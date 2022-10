Kryptokurse am Mittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

Bitcoin gab um 12:25 um -0,27 Prozent auf 18.994,32 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 19.046,63 US-Dollar gelegen hatte.

Nach 106,33 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Freitagmittag um -1,64 Prozent auf 104,59 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Ethereum-Kurs um -0,22 Prozent auf 1.279,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.282,46 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -1,22 Prozent auf 50,55 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 51,17 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von -1,12 Prozent auf 0,4422 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,4472 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3366 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3400 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der Monero-Kurs -1,96 Prozent schwächer bei 138,41 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 141,17 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,2411 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0031 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0031 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1083 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0365 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0369 US-Dollar.

Derweil notiert der Dash-Kurs bei 39,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (39,71 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,44 Prozent.

Indessen verringert sich der NEO-Kurs um -1,50 Prozent auf 7,636 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 7,752 US-Dollar.

