Krypto-Trading-Plattform Launchpad XYZ kommt mit neuer Website und 20 % Bonus auf Token-Käufe

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer auf der Suche nach dem nächsten potenziellen x10 Coin ist, könnte mit Launchpad XYZ fündig geworden sein. Mit einer Alpha Call-Gruppe, die Renditen von bis zu 7.000 % erzielen kann, hat Launchpad XYZ enormes Potenzial für Krypto-Investoren.

Heute präsentiert Launchpad XYZ seine neue Website und Änderungen am Presale. Zu diesem Zweck führt Launchpad XYZ heute einen Bonus von 20 % für alle ein, die bereits im Presale eingestiegen sind und auch für neue Käufer. Neue Käufer sollten sich jedoch beeilen, da der Token-Bonus alle sieben Tage um 1 % sinkt.

Ab heute hat das Team auch exklusive NFT-basierte fünfstufige Premium-Zugangspässe für Presale-Käufer eingeführt, je nachdem, wie viele Token gekauft werden. Der Vorverkauf hat zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels beeindruckende 1,38 Millionen Dollar eingebracht.

Mit der heutigen Nachricht über den Token-Bonus und die VIP-NFT-Pässe könnte sich die Fundraising-Rate noch beschleunigen, sodass Käufer sich beeilen sollten, wenn sie noch vor dem Listing an den Kryptobörsen einsteigen wollen. Der Preis des $LPX-Tokens liegt bei 0,0445 Dollar und wird für die Dauer des Vorverkaufs unverändert bleiben.

Jetzt mehr über Launchpad XYZ erfahren.

Für begrenzte Zeit: Kostenloser Zugang zu In-the-money Alpha Calls

Als Vorgeschmack auf das, was das vollwertige Produkt seinen Nutzern bieten wird, ist die Alpha-Call-Gruppe auf Telegram für die Dauer des Vorverkaufs kostenlos. Um der Gruppe beizutreten, klicken Sie auf der neuen Homepage auf den Button „Get a Sneak Peek“ im oberen Bereich der Website.

Das Schöne an der offenen Telegram-Gruppe ist, dass potenzielle Käufer des $LPX-Tokens eine Echtzeit-Demonstration der Leistung der 100 Metriken und Datenpunkte sehen können, die das Team hinter den Kulissen zum Einsatz bringt, um ihre Setups und Calls zu erstellen.

Laut den Daten, die in einem heute veröffentlichten Blog des Teams veröffentlicht wurden, hat die Alpha-Gruppe bisher 23 Handels-Setups mit einem Plus von 100 % geliefert, acht Setups mit einem Plus von 1.000 % und der beste Call, der in dieser Woche 7.000 % erzielte.

Das beste Alpha war ein Kauf-Call auf LINQ am 10. August, als der Kurs bei 0,006114 lag. Launchpad ist kein einfacher Signaldienst – das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedem beizubringen, wie man mit Web3 so viel Rendite wie möglich erzielen kann.

Es liegt also an den Nutzern, wann sie einsteigen, nachdem sie ihre eigenen Nachforschungen angestellt haben. Jeder dieser Alpha-Aufrufe erhält einen Referenznamen, der mit DYOR beginnt, so dass der LINQ-Aufruf z. B. DYOR54 lautet.

Zusätzlich zu den Alpha Calls gibt es allgemeine Handelsempfehlungen, z. B. wann Positionen geschlossen und Gewinne mitgenommen werden sollten, sowie aktuelle Nachrichten aus dem Markt und Informationen zu Cointrends.

Im Projektblog wird darauf hingewiesen, dass Käufer die im Rahmen des Vorverkaufs eingezahlten Gelder innerhalb der nächsten 30 Tage zurückverdienen können:

„Wenn Sie diese Alpha nutzen, um zu lernen und Ihre eigenen Trades zu machen – ist es sehr einfach, alles, was Sie zu unserem Presale beitragen, innerhalb von 30 Tagen zurückzugewinnen. Viele haben das bereits getan.“

Um Anreize für die Nutzung der Plattform zu schaffen, wird der Zugang zu den verschiedenen VIP-Alpha-Gruppen über einen NFT gewährt – Token-Inhaber müssen diese NFT behalten, um Zugang zur Alpha-Gruppe zu erhalten. Es gibt eine Stufe für alle Nutzertypen, vom Basic- bis zum Pro-Trader.

Auch wenn Sie noch kein Profi-Händler sind, können Sie der Gruppe beitreten, indem Sie den „Elon“-Pass für Profi-Händler erwerben, wenn Sie den erforderlichen Betrag (25.000 Dollar) einzahlen.

Oder Sie wollen erst einmal sehen, wie es läuft. Dann zahlen Sie beim Vorverkauf 200 Dollar ein, um den Shiba NFT-Pass zu erhalten, der für neue Trader geeignet ist.

