Kryptokurse am Mittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,74 Prozent auf 41.096,53 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 41.401,65 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -1,79 Prozent auf 221,89 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 225,93 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt -2,65 Prozent auf 2.139,87 US-Dollar, nach 2.198,11 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Litecoin-Kurs um -3,08 Prozent auf 69,03 US-Dollar. Am Vortag standen noch 71,23 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird Ripple bei 0,5902 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -3,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,6104 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -3,87 Prozent auf 0,5577 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,5802 US-Dollar.

Nach 167,79 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Montagmittag um 1,43 Prozent auf 170,19 US-Dollar gestiegen.

Nach 0,2761 US-Dollar am Vortag ist der IOTA-Kurs am Montagmittag um -6,85 Prozent auf 0,2572 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0035 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0033 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1222 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1182 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0351 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Dash-Kurs bergab. Dash sinkt -4,72 Prozent auf 30,39 US-Dollar, nach 31,89 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der NEO-Kurs um -5,94 Prozent auf 12,08 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,84 US-Dollar an der Tafel.

