Krypto News: Yuga Labs will NFT-Projekt herausbringen, das auf Bitcoin-Blockchain basiert

Yuga Labs, ein bekanntes NFT-Studio, das für seine erfolgreichen Projekte wie den Bored Ape Yacht Club und den Mutant Ape Yacht Club auf der Ethereum-Blockchain bekannt ist, hat angekündigt, eine neue Token-Kollektion namens TwelveFold auf der Bitcoin-Blockchain herauszubringen. Diese Ankündigung stellt eine bemerkenswerte Abkehr von Yugas bisherigen Angeboten dar und markiert einen bedeutenden Schritt für das Unternehmen, das auf der Suche nach neuen Möglichkeiten ist, den NFT-Markt zu erschließen.

Die in limitierter Auflage erhältliche TwelveFold-Token-Kollektion von Yuga Labs wird auf der Bitcoin-Blockchain angeboten werden und aus 300 einzigartigen NFTs bestehen. Jedes Stück ist im Bitcoin-Netzwerk „auf Satoshis eingeschrieben“, was eine klare Abkehr von den bisherigen NFT-Angeboten von Yuga Labs darstellt, die alle auf der Ethereum-Blockchain basierten.

Introducing TwelveFold. A limited edition collection of 300 generative pieces, inscribed on satoshis on the Bitcoin blockchain.https://t.co/aFWEIhzqcI pic.twitter.com/PjWABKKBr4 — Yuga Labs (@yugalabs) February 27, 2023

Die TwelveFold NFTs stellen ein komplettes Kunstprojekt dar und haben keinen weiteren Nutzen oder Interaktion mit früheren, laufenden oder zukünftigen Ethereum-basierten Yuga-Projekten. Die Kunstwerke wurden vom internen Team von Yuga Labs erstellt und entstanden unter Verwendung von 3D-Modellierung, algorithmischer Konstruktion und High-End-Rendering-Tools. Jedes Token in der TwelveFold-Kollektion ist ein einzigartiges, generatives Kunstwerk und wird als eine der exklusivsten NFT-Kollektionen auf dem Markt gehandelt.

Die Auktion für die TwelveFold-Kollektion soll im Laufe dieser Woche stattfinden, und interessierte Käufer werden 24 Stunden vorher benachrichtigt. Der Token für das Bieten ist Bitcoin, und für das Kunstwerk wird eine leere BTC-Adresse benötigt. Die Besitzer der TwelveFold-NFTs erhalten ein lebenslanges Eigentumsrecht an ihrem Kunstwerk und können es jederzeit auf einer geeigneten Plattform verkaufen oder handeln.

Yuga Labs ist ein führendes NFT-Studio, das einige der beliebtesten NFT-Projekte auf dem Markt geschaffen hat, darunter der Bored Ape Yacht Club, der Mutant Ape Yacht Club und virtuelle Grundstücke für das kommende Metaverse-Spiel Otherside. TwelveFold hebt sich jedoch von diesen Projekten ab, da es nur 300 Stück gibt, im Gegensatz zu den 10.000 oder mehr NFTs in anderen Yuga-eigenen Sammlungen. Es wird erwartet, dass die TwelveFold-Kollektion unter Sammlern begehrt sein wird, die nach hochwertigen und einzigartigen NFTs suchen.

Bitcoin-Netzwerk wird zu neuer Plattform für NFTs

Während NFTs bisher hauptsächlich mit der Ethereum-Blockchain in Verbindung gebracht wurden, hat sich das in letzter Zeit geändert. Das Ordinals-Protokoll hat die Erstellung von NFTs im Bitcoin-Netzwerk möglich gemacht und die Zahl der durch dieses Protokoll erzeugten Ordinals hat bereits die 100.000er-Marke überschritten. Diese Entwicklung hat jedoch auch zu einem plötzlichen Anstieg der Aktivität im Bitcoin-Netzwerk geführt, was Bedenken hinsichtlich einer Verdrängung von Geldtransaktionen aufkommen ließ.

Der Anstieg der Aktivität im Bitcoin-Netzwerk ist hauptsächlich auf die steigende Popularität von Ordinals zurückzuführen, was zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Transaktionsgröße um über 100 % auf 1.100 Byte geführt hat. Obwohl einige Experten befürchten, dass die Zunahme der NFT-Aktivitäten negative Auswirkungen auf monetäre Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk haben könnte, sind andere der Meinung, dass sich dies nicht negativ auswirken wird.

Die TwelveFold NFT-Kollektion von Yuga Labs auf der Bitcoin-Blockchain ist nun ein gutes Beispiel für die Möglichkeiten der Zukunft. Die Kollektion wird aus 300 generativen Kunstwerken bestehen, die im Bitcoin-Netzwerk „auf Satoshis eingeschrieben“ sind. Die Auktion wird diese Woche stattfinden und es wird erwartet, dass sie viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, was darauf hindeutet, dass nach wie vor ein großes Interesse an NFTs besteht. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die zunehmende Aktivität im Bitcoin-Netzwerk auf monetäre Transaktionen auswirken wird.

Wie funktioniert TwelveFold auf der Bitcoin-Blockchain?

TwelveFold ist ein Kunstprojekt, das auf der Basis von zwölf arbeitet und ein Raster von 12 × 12 verwendet. Es ist eine visuelle Allegorie für die Kartographie der Daten auf der Bitcoin-Blockchain. Innerhalb dieses Systems werden Satoshis, die kleinsten individuell identifizierbaren Einheiten eines Bitcoins, eingeschrieben und durch das Protokoll der Ordinal Theory verfolgt. Laut Yuga Labs wird dadurch eine visuelle Darstellung der Daten auf der Bitcoin-Blockchain ermöglicht.

Nicht fungible Token auf der Bitcoin-Blockchain werden als Ordinals bezeichnet. Diese werden von ihren Schöpfern und Anhängern eher als „digitale Artefakte“ bezeichnet. Ziel ist es, auf Satoshis Inschriften zu platzieren, die die atomaren Zusammensetzungen eines Bitcoins darstellen. Dies soll durch die Verwendung von digitalen Artefakten oder maschinenlesbarer Sprache geschehen und wird durch die unveränderliche Natur von Bitcoin ermöglicht. Das Bitcoin Ordinals Projekt wurde von Casey Rodarmor initiiert, einem Blockchain-Entwickler, der früher mit Chaincode Labs für Bitcoin Core gearbeitet hat.

Es gibt einen Unterschied zwischen Bitcoin Ordinals und NFTs. Bitcoin Ordinals sind „permissionless“ und unterscheiden sich dadurch von NFTs, die nicht verkauft werden können, ohne eine Lizenzgebühr zu zahlen. Bitcoin Ordinals werden als eine breitere technische Entwicklung betrachtet, die NFTs aus dem gleichen Bereich oder Anwendungsfall übertrifft. Während NFTs auf Off-Chain-Daten verweisen, die von einem Basisprotokoll für Interoperabilität wie der Ethereum Virtual Machine stammen, benötigen Bitcoin Ordinals nichts, was als solches in Richtung eines Off-Chain-Ziels eingeschrieben ist.