Launchpad XYZ bietet KI-gesteuerten Krypto-Handel über das gesamte Spektrum hinweg

Launchpad XYZ verfügt über ein breites Spektrum von Handelsfunktionen, die zusammen ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt bilden. Das Onboarding der Plattform beginnt mit Apollo, dem KI-Chatbot, der Ihnen dabei hilft, einen Handelsrahmen zu erstellen, der auf Ihrem eigenen Risikoprofil, der Analyse der Marktstimmung, Nachrichten und umsetzbaren Erkenntnissen basiert.

Individuell zugeschnittene Setups von erfahrenen Händlern werden ebenfalls angeboten. All dies wird von Launchpad XYZ’s maßgeschneidertem Large Language Model AI bereitgestellt.

In diesem wichtigen Bestreben, den Nutzern einen Handelsvorteil zu verschaffen, arbeitet Launchpad XYZ mit einigen der führenden Liquiditätsanbieter der Krypto-Branche zusammen, um sicherzustellen, dass die Trades immer ausgeführt werden.

Es gibt auch ein voll ausgestattetes Bildungsangebot, um Benutzern zu helfen, zu verstehen, wie der Markt funktioniert und die Schlüsselfaktoren zu beachten. Auch ein besseres Risikomanagement kann so erlernt werden und die Frage, wie sich Emotionen auf den Handel auswirken, wird hier auch beantwortet und Tipps gegeben, um sich davon nicht negativ beeinflussen zu lassen.

Schließlich hat Launchpad xyz auch sein eigenes innovatives Ranking-System namens Launchpad Quotient entwickelt. LPQ nutzt mehr als 400 Datenpunkte in seiner Analyse von sozialen, finanziellen und Marktdaten. Leistungsstarke KI für maschinelles Lernen ermöglicht es dem System, verschiedene digitale Vermögenswerte intelligent zu bewerten, unabhängig davon, in welchem Sektor sie tätig sind.

Hier gehts direkt zur Launchpad XYZ-Website.

Die 5 NFT-Pässe von Launchpad XYZ sind jeweils mit einem eigenen Nutzenpaket ausgestattet

Abhängig von Ihrem Risikoprofil, Ihrer Erfahrung und Ihren Anlagezielen gibt es einen NFT-Pass, der allen Kundenanforderungen gerecht wird, wie unten dargestellt:

NFT-Pass Level Doge

NFT-Pass Level Shiba

NFT-Pass Level Pepe

NFT Pass Level: Vitalik

NFT-Pass Level: Elon

Launchpad xyz baut ein Web3-Portal auf, um Krypto in den Mainstream zu bringen

Launchpad XYZ bietet zwar alle Tools, die ein Trader jemals brauchen könnte, aber der Umfang der Plattform geht weit über die reine Versorgung von Krypto-Investoren hinaus.

Launchpad baut eine All-in-One-Web3-Plattform auf. So beschreibt die Website ihre Mission: „Launchpad XYZ macht Web3 für alle zugänglich, indem es eine komplexe Welt vereinfacht. Entdecken Sie, wie die Dinge funktionieren, welche Risiken es gibt und wie Sie sicher handeln können.“

Experience trading like never before with #LaunchpadXYZ



Dive into a user interface crafted uniquely for you, ensuring maximum efficiency



Join us and elevate your trading game

https://t.co/ZUZaIKgy84

#LaunchpadKnows #Web3 #Crypto pic.twitter.com/9oe5kHSWxo — Launchpad.xyz (@launchpadlpx) August 23, 2023

Angesichts des verlockenden Pitches und der hervorragenden Marktanpassung des Projekts ist es nicht überraschend, dass einige Top-Influencer den $LPX-Coin unterstützen.

Zum Beispiel empfehlen die Youtube-Kryptoanalysten Michael Wrubel und Crypto Gains, mit Hunderttausenden von Abonnenten, ihrer Community, das Projekt zu überprüfen.

Launchpad XYZ ist ehrgeizig in seinen Zielen, wie die Roadmap zeigt. Von einem Gaming-Hub bis hin zu einer dezentralen Börse positioniert sich Launchpad XYZ als zentrale Anlaufstelle für den Zugriff auf digitale Vermögenswerte und den Nutzen, den sie freisetzen.

Es gibt auch Pläne für ein Token-Verzeichnis und eine Metaverse-Bibliothek, so dass Launchpad XYZ ein echtes Portal für den Zugriff auf alle verschiedenen Arten von Web3-Produkten werden kann.

Letztendlich möchte Launchpad XYZ die Massenakzeptanz von Kryptowährungen erleichtern, indem es als Brücke zwischen Web2 und Web3 für Einzelpersonen und Marken fungiert. Das ist ein Markt von potenziell Hunderten von Millionen Menschen auf der ganzen Welt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.