Kryptokurse am Montagvormittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Montagvormittag um -0,99 Prozent auf 67.761,36 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 68.436,84 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 403,35 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 402,49 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 3.579,76 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3.647,82 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,87 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Litecoin um -1,56 Prozent auf 84,44 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 85,78 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Ripple nach. Um -1,00 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 09:40 auf 0,6132 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 0,6194 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:31 werden 0,6755 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um -1,01 Prozent auf 139,52 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 140,94 US-Dollar.

Daneben fällt IOTA um -2,84 Prozent auf 0,3204 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,3298 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Montagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0059 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0062 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1321 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:31 auf 0,1304 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0508 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0491 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 09:32 fällt der Dash-Kurs um -2,31 Prozent auf 36,12 US-Dollar. Am Vortag standen noch 36,97 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich NEO mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der NEO-Kurs -2,39 Prozent schwächer bei 15,08 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 15,45 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at