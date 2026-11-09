Krypto-Marktbericht 09.11.2026 09:48:20

Kryptokurse am Montagvormittag

Kryptokurse am Montagvormittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Im Minus präsentiert sich um 09:41 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,83 Prozent schwächer bei 74.185,57 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 74.808,20 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,9 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 5,3 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,42 Prozent auf 50,41 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 50,20 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 0,92 Prozent auf 2.108,73 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2.128,26 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um 0,18 Prozent auf 238,56 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 239,00 US-Dollar wert.

Daneben fällt Ripple um 1,97 Prozent auf 1,093 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1,115 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,77 Prozent auf 595,85 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 600,48 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um 0,74 Prozent auf 0,1740 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,1753 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1466 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:41 auf 0,1454 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3162 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 685,28 US-Dollar am Vortag auf 681,18 US-Dollar nach unten (0,60 Prozent).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0689 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Solana nach. Um 0,38 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 86,33 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 86,66 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Avalanche-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 7,942 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Chainlink-Kurs um 0,33 Prozent auf 10,38 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,41 US-Dollar an der Tafel.

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,8196 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,8222 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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