Kryptokurse am Donnerstagvormittag - Ripple steigt deutlich

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagvormittag

Um 09:40 ist Bitcoin 18.842,04 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 1,69 Prozent höher als am Vortag (18.842,04 US-Dollar).

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 2,14 Prozent auf 111,66 US-Dollar, nach 109,33 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 1,74 Prozent auf 1.272,44 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.250,67 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 2,46 Prozent auf 52,46 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 51,20 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 6,21 Prozent auf 0,4209 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 0,3963 US-Dollar.

Daneben steigt Cardano um 1,33 Prozent auf 0,4456 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,4398 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 2,14 Prozent auf 138,35 US-Dollar, nach 135,46 US-Dollar am Vortag.

Nach 0,2532 US-Dollar am Vortag ist der IOTA-Kurs am Donnerstagvormittag um 2,33 Prozent auf 0,2591 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0032 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0032 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,1153 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,1108 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 4,02 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Donnerstagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0396 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0388 US-Dollar.

Nach 39,88 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Donnerstagvormittag um 2,53 Prozent auf 40,89 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,66 Prozent auf 8,287 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 8,072 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at