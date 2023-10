Kryptokurse am Donnerstagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

Im Plus präsentiert sich um 12:25 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,42 Prozent höher bei 28.450,95 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 28.330,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,55 Prozent auf 228,45 US-Dollar. Am Vortag standen noch 227,20 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um -0,92 Prozent auf 1.549,79 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 1.564,17 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Litecoin-Kurs 1,09 Prozent stärker bei 60,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 60,27 US-Dollar.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 0,4884 US-Dollar am Vortag auf 0,4806 US-Dollar nach unten (-1,59 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2421 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2435 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,99 Prozent auf 151,34 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 149,86 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1392 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1421 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Donnerstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0031 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0032 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1033 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1026 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0261 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0256 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Dash-Kurs um -0,28 Prozent auf 24,76 US-Dollar. Am Vortag standen noch 24,83 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet NEO um 12:25 ab. Es geht -0,21 Prozent auf 6,723 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,738 US-Dollar stand.

