Kryptokurse am Dienstagnachmittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 17:10 fällt Bitcoin -0,61 Prozent auf 27.420,74 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 27.589,87 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -2,57 Prozent auf 212,80 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 218,41 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -0,62 Prozent auf 1.570,50 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.580,29 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Litecoin bei 62,97 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,24 Prozent im Vergleich zum Vortag (63,12 US-Dollar).

Nach 0,5032 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Dienstagnachmittag um -1,79 Prozent auf 0,4942 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2488 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Monero nach. Um -1,12 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 152,33 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 154,06 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1470 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0033 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0032 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Stellar um -1,43 Prozent auf 0,1045 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1060 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird NEM bei 0,0252 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,0249 US-Dollar).

Daneben steigt Dash um 0,20 Prozent auf 25,99 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 25,94 US-Dollar.

Daneben fällt NEO um -0,90 Prozent auf 6,808 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,869 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at