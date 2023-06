Krypto News: yPredict Presale überschreitet 2 Millionen Dollar – Plattform für KI-Kryptoprognosen stellt neue Features vor

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die bahnbrechende neue KI-gestützte Krypto-Handels- und Analyse-Plattform yPredict hat soeben einen großen Meilenstein beim Vorverkauf der $YPRED-Token erreicht. Der Presale hat gerade die 2 Millionen Dollar Marke überschritten. yPredict, die Plattform, die durch künstliche Intelligenz Kursprognosen und Analysen erstellt, hat den $YPRED-Vorverkauf gestartet, um das Vorhaben zu finanzieren.

Unleash the power of yPredict! Access thousands of crypto price predictions , AI-driven analytics , a developer marketplace , and a sophisticated trading terminal . Elevate your trading game and harness the future of AI-driven tools! #YPRED #Crypto #TradingSuccess pic.twitter.com/WNxGQpfhzd — yPredict.ai (@yPredict_ai) May 4, 2023

Das Tempo des Vorverkaufs dürfte jetzt zunehmen, da das yPredict-Team eine Reihe neuer KI-gestützter Tools vorstellt, die über Kryptoanalysen hinausgehen. yPredict hat gerade eine erschwingliche, selbst gehostete Content-Lösung angekündigt, die speziell für mittlere bis große Content-Teams entwickelt wurde. Die innovative Content-Lösung ermöglicht es Teams, die Erstellung von Inhalten zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören ein System zur Benutzerverwaltung und Aufgabenzuweisung sowie ein KI-gestützter Content-Editor und ein Bewertungssystem.

„Wir freuen uns sehr, unser erweitertes Produktangebot vorstellen zu können, das über den Bereich der Kryptoanalyse hinausgeht und ein breiteres Spektrum an Branchen abdeckt“, sagte Raj Sharma, CEO von yPredict.ai. Der Vorverkauf des Projekts befindet sich derzeit in der sechsten Phase, in der $YPRED-Token für 0,09 US-Dollar pro Stück erhältlich sind.

„Unsere Content-Lösung adressiert die Bedürfnisse von Content-Teams, indem sie ihre Arbeitsabläufe vereinfacht, die Macht der KI nutzt und wertvolle Erkenntnisse für die Erstellung von ansprechenden und optimierten Inhalten liefert.“ Investoren, die sich an einem der vielversprechendsten Krypto-Start-ups des Jahres 2023 beteiligen möchten, sollten keine Zeit verlieren. Denn wenn der yPredict-Vorverkauf 2,982 Millionen Dollar erreicht, steigt der Preis von $YPRED um weitere 11% auf 0,1 Dollar.

yPredict hat eine Hard Cap von 6,5 Millionen Dollar, die in ein paar Wochen erreicht werden könnte, wenn der Vorverkauf weiter so an Fahrt gewinnt wie in den letzten Tagen.

Der Token wird dann später in diesem Jahr an den großen Kryptobörsen für 0,12 Dollar gelistet, was bedeutet, dass Investoren, die jetzt einsteigen, auf einem Buchgewinn von 33 % bis zum Handelsstart blicken.

Hier gehts direkt zu yPredict.

Wettbewerbsvorteil durch künstliche Intelligenz

Die jüngsten Entwicklungen in der Technologie der künstlichen Intelligenz (KI), wie sie durch den plötzlichen Aufstieg des generativen KI-gesteuerten Chatbots ChatGPT und seiner Konkurrenten verkörpert werden, sind für viele Branchen interessant.

Diesen Chatbots wird die Fähigkeit nachgesagt, die Produktivität von einigen Arbeiten drastisch zu steigern, wenn sie richtig eingesetzt werden. Und ein Bereich, in dem sich KI bereits als hilfreich erweist, ist der Bereich der Finanzmarktprognosen.

Eine kürzlich veröffentlichte Forschungsarbeit zeigt, wie die auf maschinellem Lernen basierenden großen Sprachmodelle (LLMs), die das Herzstück von KI wie ChatGPT bilden, die Vorhersage von Aktienkursbewegungen ermöglichen.

KI-Modelle können riesige Mengen von Kursdaten analysieren, um Trends zu erkennen, die dem menschlichen Auge verborgen geblieben wären. Gute Modelle können Händlern einen wertvollen Marktvorteil verschaffen. Und genau das will yPredict den Händlern bieten.

Looking for a top-notch analytics and prediction tool? Look no further! Introducing yPredict, the ultimate project for all your forecasting needs. Powered by AI, this market research tool offers unrivaled features that will leave you amazed. In a world of constant… pic.twitter.com/szX3H6FzEv — yPredict.ai (@yPredict_ai) May 30, 2023

Laut dem Litepaper des Startups baut yPredict „eine hochmoderne Krypto-Analyse- und -Handelsplattform auf, die Händlern und Anlegern Zugang zu Dutzenden von KI-gestützten Signalen, Ausbrüchen, Chart-Erkennungen und Funktionen zur Messung der aktuellen Stimmung bietet“.

