20.08.2026 16:34:00

Krypto-Rally: Bitcoin knackt unerwartet wieder die 70.000-Dollar-Marke

US-Präsident Donald Trump trifft Krypto-Chefs, verspricht mehr Unterstützung - Anleger reagieren mit Rekord-Käufen. Was steckt sonst noch hinter dem Optimismus?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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US-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
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