Krypto-Wale kaufen Bitcoin wieder im großen Stil – Kommt jetzt die 100.000 Dollar Rallye?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Dafür, dass die Aufregung rund um die möglicherweise bald genehmigten Spot Bitcoin ETFs in den USA weiterhin besteht, verhält sich der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung verdächtig ruhig. Seit dem starken Anstieg auf knapp 38.000 Dollar bewegt sich der Kurs relativ stabil um die 36.500 Dollar Marke. Eine Konsolidierungsphase auf hohem Niveau, die schon bald einen weiteren Anstieg zulassen könnte. Inzwischen steigen auch die Wallet-Adressen, die mehr als 1.000 BTC halten, auf ein neues Jahreshoch. Ein Zeichen, dass Krypto-Wale das digitale Gold wieder im großen Stil kaufen und wohl von einer Kursexplosion in naher Zukunft ausgehen. In der Aufregung um die börsengehandelten Fonds in den USA steigt auch der Bitcoin ETF Token (BTCETF) auf über eine Million Dollar.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und Bitcoin ETF Token zum Vorverkaufspreis sichern.

Einen ganzen Bitcoin zu besitzen ist etwas, das den meisten Menschen nie möglich sein wird. Unabhängig vom Preis, der mit 36.500 Dollar schon relativ hoch ist, ist allein schon aufgrund der Umlaufmenge nicht möglich, dass jeder einen besitzt. Insgesamt sollen es – in etwa 100 Jahren – 21 Millionen BTC sein. Bis dahin ist es dank zahlreicher Halvings, bei denen die Ausgaberate neuer Coins reduziert wird, noch ein weiter Weg. Aktuell sind etwas mehr als 19,5 Millionen BTC im Umlauf.

Bedenkt man, dass geschätzt wird, dass Millionen von Bitcoin verloren gegangen sind, vor allem in der Zeit, als diese noch nichts wert waren, wird schnell klar, dass es auf lange Sicht eine Art Statussymbol werden könnte, einen ganzen Bitcoin zu besitzen. Dennoch gibt es natürlich auch einige, die weit mehr als einen BTC besitzen. Laut aktuellen On-Chain-Daten ist die Zahl der Wallets, die mehr als 1.000 BTC halten, auf ein neues Jahreshoch gestiegen.

#Bitcoin held by addresses owning over 1,000 #BTC hit a new yearly high this week, reaching 7.67 million #Bitcoin pic.twitter.com/1uoOzMXbiA — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) November 18, 2023

Bullisches Signal?

Die jüngste Zunahme von Wallet-Adressen, die mehr als 1.000 BTC halten und damit ein neues Jahreshoch erreicht haben, kann als ein bullisches Signal für den Bitcoin-Kurs angesehen werden. Das lässt sich aus verschiedenen Perspektiven begründen. Zunächst signalisiert der Anstieg der großen Wallets ein verstärktes Vertrauen in die langfristige Wertsteigerung von Bitcoin. Investoren, sowohl wohlhabend als auch institutionell, scheinen überzeugt von der Zukunft der Kryptowährung zu sein, was wiederum das allgemeine Marktvertrauen stärken und zu einer positiven Stimmung beitragen könnte.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Reduzierung der Marktliquidität. Da eine signifikante Menge an Bitcoin in diesen großen Wallets konzentriert ist, verringert sich die Menge, die auf dem freien Markt verfügbar ist. Bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage könnte das zu Preisanstiegen führen. Ebenso bedeutet der Anstieg der großen Wallets, dass diese Investoren möglicherweise weniger geneigt sind, ihre Bestände kurzfristig zu verkaufen, was den Verkaufsdruck auf den Markt reduziert und zu einer Preisstabilisierung oder sogar -steigerung führen kann.

Darüber hinaus könnte die Zunahme großer Wallets ein Zeichen für ein wachsendes institutionelles Interesse sein. Institutionelle Investitionen gelten oft als ein Zeichen für die Legitimierung und Stabilisierung von Kryptomärkten. Zwar gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Marktmanipulation durch große Halter, doch insgesamt kann die Zunahme von großen Bitcoin-Wallets als Indikator für Vertrauen, Stabilität und möglicherweise zunehmendes institutionelles Interesse gewertet werden, was generell als positive Entwicklung für den Bitcoin-Preis interpretiert werden könnte.

