Kryptokurse am Dienstagmittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag

Im Minus präsentiert sich um 12:25 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -1,42 Prozent schwächer bei 23.463,73 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 23.800,99 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -3,29 Prozent auf 138,78 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 143,50 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -2,15 Prozent auf 1.735,90 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.774,11 US-Dollar wert.

Nach 62,59 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Dienstagmittag um -2,61 Prozent auf 60,96 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -1,79 Prozent auf 0,3718 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 0,3785 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um -2,58 Prozent auf 0,5223 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,5361 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Monero bei 163,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,90 Prozent im Vergleich zum Vortag (167,13 US-Dollar).

Derweil notiert der IOTA-Kurs bei 0,3344 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3467 US-Dollar) ist das ein Verlust von -3,55 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0038 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0037 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1253 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0504 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0524 US-Dollar.

Daneben fällt Dash um -1,49 Prozent auf 55,12 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 55,95 US-Dollar.

Zudem gibt NEO am Dienstagmittag nach. Um -3,07 Prozent auf 11,31 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 11,66 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at