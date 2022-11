Kryptokurse am Dienstagnachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Im Plus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 2,20 Prozent höher bei 17.001,03 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 16.634,92 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,14 Prozent auf 104,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 103,60 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 1,94 Prozent auf 1.266,07 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 1.241,99 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 4,49 Prozent stärker bei 59,08 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 56,55 US-Dollar.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 0,3753 US-Dollar am Vortag auf 0,3943 US-Dollar nach oben (5,06 Prozent).

Zudem legt Cardano zu. Um 3,61 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,3437 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,3318 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,39 Prozent auf 131,70 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 129,89 US-Dollar wert.

Derweil notiert der IOTA-Kurs bei 0,2258 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2185 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,34 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0024 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0022 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0912 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,0939 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0311 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0327 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Dash-Kurs um 1,70 Prozent auf 34,99 US-Dollar. Am Vortag standen noch 34,40 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet NEO um 17:10 auf. Es geht 3,42 Prozent auf 6,931 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,702 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.at