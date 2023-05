Kryptokurse am Mittwochnachmittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 28.225,65 US-Dollar und damit -1,48 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 28.649,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -2,43 Prozent auf 116,28 US-Dollar. Am Vortag standen noch 119,18 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -1,19 Prozent auf 1.848,18 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.870,40 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs -2,72 Prozent schwächer bei 85,90 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 88,30 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -2,74 Prozent auf 0,4521 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 0,4649 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um -2,89 Prozent auf 0,3801 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,3914 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um -0,19 Prozent auf 152,34 US-Dollar. Gestern war Monero noch 152,63 US-Dollar wert.

Zudem gibt IOTA am Mittwochnachmittag nach. Um -2,28 Prozent auf 0,1912 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der IOTA-Kurs bei 0,1956 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0023 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0022 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,0921 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0935 US-Dollar.

Indessen verringert sich der NEM-Kurs um -3,02 Prozent auf 0,0348 US-Dollar. Am Vortag notierte NEM bei 0,0359 US-Dollar.

Daneben fällt Dash um -2,92 Prozent auf 47,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 48,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der NEO-Kurs um -4,09 Prozent auf 9,878 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,30 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at