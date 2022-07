Kryptokurse am Dienstagmittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Dienstagmittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -2,36 Prozent auf 21.861,73 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 22.389,43 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um -1,38 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 12:25 auf 119,67 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 121,35 US-Dollar wert war.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Ethereum um -2,78 Prozent auf 1.524,84 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.568,49 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von -3,23 Prozent auf 56,59 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 58,48 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von -2,17 Prozent auf 0,3575 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,3654 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um -1,83 Prozent auf 0,4824 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,4914 US-Dollar wert.

Zudem gibt Monero am Dienstagmittag nach. Um -2,64 Prozent auf 143,34 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 147,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2963 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,2961 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0037 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1142 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1145 US-Dollar.

Derweil geht es für den NEM-Kurs bergauf. NEM steigt 3,49 Prozent auf 0,0465 US-Dollar, nach 0,0449 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird Dash bei 48,31 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,14 Prozent im Vergleich zum Vortag (48,87 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -2,87 Prozent auf 10,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 10,47 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at