Krypto News: XRP fällt um 8 %, während der BTC20 Presale 4,3 Millionen US-Dollar knackt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Weiterhin bleibt XRP wenig motiviert, die massive Aufwärtsbewegung nach dem Ripple-Urteil fortzusetzen. Auf Wochensicht notiert XRP rund 8 % im Minus. Die Gewinnmitnahmen setzen sich somit fort, Unsicherheit bleibt aufgrund des weiteren Vorgehens der SEC präsent. Denn das finale Wort im Rechtsstreit um die Einstufung von XRP als Wertpapier dürfte noch nicht gesprochen sein, wenn die US-Börsenaufsicht das Urteil anfechtet. Somit bleibt XRP aktuell in einem charttechnischen Umfeld gefangen, das eine weitere Aufwärtsbewegung nicht ohne Impulse unterstützt. In einem auch in der Breite eher schwächeren Gesamtmarkt bleibt Geduld erforderlich.

Gänzlich anders sieht dies beim Presale von BTC20 aus. Denn der Krypto-Presale explodierte heute über 4,3 Millionen $. Das Momentum ist klar bullisch und zuletzt generierte BTC20 schon mehr Interesse als Dogecoin oder Pepe, so Google-Trends-Daten. Hier scheint alles auf einen frühzeitigen Soldout hinzudeuten, der spätestens Anfang nächste Woche über die Bühne gehen dürfte.

Mehr über BTC20 erfahren

XRP verliert 8 % in einer Woche: Wann steigt XRP wieder?

In den vergangenen 24 Stunden büßt XRP rund 2 % seines Werts ein. Damit summieren sich die Kursverluste in den letzten sieben Tagen auf 8 %, während XRP im vergangenen Monat um 50 % steigen konnte. Somit stehen noch erhebliche Kursgewinne für XRP nach dem Ripple-Urteil zu Buche. Dennoch nahm die massive Korrektur den XRP-Bullen zunächst den Wind aus den Segeln. Denn die prognostizierte Rallye, die XRP direkt über 1 $ befördert, blieb bis dato aus.

In den letzten Tagen konnte sich XRP dennoch stabilisieren. Der Support bei 0,67-0,68 $ hielt. Auch das kleinere Resistance-Level bei 0,70 $ wurde überwunden. Nun zielen die Bullen auf den Widerstand bei 0,73 $, über welchem sich das kurzfristige Chartbild weiter aufhellen würde.

Auch das Histogramm des MACD tickt aktuell bullisch wieder höher. Hier könnte sich nun eine Fortsetzung der Aufwärtstrendbewegung ankündigen. Die Bollinger Bänder offenbaren eine deutlich geringere Volatilität. Die Ruhe vor dem Sturm – denn eine Entscheidung könnte sich zeitnah anbahnen.

XRP bleibt kontrovers diskutiert. Während Bullen ambitionierte Kursziele von bis zu 10 $ ausrufen, sehen andere Krypto-Experten kein Rekordhoch in naher Zukunft.

#XRP holders when it finally sees new all time highs 30 years from now pic.twitter.com/4e2BXr5XBI — Cypress Demanincor (@CDemanincor) July 28, 2023

Weiterhin konstatiert der Datenanbieter Kaiko ein überdurchschnittliches, hohes Verhältnis zwischen Volumen & Open Interest. Dies deutet darauf hin, dass trotz kurzfristig rückläufiger Volatilität das Interesse an XRP hoch bleibt. Neue Aufwärtsbewegungen könnten damit explosiver verlaufen, das Handelsvolumen erneut stark anziehen.

#XRP perpetual futures volume-to-open interest ratio remains above average on most exchanges, signalling sustained speculative interest. pic.twitter.com/SYDOUvD2EV — Kaiko (@KaikoData) July 27, 2023

BTC20: Ist das der beste Krypto-Presale in 2023?

Eine beträchtliche Anzahl von Menschen hegt Fantasien darüber, wie es sich entwickelt hätte, wenn sie bereits im Jahr 2011 in Bitcoin investiert hätten, als der Preis zum ersten Mal die Marke von 1 Dollar erreichte. Nun positioniert sich BTC20 als neue Kryptowährung, die über einen Umweg genau dies ermöglichen möchte. Denn ein beeindruckendes Kursplus von nahezu 3 Millionen Prozent hätte wohl jeder gerne in seinem Portfolio. BTC20 bietet jetzt eine neue Gelegenheit für Investoren durch die Verwendung eines ERC20-Token, der als „Bitcoin auf Ethereum“ bezeichnet wird. Damit möchte BTC20 die Bitcoin-Blockchain aus dem Jahr 2011 abbilden.

Dies lockt eine steigende Nachfrage im Presale an, die „Fear of Missing Out“ ist bereits jetzt omnipräsent. Nach deutlich weniger als zwei Wochen konnte BTC20 schon 4,3 Millionen $ einsammeln. Ein weiterer Aspekt, der BTC20 beliebt macht, ist die Aussicht auf passives Einkommen, da die Token an alle Staker von BTC20 ausgegeben werden. Zudem trägt die Umstellung auf Proof-of-Stake bei Ethereum dazu bei, dass jeder Token auf der Ethereum-Blockchain deutlich energieeffizienter ist. Der Zugang zum DeFi-Ökosystem und der einfache Einstieg im Presale mit ETH/USDT machen BTC20 augenscheinlich zur aktuell präferierten Wahl vieler Krypto-Trader.

Zum BTC20 Presale