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09.11.2026 07:45:00
Kryptogeld nach US-Midterms: Kurse von Bitcoin, Ethereum & Co. fallen wieder
Bei den Midterms haben die Demokraten in den USA abgeräumt. Dass sie zuletzt eher kryptokritisch agiert haben, hat nun auch Folgen für Bitcoin & Co.
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1208
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0,0064
|
|
0,58
|Japanischer Yen
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177,032
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0,5020
|
|
0,28
|Britische Pfund
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0,835
|
0,0003
|
|
0,04
|Schweizer Franken
|
0,9199
|
0,0058
|
|
0,63
|Hongkong-Dollar
|
8,7891
|
0,0547
|
|
0,63