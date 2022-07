Kryptokurse am Mittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,21 Prozent auf 22.978,87 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 22.929,83 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 15,77 Prozent auf 147,08 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 127,05 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt -0,80 Prozent auf 1.623,23 US-Dollar, nach 1.636,27 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Litecoin-Kurs um 1,41 Prozent auf 59,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 58,92 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,3554 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -1,97 Prozent auf 0,4993 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,5094 US-Dollar.

Nach 161,75 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Donnerstagmittag um -1,77 Prozent auf 158,89 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2978 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,2989 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0035 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0035 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1124 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,1116 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0481 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Dash-Kurs bergauf. Dash steigt 1,60 Prozent auf 48,76 US-Dollar, nach 47,99 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der NEO-Kurs um 8,08 Prozent auf 10,84 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,03 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at