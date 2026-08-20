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20.08.2026 16:34:00
Krypto-Rally: Bitcoin knackt unerwartet wieder die 70.000-Dollar-Marke
US-Präsident Donald Trump trifft Krypto-Chefs, verspricht mehr Unterstützung - Anleger reagieren mit Rekord-Käufen. Was steckt sonst noch hinter dem Optimismus?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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