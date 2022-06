Kryptokurse am Mittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Um 06:26 fiel der Bitcoin-Kurs um -0,88 Prozent auf 22.323,84 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 22.522,13 US-Dollar gehandelt worden war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 126,68 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,53 Prozent im Vergleich zum Vortag (127,35 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -1,06 Prozent auf 1.215,79 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.228,86 US-Dollar wert.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert -0,93 Prozent auf 49,92 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 50,39 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3434 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 06:26 auf 0,3376 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von -1,93 Prozent auf 0,5221 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,5324 US-Dollar wert.

Daneben wertet Monero um 06:26 ab. Es geht -2,97 Prozent auf 113,99 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 117,47 US-Dollar stand.

Mit dem IOTA-Kurs geht es indes nach unten. IOTA verliert -1,17 Prozent auf 0,2824 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2857 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 06:26 werden 0,0032 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 06:26 wurde ein Kurs von 0,1204 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1201 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 06:25 werden 0,0415 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen wird Dash bei 45,30 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,95 Prozent im Vergleich zum Vortag (45,74 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich NEO kaum. Am Donnerstagmittag lag der NEO-Kurs bei 9,930 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 9,929 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at