Kryptokurse am Montagvormittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Montagvormittag am Kryptomarkt

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:40 bei 29.036,26 US-Dollar und damit -0,01 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 29.038,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 3,92 Prozent auf 231,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 222,46 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 1.832,55 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.826,60 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Litecoin-Kurs 0,11 Prozent stärker bei 82,52 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 82,43 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -1,39 Prozent auf 0,6139 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 0,6225 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2919 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,2915 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um -0,18 Prozent auf 159,34 US-Dollar. Gestern war Monero noch 159,62 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1695 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,1698 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0043 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0042 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1386 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1389 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0300 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0304 US-Dollar.

Daneben steigt Dash um 0,87 Prozent auf 32,69 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 32,41 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der NEO-Kurs um 0,23 Prozent auf 8,483 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,464 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at