Bitcoin ETF Token mit mehr Potenzial?

Die möglicherweise bald folgende Bitcoin-Rallye, die von der Mehrheit der Experten erwartet wird, könnte den Kurs auf 100.000 Dollar und mehr treiben. Das ist eine beeindruckende Summe, im Hinblick auf die Performance, die das vom aktuellen Kursniveau aus bedeuten würde, scheint sie verglichen mit anderen Coins aber verschwindend gering. Eine Preissteigerung von weniger als 200 % würde reichen, um den BTC-Kurs auf 100.000 Dollar zu bringen. Verglichen mit anderen Assets ist das sicher eine beeindruckende Rendite. Am Kryptomarkt ist aber deutlich mehr möglich. Vom neuen Bitcoin ETF Token werden beispielsweise Renditen von weit mehr als 1.000 % erwartet.

Während die Diskussionen um die mögliche Zulassung von Spot Bitcoin ETFs anhalten, macht der neue Bitcoin ETF Token ($BTCETF) signifikante Fortschritte. In weniger als 2 Wochen seit Beginn des Vorverkaufs hat das Projekt weit mehr als eine Million Dollar von Investoren gesammelt. Der Erfolg von $BTCETF ist auf die Aktualität des Themas und auf das geschickte Konzept zurückzuführen, da die Tokenomics an die realen Entwicklungen rund um die börsengehandelten Fonds in den USA geknüpft ist.

Jetzt mehr über den Bitcoin ETF Token erfahren.

So führt beispielsweise die Genehmigung des ersten Bitcoin-ETFs in den USA zur Vernichtung (Token-Burn) von 5 % des gesamten $BTCETF-Vorrats. Ein weiterer Token-Burn von 5 % erfolgt mit der Einführung des ersten Fonds. Darüber hinaus gibt es spezielle Ereignisse, die $BTCETF selbst betreffen und weitere Token-Burns auslösen, wie das Erreichen eines Handelsvolumens von 100 Millionen Dollar, was wiederum 5 % des Angebots vernichtet. Insgesamt könnten bis zu 25 % der Token durch fünf verschiedene Ereignisse vernichtet werden, was den Wert der verbleibenden $BTCETF-Token potenziell erhöht.

Investoren haben zudem die Möglichkeit, durch Staking ihrer $BTCETF-Token Renditen zu erzielen. Die Höhe der jährlichen Rendite (APY) hängt von der Größe des Staking-Pools ab und sinkt mit zunehmender Anzahl an Investoren. Aktuell übersteigt die Rendite 200 % und kann sich auch langfristig auf hohem Niveau einpendeln.

Aufgrund der regelmäßigen Token-Burns in Verbindung mit den Spot Bitcoin ETFs und des großen Interesses am Staking Pool während des Vorverkaufs könnte das Angebot von $BTCETF zum Zeitpunkt der Markteinführung stark begrenzt sein. Analysten sehen aufgrund des begrenzten Angebots und der wachsenden Nachfrage ein großes Kurspotenzial für $BTCETF. Schon im Presale wird der Token-Preis mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer bereits einen Buchgewinn mitnehmen können. Für den Handelsstart erwarten Analysten eine Kursexplosion, bei der der Wert schnell um das 10-fache steigen kann.

Jetzt Bitcoin ETF Token im Presale kaufen.









Über den Autor: Manuel Lippitz ist seit 2019 Unternehmer und Geschäftsführer der Digi-Di GmbH. Seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er schon in jungen Jahren und hat schlussendlich seine Berufung zum Beruf gemacht. Dabei liegt der Fokus auf Kryptowährungen, künstlicher Intelligenz, Unternehmertum, Finanzen und Immobilien. Neben zahlreichen Publikationen auf namhaften Websites im Kryptobereich betreibt er einen Immobilienblog, einen Unternehmerblog und hat auch ein Buch über KI veröffentlicht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.