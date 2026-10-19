Krypto-Marktbericht 19.10.2026 12:43:06

Kryptokurse am Montagmittag

Kryptokurse am Montagmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Montagmittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:31 0,21 Prozent auf 82.127,00 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 81.956,67 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,2 Prozent auf 10,92 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 59,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (59,06 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,27 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 0,64 Prozent auf 2.420,90 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.405,48 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,00 Prozent auf 278,82 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 276,07 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 1,302 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,304 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Monero-Kurs um 0,60 Prozent auf 591,08 US-Dollar. Am Vortag standen noch 594,64 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Montagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2179 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2209 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,1772 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3306 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3324 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 723,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (722,21 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0792 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0794 US-Dollar.

Zudem gewinnt Solana am Montagmittag hinzu. Um 0,82 Prozent auf 104,82 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 103,97 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 1,16 Prozent auf 9,652 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,765 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,48 Prozent auf 12,08 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,03 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Montagmittag lag der Sui-Kurs bei 0,9995 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,9962 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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