Erholung geht weiter 15.06.2026 07:29:00

Krypto-Rally nach Nahost-Deal: Bitcoin klettert auf knapp 66.000 Dollar

Krypto-Rally nach Nahost-Deal: Bitcoin klettert auf knapp 66.000 Dollar

Der Bitcoin ist nach dem am späten Sonntagabend angekündigten Iran-Abkommen kräftig gestiegen und setzt damit seine Erholung der vergangenen Tage fort.

Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung kletterte am Montag im frühen Handel bis auf fast 66.000 Dollar. Damit kostet ein Bitcoin rund 2.000 Dollar oder circa drei Prozent mehr als noch vor der Ankündigung der Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen den Kriegsparteien im Nahen Osten.

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Die Einigung soll den Grundstein für weitere Verhandlungen legen, die etwa Teherans Atomprogramm zum Thema haben.

Mit dem Kursanstieg zum Wochenstart knüpfte der Bitcoin an die Gewinne der vergangenen Handelstage und damit an die Erholung seit einem Zwischentief an. Anfang Juni war der Kurs zeitweise unter die Marke von 60.000 Dollar gefallen. Dies war der tiefste Stand seit Oktober 2024. Trotz der Gewinne seit dem 5. Juni liegt der Bitcoin-Kurs noch rund ein Viertel unter dem Niveau von Ende 2025.

Der Bitcoin hatte im vergangenen Jahr rund sechs Prozent nachgegeben. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt. Seit dem Rekordhoch im Oktober vergangenen Jahres von mehr als 126.000 Dollar ist der Kurs um fast die Hälfte gefallen.

Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. In den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs um rund zwei Drittel an; seit Juni 2016 verteuerte sich der Bitcoin um mehr als 9.000 Prozent. Das heißt: Der Kurs zog um mehr als das 90-Fache an.

Der Wert aller Bitcoins liegt aktuell bei etwas mehr als 1,3 Billionen Dollar und dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird die Marktkapitalisierung aller Digitalwährungen bei rund 2,2 Billionen Dollar angeben.

/zb/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Ex-Krypto-König Bankman-Fried ersucht Begnadigung - nach Ablauf seiner Haftstrafe
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Bukhta Yurii / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1567
-0,0012
-0,10
Japanischer Yen
185,49
0,2800
0,15
Britische Pfund
0,8628
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9221
0,0019
0,20
Hongkong-Dollar
9,0635
-0,0100
-0,11
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Einigung im Iran-Krieg: Asiens Börsen in Grün -- ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinne
Die asiatischen Börsen legen zum Wochenstart zu. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen