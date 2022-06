Kryptokurse am Freitagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

Im Minus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -0,91 Prozent schwächer bei 20.889,00 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 21.080,54 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,98 Prozent auf 118,43 US-Dollar. Am Vortag standen noch 116,13 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 0,77 Prozent auf 1.152,11 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 1.143,27 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Litecoin-Kurs -0,52 Prozent schwächer bei 55,48 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 55,77 US-Dollar.

Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 0,3356 US-Dollar am Vortag auf 0,3735 US-Dollar nach oben (11,29 Prozent).

Zudem legt Cardano zu. Um 2,94 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 12:25 auf 0,4946 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,4805 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,74 Prozent auf 124,84 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 122,70 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3031 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,3007 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Freitagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0032 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0032 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Stellar um 8,40 Prozent auf 0,1278 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1179 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0421 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0421 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Dash-Kurs um 1,82 Prozent auf 49,57 US-Dollar. Am Vortag standen noch 48,69 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet NEO um 12:25 auf. Es geht 1,75 Prozent auf 9,473 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,310 US-Dollar stand.

