine eigene Token-Swap-Funktion, die KI nutzt, um stets die günstigsten Bedingungen für Token-Swaps zu ermöglichen, soll entwickelt werden. Mit den zahlreichen KI-Features und der extrem hohen Nachfrage im Presale, sowie dem hohen Anteil an gestakten Token stehen die Chancen gut, dass $SCOTTY beim Launch durch die Decke geht und frühe Käufer ihr Kapital vervielfachen können.