Die Technologie der Plattform wurde mit Hilfe von hochmodernen Vorhersagemodellen und Dateneinblicken entwickelt, die von den besten KI-Entwicklern erstellt wurden. Der Marktplatz von yPredict.ai wird es Experten ermöglichen, wiederkehrende Einnahmen zu erzielen, indem sie ihre Prognosemodelle oder Datenrecherchen als Handelssignale anbieten, die von Händlern und Investoren abonniert werden können“.

Laut der Roadmap des Projekts plant yPredict, die Vollversion seiner Analyse- und Marktplatz-Plattform bis Ende 2023 auf den Markt zu bringen. Für diejenigen, die die Plattform in ihrer frühen Form testen möchten, hat yPredict bereits eine Beta-Version gestartet, für die man sich hier auf die Warteliste setzen lassen kann.

Jetzt mehr über yPredict erfahren.

yPredict’s Krypto-Analysesystem bleibt offen für alle

Das Krypto-Prognosesystem von yPredict wird für alle Nutzer kostenlos und offen zugänglich bleiben – die Prognosen werden öffentlich zugänglich gemacht und erfordern keine Anmeldung, um sie zu sehen, wie aus dem Whitepaper des Projekts hervorgeht.

Discover yPredict: The free and transparent price prediction system revolutionizing the market! Unlock institutional-grade crypto predictions, and explore AI-powered features like signals, breakouts, pattern recognition, and sentiment analysis. Join us on this exciting… pic.twitter.com/o2zqwUwdYi — yPredict.ai (@yPredict_ai) May 31, 2023

yPredict sagt, dass die Motivation, die Kursprognosen kostenlos zu halten, darin besteht, dass es „als Quelle für eingehenden Datenverkehr für (das breitere) yPredict-Ökosystem dienen wird“. In der Tat bietet yPredict Anlegern viel mehr als nur Krypto-Kursvorhersagen, auch wenn das Prognosesystem von yPredict als Gamechanger für die Branche angepriesen wird.

$YPRED – Woher bezieht der Token seinen Wert?

Der Krypto-Token $YPRED von yPredict, der auf der Polygon-Blockchain ausgegeben wird, was niedrige Gasgebühren und schnelle Transaktionen bedeutet, ist das wirtschaftliche Rückgrat der revolutionären KI-gestützten Handelsplattform von yPredict. Um auf die Premium-Funktionen von yPredict zugreifen zu können, müssen neue Nutzer eine auf $YPRED lautende Abonnementgebühr entrichten.

10 % dieser Gebühren werden an bestehende Inhaber von $YPRED-Token ausgeschüttet. Dies wird $YPRED-Investoren zum Hodln ermutigen, da sie von einem passiven Einkommensstrom profitieren und den Verkaufsdruck auf dem Markt verringern.

Und das ist nicht die einzige Möglichkeit, passives Einkommen zu generieren, von der $YPRED-Besitzer profitieren können, da sie ihre Token auch in Pools staken können, um von monatlichen Rewards zu profitieren. Die KI-Handelsplattform von yPredict ist so konzipiert, dass sie auf einem Freemium-Preismodell läuft.

Es gibt drei Stufen der Mitgliedschaft: Free, Active und Pro Trader.

Jetzt $YPRED im Presale kaufen.

Investoren von fairer Tokenomics überzeugt

80 % des gesamten Token-Angebots von 100 Millionen Token werden während des öffentlichen Vorverkaufs zur Verfügung gestellt. Analysten bezeichnen den Vorverkauf von yPredict als einen der fairsten, die es derzeit gibt, da viele andere Vorverkaufsprojekte einen großen Teil des Tokenangebots für Insider reservieren. Die anderen 20 % der Token werden für die Liquidität (10 %), Treasury (5 %) und die Entwicklung (5 %) verwendet. Im Rahmen der Tokenomics von yPredict wird der Anreiz für einen Rug Pull somit drastisch verringert.

Und da die Mitglieder der Krypto-Community in der Lage sind, sich in der Anfangsphase des Projekts einen so großen Teil des Token-Angebots zu sichern, müssen sich die Investoren keine Sorgen über massive Insider-Token-Angebotseinbrüche machen, die den Preis in Zukunft beeinträchtigen könnten.

Da erwartet wird, dass sich immer mehr Händler und Investoren in den kommenden Quartalen und Jahren der KI-Technologie zur Unterstützung des Handels zuwenden werden, ist es kein Wunder, dass Analysten Großes für die yPredict-Plattform und ihren $YPRED-Token vorhersagen. Der beliebte britische Krypto-Startup Youtube-Analyst Jacob Crypto Bury glaubt, dass $YPRED das Potenzial hat, sich mindestens zu verzehnfachen.

In der Tat erwarten Beobachter, dass sich die Plattform von yPredict im Jahr 2023 und darüber hinaus außerordentlich gut entwickeln wird, da die KI-Akzeptanz zunimmt und die Kryptomärkte wieder in Schwung kommen. Anleger sollten schnell handeln, um sich $YPRED-Token zu sichern, solange sie im Presale noch günstiger angeboten werden. Anleger können $YPRED mit ETH, MATIC und BNB kaufen. Weitere Informationen gibt es in diesem Video, wie man $YPRED kauft.

Jetzt $YPRED im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.