Kryptokurse am Mittag

Kryptokurse am Donnerstagmittag.

Am Donnerstagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:26 kletterte Bitcoin um 1,07 Prozent auf 29.069,13 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (29.069,13 US-Dollar).

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 188,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,26 Prozent im Vergleich zum Vortag (188,65 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt Prozent auf 1.932,26 US-Dollar, nach 1.919,19 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,70 Prozent auf 66,97 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 66,51 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben fällt Ripple um -1,06 Prozent auf 0,4023 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,4067 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,5117 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,5066 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Monero-Kurs um 0,40 Prozent auf 155,98 US-Dollar. Am Vortag standen noch 155,35 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der IOTA-Kurs um -2,97 Prozent auf 0,3239 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,3338 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0048 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0050 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1290 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1266 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0539 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0540 US-Dollar beziffert.

Derweil geht es für den Dash-Kurs bergab. Dash sinkt -1,75 Prozent auf 54,76 US-Dollar, nach 55,74 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt NEO am Donnerstagmittag nach. Um -0,47 Prozent auf 9,853 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 9,900 US-Dollar.

