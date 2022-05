Kryptokurse am Montagmittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Montagmittag am Kryptomarkt

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:26 bei 29.861,16 US-Dollar und damit -4,60 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 31.300,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -6,14 Prozent auf 201,35 US-Dollar. Am Vortag standen noch 214,53 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von Prozent auf 2.028,86 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.147,19 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Litecoin-Kurs -6,76 Prozent schwächer bei 66,68 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 71,51 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -6,07 Prozent auf 0,4204 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 0,4476 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um -4,35 Prozent auf 0,5713 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,5972 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um -2,96 Prozent auf 166,63 US-Dollar. Gestern war Monero noch 171,70 US-Dollar wert.

Zudem gibt IOTA am Montagmittag nach. Um -6,71 Prozent auf 0,3491 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der IOTA-Kurs bei 0,3743 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Verge-Kurs Verluste in Höhe von -8,60 Prozent auf 0,0048 US-Dollar. Am Tag zuvor war Verge 0,0053 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1379 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1449 US-Dollar.

Indessen verringert sich der NEM-Kurs um -10,85 Prozent auf 0,0601 US-Dollar. Am Vortag notierte NEM bei 0,0674 US-Dollar.

Daneben fällt Dash um -8,99 Prozent auf 57,11 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 62,75 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der NEO-Kurs um -6,90 Prozent auf 10,25 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,01 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at